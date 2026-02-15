HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hoa kiểng ở Đồng Tháp và Cần Thơ đang “đại hạ giá”

Tin - ảnh: Hải Đường - Tâm Quân

(NLĐO) – Nhiều người bán hoa kiểng ở tỉnh Đồng Tháp và TP Cần Thơ đang “đại hạ giá” nhưng vẫn không bán được hàng

Dù chỉ còn một ngày nữa là đến giao thừa nhưng sức mua hoa kiểng tại các chợ hoa ở tỉnh Đồng Tháp và TP Cần Thơ vẫn rất yếu. Nhiều nhà vườn, tiểu thương đang "đứng ngồi không yên" nên phải xả hàng, mong được gỡ vốn.

Tình hình kinh tế hoa kiểng tại Đồng Tháp và Cần Thơ năm 2026 - Ảnh 1.

Tình hình kinh tế hoa kiểng tại Đồng Tháp và Cần Thơ năm 2026 - Ảnh 2.

Tình hình kinh tế hoa kiểng tại Đồng Tháp và Cần Thơ năm 2026 - Ảnh 3.

Tình hình kinh tế hoa kiểng tại Đồng Tháp và Cần Thơ năm 2026 - Ảnh 4.

Sức mua tại chợ hoa Xuân ở tỉnh Đồng Tháp vẫn rất yếu

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, đến chiều 28 Tết, tại các khu vực chợ hoa Xuân trung tâm tỉnh Đồng Tháp, không khí mua bán vẫn khá trầm lắng dù lượng người đổ về tham quan, chụp ảnh rất đông. Trái ngược với kỳ vọng về một vụ mùa khởi sắc, tình cảnh "người xem nhiều hơn người mua" đang bao trùm các lô hàng hoa kiểng.

Theo khảo sát, ngoại trừ các dòng hoa bình dân như vạn thọ, cúc mâm xôi, hoa giấy có sức tiêu thụ đạt khoảng 50%, các các loại kiểng có giá trị cao đều rơi vào tình trạng "đứng bánh".

Ông Bùi Văn An (ngụ xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long), một nhà vườn lặn lội sang thuê lô bán tắc kiểng tại khu vực phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp), rầu rĩ: "Năm nay hoa kiểng ra chợ bán yếu quá, 10 phần chỉ mới đẩy đi được 3 phần. Giá mỗi cặp tắc chỉ dao động từ 400.000 – 500.000 đồng, không tăng so với năm ngoái nhưng khách cứ nâng lên đặt xuống rồi bỏ đi. Cứ đà này chắc năm nay ăn Tết không ngon".

Bi đát hơn là mai vàng – mặt hàng vốn là "linh hồn" của chợ Tết. Do ảnh hưởng của những cơn mưa trái mùa khiến mai nở sớm, cộng với tâm lý thắt chặt chi tiêu của người dân nên mặt hàng này đang ế ẩm chưa từng thấy.

Ông Huỳnh Văn Hoàng, một tiểu thương kinh doanh mai vàng tại chợ hoa Xuân ở Đồng Tháp, chia sẻ trong xót xa: "Tôi thuê 2 lô, trưng bày la liệt nhưng từ ngày mở chợ đến giờ chỉ bán được vỏn vẹn 8 gốc mai lớn, chưa đầy 15% tổng hàng. Cây mai giá 7 triệu đồng, giờ tôi hạ xuống còn 5 triệu đồng để cầu may mà cũng không ai hỏi. Coi như năm nay buông tay, lỗ nặng rồi"

Dù chất lượng hoa kiểng năm nay được đánh giá cao, mẫu mã đa dạng nhờ sự góp mặt của các nhà vườn từ Vĩnh Long, Đồng Tháp đổ về, nhưng bài toán kinh tế khó khăn đã khiến sức mua sụt giảm rõ rệt. Tình trạng "cung vượt cầu" khiến nhiều tiểu thương rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Ông Nguyễn Văn Hùng, người kinh doanh mai vàng tại khu vực Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp, cho biết thu nhập của người dân sụt giảm khiến phân khúc cây cảnh bạc triệu trở nên xa xỉ. "Đến giờ này mới thu về được hơn 10 triệu đồng, trong khi tiền thuê 2 lô đã mất 6,6 triệu đồng, chưa tính tiền xe cộ vận chuyển, nhân công. Coi như làm không công, thậm chí thâm hụt vào vốn" – ông Hùng bộc bạch.

Còn tại làng hoa Mỹ Phong, ghi nhận đến thời điểm hiện tại vẫn còn tồn đọng khoảng 30–40% lượng hoa chưa thể ra chợ. Ông Lê Thanh Hiền, một hộ trồng hoa Tết tại khu phố Mỹ Hưng, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang cố gắng bán lẻ từng chậu để vớt vát vì thương lái đã ngưng nhập hàng do sức mua ngoài chợ quá chậm.

Tình hình kinh tế hoa kiểng tại Đồng Tháp và Cần Thơ năm 2026 - Ảnh 6.

Tình hình kinh tế hoa kiểng tại Đồng Tháp và Cần Thơ năm 2026 - Ảnh 7.

Tình hình kinh tế hoa kiểng tại Đồng Tháp và Cần Thơ năm 2026 - Ảnh 8.

Tình hình kinh tế hoa kiểng tại Đồng Tháp và Cần Thơ năm 2026 - Ảnh 9.

Tình hình kinh tế hoa kiểng tại Đồng Tháp và Cần Thơ năm 2026 - Ảnh 10.

Tình hình kinh tế hoa kiểng tại Đồng Tháp và Cần Thơ năm 2026 - Ảnh 11.

Tình hình kinh tế hoa kiểng tại Đồng Tháp và Cần Thơ năm 2026 - Ảnh 12.

Nhiều người bán hoa kiểng ở Đồng Tháp và Cần Thơ đang "méo mặt" vì ế ẩm

Tương tự, đến chiều 28 Tết, nhiều chợ hoa ở TP Cần Thơ vẫn còn đầy hoa kiểng. Tại khu vực bán hoa kiểng trên đường Trần Văn Hoài, phường Ninh Kiều (TP Cần Thơ), nhiều tiểu thương đã "đại hạ giá" một chậu hoa vạn thọ xuống còn 30.000 – 40.000 đồng nhưng khách hàng cũng chỉ đến nhìn rồi lắc đầu bỏ đi.

Cùng cảnh ngộ với hoa kiểng, tiểu thương bán dưa hấu chưng Tết ở Cần Thơ cũng đang "méo mặt" vì lượng hàng còn tồn rất lớn. Nhiều tiểu thương đã hạ giá từ 25.000 đồng/kg xuống còn 20.000 đồng/kg nhưng sức mua vẫn rất thấp.

Tin liên quan

VIDEO: Hoa, kiểng Tết giá bình dân hút khách tại miền Tây

VIDEO: Hoa, kiểng Tết giá bình dân hút khách tại miền Tây

(NLĐO) – Các loại hoa, kiểng có giá bán bình dân được khách hàng săn đón, mua giúp nhà vườn ở miền Tây phấn khởi dịp Tết.

Hoa, kiểng Tết bắt đầu nhộn nhịp

Các loại hoa, kiểng chơi Tết đã được đưa về TP HCM với số lượng lớn, dự báo sức mua khá tốt

Cần Thơ: 700 lô, sạp kinh doanh hoa kiểng Tết được miễn phí mặt bằng, điện, nước

(NLĐO) – Chợ hoa Xuân Bính Ngọ 2026 tại TP Cần Thơ tiếp tục hỗ trợ cho nhà vườn, tiểu thương kinh doanh hoa kiểng trong dịp Tết

Cần Thơ tỉnh Đồng Tháp Tết hoa kiểng chợ hoa xuân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo