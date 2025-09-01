Hoà Minzy: "Tôi mong các anh lính cứu hoả lúc nào cũng thất nghiệp"

Nghệ sĩ và Cảnh sát PCCC: Hành trình cảm xúc - 12 ngôi sao rơi lệ chia tay!

Hòa Minzy tại buổi gala Chiến sĩ quả cảm

Sau những ngày gắn bó trong màu áo Cảnh sát PCCC & CNCH, 12 nghệ sĩ nổi tiếng đã đi qua một hành trình đầy cảm xúc - nơi tiếng cười rộn rã của ngày đầu nhập vai dần nhường chỗ cho những giọt nước mắt xúc động trong phút chia tay.

Chiến sĩ quả cảm không chỉ mang đến những trải nghiệm khốc liệt của thực chiến, mà còn khắc sâu trong lòng khán giả thông điệp về sự hy sinh thầm lặng, về lòng quả cảm bất diệt của những người lính cứu hoả trên mặt trận không tiếng súng.

Khép lại chặng cuối cùng của hành trình nhập vai lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH, Chiến sĩ quả cảm tập 6 để lại trong khán giả một dư âm sâu lắng: sự cảm nhận rõ rệt hơn bao giờ hết về "sự hi sinh thầm lặng" của những người lính cứu hoả cứu hộ.

Sau hành trình nhập vai, 12 nghệ sĩ nổi tiếng đã đi qua biết bao cung bậc cảm xúc: từ bỡ ngỡ, lo sợ, cho đến thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc. Họ không chỉ trải qua thử thách về thể lực, mà còn thấm thía hơn bao giờ hết về "sự hi sinh thầm lặng" của những người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam.

Hành trình ấy để lại cho mỗi nghệ sĩ một lời nhắc nhớ về trách nhiệm mang đến những câu chuyện chân thực, để từ đó thêm biết ơn và trân trọng lực lượng vẫn ngày đêm giữ bình yên cho đất nước.

“Đêm nhạc tri ân” đặc biệt: Nghệ sĩ tri ân chiến sĩ công an vì “Hi sinh thầm lặng - Gìn giữ bình yên”

Hành trình của Chiến sĩ quả cảm đã kết thúc

Lời tạm biệt được gửi gắm một cách trang trọng qua đêm nhạc tri ân mang màu sắc rất riêng của những người nghệ sĩ.

Tại đây, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp (Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an) cũng gửi lời cảm ơn đến dàn nghệ sĩ nhập vai, những người đã góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân "Hy sinh thầm lặng - Gìn giữ bình yên" đến gần hơn với hàng triệu khán giả.

Trong đêm gala, nghệ sĩ Liên Bỉnh Phát xúc động đọc lại những dòng nhật ký nhập vai của mình, kể cả kỷ niệm lần đầu gặp sự cố phải khâu hai mũi. Anh vừa hóm hỉnh, vừa bồi hồi ôn lại một dấu mốc không thể nào quên.

Tiến Luật và Phan Mạnh Quỳnh cũng nghẹn ngào chia sẻ, khẳng định rằng chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi nhưng đã đọng lại những ký ức dài lâu.

Chiến sĩ quả cảm kết thúc để lại nhiều cảm xúc nơi người xem

Không khí tri ân được lan toả mạnh mẽ khi ba nghệ sĩ khách mời: nhạc sĩ An Hiếu, ca sĩ Quang Hùng MasterD và ca sĩ Hòa Minzy cùng góp giọng. Hòa Minzy mang niềm tự hào dân tộc vào ca khúc Bắc Bling và gửi gắm một lời tri ân đặc biệt:

"Có một lời mà em luôn muốn nói với lực lượng PCCC & CNCH là mong các anh lúc nào cũng thất nghiệp, không bao giờ có công việc để làm".

Đặc biệt, Lê Dương Bảo Lâm đã mang đến một khoảnh khắc bùng nổ khi bất ngờ trình diễn tiết mục múa lửa ngay tại sân đơn vị, trước sự chứng kiến của các chiến sĩ PCCC & CNCH. Đây không chỉ là màn biểu diễn độc đáo, mà còn như một lời tri ân bằng chính nghệ thuật của nam nghệ sĩ dành cho những người chiến sĩ anh khâm phục.

Chiến sĩ quả cảm- 12 nghệ sĩ nhập vai: Khát vọng tuổi trẻ và lời tri ân sâu sắc!

Dàn sao Chiến sĩ quả cảm gây ấn tượng với công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy bằng tiểu phẩm cho người dân.

Chặng hành trình nhập vai lực lượng đầu tiên tại Chiến sĩ quả cảm khép lại, cả 12 nghệ sĩ nhập vai hòa giọng cùng những người chiến sĩ PCCC & CNCH thực thụ trong ca khúc Khát vọng tuổi trẻ: "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay".

Lời ca vang lên không chỉ như tiếng hát, mà còn như một lời thề từ tận đáy lòng của những trái tim quả cảm. Nghệ sĩ Thành Trung xúc động thay mặt tập thể chia sẻ: "Một lần nữa cho phép chúng tôi, những người nghệ sĩ đồng thời là những người chiến sĩ nhập vai, được bày tỏ lòng biết ơn và tri ân đến những điều mà các đồng chí đã cống hiến cho đất nước và nhân dân".

Hơn 10 ngày ngắn ngủi nhưng đủ để 12 nghệ sĩ nổi tiếng chạm đến tận cùng sự khắc nghiệt, để thấu hiểu sâu sắc và dành trọn lòng tri ân cho những người lính quả cảm.

Dàn sao Chiến sĩ quả cảm gây ấn tượng với công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy bằng tiểu phẩm cho người dân.

Sau 6 tập, hơn cả một chương trình truyền hình, Chiến sĩ quả cảm là hành trình để nghệ sĩ và khán giả cùng soi chiếu vào hiện thực khốc liệt mà lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đang ngày đêm đối diện.

Mỗi thử thách, mỗi giọt mồ hôi, mỗi câu chuyện được kể lại không chỉ để tri ân, mà còn để nhắc nhớ về sự bình yên không bao giờ tự nhiên mà có, nó được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả sinh mạng.

Sau cùng, Chiến sĩ quả cảm chính là lời khẳng định mạnh mẽ rằng khi còn có những trái tim quả cảm sẵn sàng "Hi sinh thầm lặng - Gìn giữ bình yên", niềm tin của nhân dân vào sự an toàn và tình yêu Tổ quốc sẽ luôn vững bền".