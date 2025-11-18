Giám đốc công ty nội thất “vận dụng chuyên môn” đột nhập biệt thự ở Phú Mỹ Hưng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Giám đốc công ty nội thất “vận dụng chuyên môn” đột nhập biệt thự ở Phú Mỹ Hưng

Trần Thái

(NLĐO) - Đây là một trong những ví dụ điển hình về “biệt thự trong tầm ngắm trộm” của Công an TP HCM, nhằm nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác.

Ngày 18-11, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Minh Tùng (43 tuổi, ngụ TP HCM; giám đốc một công ty nội thất) 15 năm tù về tội "Giết người".

Theo hồ sơ, rạng sáng 20-9-2023, Tùng mang theo balo đựng súng có 7 viên đạn cao su, súng điện, dũ 3 khúc, bình xịt hơi cay, bình xịt thuốc mê, búa, dao, kềm… đột nhập căn biệt thự 400 m² tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP HCM.

Giám đốc công ty nội thất đột nhập biệt thự ở Phú Mỹ Hưng để trộm tài sản - Ảnh 1.

Bị cáo tại toà

Nhờ có kiến thức về thiết kế nội thất, Tùng vô hiệu hóa hệ thống camera, điện... trong nhà nhưng vẫn để máy lạnh chạy vì sợ chủ nhà thức giấc.

Trong quá trình phá cửa, Tùng tạo ra tiếng động khiến ông N.P.L (chủ biệt thự) tỉnh giấc. 

Khi ông L. đi kiểm tra, Tùng dùng súng điện và hung khí tấn công, gây thương tích.

HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, phạm tội có tính chất côn đồ.

Tin liên quan

Shark Thủy cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng

Shark Thủy cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng

(NLĐO)- Theo Bộ Công an, Shark Thủy đã bán vượt vốn điều lệ hơn 206 triệu cổ phần, ký 26.236 hợp đồng với 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng.

Khởi tố một giám đốc doanh nghiệp

(NLĐO) - Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, một giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố, một số cán bộ liên quan bị bắt.

Đề nghị truy tố Shark Thủy cùng 28 đồng phạm

(NLĐO)- Shark Thủy cùng 28 đồng phạm bị Bộ Công an cáo buộc ở 3 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Phú Mỹ Hưng TAND TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo