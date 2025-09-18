Hoà Minzy bùng nổ trong "Sao nhập ngũ"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hoà Minzy bùng nổ trong "Sao nhập ngũ"

Kim Ngân

(NLĐO) - Tối 17-9, Sao Nhập Ngũ 2025 phát sóng tập 7 với nhiều thử thách giàu cảm xúc và kịch tính.

Tập lần này đưa dàn nghệ sĩ trải nghiệm huấn luyện xe tăng, hội thao "cướp bóng" đầy căng thẳng và đánh dấu sự trở lại của Chi Pu sau khi vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Mở đầu tập 7, các chiến sĩ được thực hành cơ động xe tăng vượt bãi mìn, tiến công mục tiêu ở khoảng cách 1.000m. Ba kíp xe gồm Trang Pháp, Tăng Phúc, Linh Ngọc Đàm, PewPew (kíp 114); Hậu Hoàng, Thiên Ân, Tim, LyLy (kíp 112) và Bình An, Huỳnh Anh, Linh Ngọc Đàm (kíp 043). 

Hoà Minzy bùng nổ trong "Sao nhập ngũ"- Ảnh 1.

Các nghệ sĩ trong thử thách "Sao nhập ngũ"

Dù lần đầu trải nghiệm, các nghệ sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ trong không gian chật hẹp, ngột ngạt của xe tăng. Kíp 114 của Trang Pháp cán đích đầu tiên, mang về chiến thắng. Khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh mục tiêu đã khép lại phần thi trong niềm tự hào của các nghệ sĩ.

Nếu phần thi xe tăng khơi gợi cảm xúc hào hùng, thì hội thao "cướp bóng" lại đẩy không khí lên cao trào. Hòa Minzy trở thành điểm nhấn với tinh thần quả cảm, dù bị Thiên Ân nhấc bổng và quật xuống sàn, cô vẫn ôm chặt trái bóng, giúp đội giành chiến thắng. Màn thi đấu khiến đồng đội và khán giả khâm phục, gọi nữ ca sĩ là "nữ chiến binh nhỏ bé".

Hoà Minzy bùng nổ trong "Sao nhập ngũ"- Ảnh 2.

Hoà Minzy lăn xả hết mình trong "Sao nhập ngũ"

Cuộc đối đầu giữa hai đội trưởng Bình An và Huỳnh Anh cũng tạo nên cao trào. Huỳnh Anh chọn lối chơi xông pha, thi đấu liên tục bốn lượt khiến anh gặp chấn thương trật khớp gối. Trong khi đó, Bình An áp dụng chiến thuật phân phối lực lượng nhưng cũng gặp không ít khó khăn. 

Hoà Minzy bùng nổ trong "Sao nhập ngũ"- Ảnh 3.

Khán giả mong chờ phần thể hiện trong tập tiếp theo của Chi Pu

Cuối tập, Chi Pu gây bất ngờ khi trở lại sau khi vắng mặt ở thử thách xe tăng. Cô cùng Anh Tú, Trang Pháp và Độ Mixi bước vào trận cướp bóng đối đầu với liên minh của Hậu Hoàng, Tim, Diệu Nhi, PewPew. 

Hình ảnh Chi Pu kiên cường chống đỡ vòng vây của đối thủ trở thành điểm nhấn, mở ra sự chờ đợi ở tập tiếp theo.

Tin liên quan

Hoà Minzy: "Tôi mong các anh lính cứu hoả lúc nào cũng thất nghiệp"

Hoà Minzy: "Tôi mong các anh lính cứu hoả lúc nào cũng thất nghiệp"

(NLĐO)-Dàn sao Chiến sĩ quả cảm gây ấn tượng với công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy bằng tiểu phẩm cho người dân.

Hòa Minzy khuấy đảo “Sao nhập ngũ”, Minh Tú bật khóc rời chương trình

(NLĐO) - Tập 4 “Sao nhập ngũ 2025” gây chú ý với màn “Bắc Bling” sôi động của Hòa Minzy và khoảnh khắc xúc động khi Minh Tú chia tay vì chấn thương.

"Sao nhập ngũ” tập 2: Thượng úy Lê Hoàng Hiệp gây sốt

(NLĐO) - Trong tập 2 “Sao nhập ngũ”, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp lần đầu xuất hiện với hình ảnh “lạnh lùng” gây chú ý, trong khi Hòa Minzy bị chỉ huy "chê".

sao nhập ngũ Hoà Minzy thử thách Chi Pu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo