Giám đốc công ty nội thất “vận dụng chuyên môn” đột nhập biệt thự ở Phú Mỹ Hưng

Ngày 18-11, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Minh Tùng (43 tuổi, ngụ TP HCM; giám đốc một công ty nội thất) 15 năm tù về tội "Giết người".



Theo hồ sơ, rạng sáng 20-9-2023, Tùng mang theo balo đựng súng có 7 viên đạn cao su, súng điện, dũ 3 khúc, bình xịt hơi cay, bình xịt thuốc mê, búa, dao, kềm… đột nhập căn biệt thự 400 m² tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP HCM.

Bị cáo tại toà

Nhờ có kiến thức về thiết kế nội thất, Tùng vô hiệu hóa hệ thống camera, điện... trong nhà nhưng vẫn để máy lạnh chạy vì sợ chủ nhà thức giấc.

Trong quá trình phá cửa, Tùng tạo ra tiếng động khiến ông N.P.L (chủ biệt thự) tỉnh giấc.

Khi ông L. đi kiểm tra, Tùng dùng súng điện và hung khí tấn công, gây thương tích.

HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, phạm tội có tính chất côn đồ.