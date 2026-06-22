Hòa nhạc "Frozen Fire" giới thiệu 3 tác phẩm kinh điển

Đêm nhạc đưa khán giả bước vào thế giới giao hưởng châu Âu cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 với 3 tác phẩm kinh điển giàu cảm xúc.

Lấy cảm hứng từ sự đối lập giữa băng giá và ngọn lửa nội tâm, "Frozen Fire" mở ra không gian âm nhạc nơi những cảm xúc mãnh liệt được thể hiện qua các cấu trúc giao hưởng đồ sộ của âm nhạc châu Âu.

Mở đầu hòa nhạc "Frozen Fire" là tác phẩm "Finlandia", Op.26 của nhà soạn nhạc Jean Sibelius. Đây là bản thơ giao hưởng nổi tiếng mang đậm tinh thần dân tộc Phần Lan, được xây dựng bằng những lớp âm thanh hùng tráng, giàu chất sử thi và trở thành một trong những tác phẩm được yêu thích nhất của âm nhạc Bắc Âu.

Nghệ sĩ violin Sara Dragan sẽ góp mặt tại “Frozen Fire”. (Ảnh: BTC)

Tiếp đó, nghệ sĩ Sara Dragan sẽ trình diễn "Concerto violin số 1 giọng Fa thăng thứ", Op.14 của Henryk Wieniawski. Tác phẩm được xem là một trong những concerto violin giàu kỹ thuật và rực lửa nhất của thời kỳ lãng mạn, đòi hỏi nghệ sĩ biểu diễn phải sở hữu trình độ kỹ thuật xuất sắc cùng khả năng truyền tải cảm xúc mạnh mẽ.

Khép lại chương trình là "Giao hưởng số 5 giọng Rê thứ", Op.47 của Dmitri Shostakovich - kiệt tác giao hưởng của thế kỷ 20.

Tác phẩm gây ấn tượng bởi những xung đột nội tâm dữ dội, bầu không khí căng thẳng cùng khát vọng tự do được đẩy lên cao trào qua ngôn ngữ âm nhạc sâu sắc và ám ảnh.

Chương trình quy tụ những tên tuổi uy tín của âm nhạc cổ điển quốc tế.