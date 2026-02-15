Hoa kiểng ở Đồng Tháp và Cần Thơ đang “đại hạ giá”

Dù chỉ còn một ngày nữa là đến giao thừa nhưng sức mua hoa kiểng tại các chợ hoa ở tỉnh Đồng Tháp và TP Cần Thơ vẫn rất yếu. Nhiều nhà vườn, tiểu thương đang "đứng ngồi không yên" nên phải xả hàng, mong được gỡ vốn.

Sức mua tại chợ hoa Xuân ở tỉnh Đồng Tháp vẫn rất yếu

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, đến chiều 28 Tết, tại các khu vực chợ hoa Xuân trung tâm tỉnh Đồng Tháp, không khí mua bán vẫn khá trầm lắng dù lượng người đổ về tham quan, chụp ảnh rất đông. Trái ngược với kỳ vọng về một vụ mùa khởi sắc, tình cảnh "người xem nhiều hơn người mua" đang bao trùm các lô hàng hoa kiểng.

Theo khảo sát, ngoại trừ các dòng hoa bình dân như vạn thọ, cúc mâm xôi, hoa giấy có sức tiêu thụ đạt khoảng 50%, các các loại kiểng có giá trị cao đều rơi vào tình trạng "đứng bánh".

Ông Bùi Văn An (ngụ xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long), một nhà vườn lặn lội sang thuê lô bán tắc kiểng tại khu vực phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp), rầu rĩ: "Năm nay hoa kiểng ra chợ bán yếu quá, 10 phần chỉ mới đẩy đi được 3 phần. Giá mỗi cặp tắc chỉ dao động từ 400.000 – 500.000 đồng, không tăng so với năm ngoái nhưng khách cứ nâng lên đặt xuống rồi bỏ đi. Cứ đà này chắc năm nay ăn Tết không ngon".

Bi đát hơn là mai vàng – mặt hàng vốn là "linh hồn" của chợ Tết. Do ảnh hưởng của những cơn mưa trái mùa khiến mai nở sớm, cộng với tâm lý thắt chặt chi tiêu của người dân nên mặt hàng này đang ế ẩm chưa từng thấy.

Ông Huỳnh Văn Hoàng, một tiểu thương kinh doanh mai vàng tại chợ hoa Xuân ở Đồng Tháp, chia sẻ trong xót xa: "Tôi thuê 2 lô, trưng bày la liệt nhưng từ ngày mở chợ đến giờ chỉ bán được vỏn vẹn 8 gốc mai lớn, chưa đầy 15% tổng hàng. Cây mai giá 7 triệu đồng, giờ tôi hạ xuống còn 5 triệu đồng để cầu may mà cũng không ai hỏi. Coi như năm nay buông tay, lỗ nặng rồi"

Dù chất lượng hoa kiểng năm nay được đánh giá cao, mẫu mã đa dạng nhờ sự góp mặt của các nhà vườn từ Vĩnh Long, Đồng Tháp đổ về, nhưng bài toán kinh tế khó khăn đã khiến sức mua sụt giảm rõ rệt. Tình trạng "cung vượt cầu" khiến nhiều tiểu thương rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Ông Nguyễn Văn Hùng, người kinh doanh mai vàng tại khu vực Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp, cho biết thu nhập của người dân sụt giảm khiến phân khúc cây cảnh bạc triệu trở nên xa xỉ. "Đến giờ này mới thu về được hơn 10 triệu đồng, trong khi tiền thuê 2 lô đã mất 6,6 triệu đồng, chưa tính tiền xe cộ vận chuyển, nhân công. Coi như làm không công, thậm chí thâm hụt vào vốn" – ông Hùng bộc bạch.

Còn tại làng hoa Mỹ Phong, ghi nhận đến thời điểm hiện tại vẫn còn tồn đọng khoảng 30–40% lượng hoa chưa thể ra chợ. Ông Lê Thanh Hiền, một hộ trồng hoa Tết tại khu phố Mỹ Hưng, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang cố gắng bán lẻ từng chậu để vớt vát vì thương lái đã ngưng nhập hàng do sức mua ngoài chợ quá chậm.

Nhiều người bán hoa kiểng ở Đồng Tháp và Cần Thơ đang "méo mặt" vì ế ẩm

Tương tự, đến chiều 28 Tết, nhiều chợ hoa ở TP Cần Thơ vẫn còn đầy hoa kiểng. Tại khu vực bán hoa kiểng trên đường Trần Văn Hoài, phường Ninh Kiều (TP Cần Thơ), nhiều tiểu thương đã "đại hạ giá" một chậu hoa vạn thọ xuống còn 30.000 – 40.000 đồng nhưng khách hàng cũng chỉ đến nhìn rồi lắc đầu bỏ đi.

Cùng cảnh ngộ với hoa kiểng, tiểu thương bán dưa hấu chưng Tết ở Cần Thơ cũng đang "méo mặt" vì lượng hàng còn tồn rất lớn. Nhiều tiểu thương đã hạ giá từ 25.000 đồng/kg xuống còn 20.000 đồng/kg nhưng sức mua vẫn rất thấp.