Hoa hậu Tiểu Vy lung linh trên thảm đỏ bế mạc HIFF 2024

Lễ trao giải và bế mạc HIFF 2024 với chủ đề "Du hành thời gian – Time Travel" diễn ra vào tối 13-4 tại Nhà hát Thành phố.



Nhiều nhà làm phim, đạo diễn, diễn viên, hoa hậu danh tiếng trong và ngoài nước hội tụ tại sự kiện:

Hoa hậu Tiểu Vy đẹp lung linh với đầm trắng

Cô là đại sứ truyền thông của HIFF 2024

Tiểu Vy thu hút ánh nhìn khán giả

Hoa hậu Xuân Hạnh quyến rũ với đầm đỏ

Cô khoe đôi chân thon thả, cuốn hút

Diễn viên Hồng Châu chọn đầm trắng khi đến thảm đỏ Lễ trao giải và bế mạc HIFF 2024

Diễn viên Quỳnh Hoa khoe thân hình thon thả với đầm dài

Ê-kíp nước ngoài tham gia sự kiện thảm đỏ Lễ trao giải, bế mạc HIFF 2024

Ngoài ra, sự kiện còn có NSND Kim Cương, diễn viên, đạo diễn Hồng Ánh, diễn viên Hứa Vỹ Văn, Lý Hải - Minh Hà, diễn viên Phương Anh Đào... và nhiều người khác.



Tất cả khiến cho không gian thảm đỏ rộn ràng, thu hút khán giả và du khách.

NSND Kim Cương trên thảm đỏ

Diễn viên Hứa Vỹ Văn cũng là đại sứ truyền thông của HIFF 2024

Đạo diễn, diễn viên Hồng Ánh duyên dáng áo dài tím

Hoa hậu Thùy Tiên

Cô diện đầm đỏ rực rỡ

Một số tiết mục được trình diễn có: "Bài ca Đất Phương Nam" (nhạc phim "Đất rừng Phương Nam) do Lê Giang – Lư Nhất Vũ sáng tác và Đức Trí hòa âm, phối khí; ca khúc "Feeling Good" (nhạc phim Perfect Day) do Anthony Newley, Leslie Bricusse sáng tác, ca sĩ Hồ Trung Dũng trình diễn; tiết mục hòa tấu "Another Day of Sun, City of Stars, Mia and Sebastian's Theme, Auditon (The Fools Who Dream) của nhạc phim "Lalaland" do Justin Hurwitz sáng tác được Dàn nhạc SPO, nhóm múa HBSO thực hiện…

Phim "Perfect Days – Những ngày hoàn hảo" của Đức được chọn trình chiếu đêm trao giải và bế mạc HIFF 2024.

HIFF 2024 kéo dài từ ngày 6 đến 13-4 với nhiều hoạt động diễn ra, mang đến không khí điện ảnh cho thành phố.