NSƯT Trần Vương Thạch chỉ huy đêm hòa nhạc The Music of Johann Sebastian Bach, Vol. 2

Đêm hòa nhạc A Master Series Concert: The Music of Johann Sebastian Bach, Vol. 2, sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 7-3-2026 tại Nhạc viện TP HCM. Nhạc sĩ NSƯT Trần Vương Thạch sẽ chỉ huy đêm nhạc ý nghĩa này.

Ông vừa được Báo Người Lao Động vinh danh "Mai Vàng tri ân" trong đêm trao Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 vào tối 29-1 tại Nhà hát TP, được VTV 9 truyền hình trực tiếp. Với ông, đây là show diễn đầu năm 2026 khẳng định sự tiếp nối hành trình đưa âm nhạc cổ điển và âm nhạc thính phòng đến với công chúng qua những đêm nhạc danh giá tại TP HCM.

Trong dòng chảy hối hả của đô thị hiện đại, nơi âm nhạc đại chúng chiếm lĩnh không gian nghe nhìn, việc một đêm nhạc chuyên sâu dành trọn cho Johann Sebastian Bach – nhà soạn nhạc được Claude Debussy tôn vinh là "vị thần nhân từ mà tất cả các nghệ sĩ nên cầu nguyện để được bảo vệ khỏi sự vô vị", mang một ý nghĩa đặc biệt.

Đây không đơn thuần là một chương trình biểu diễn, mà là hành trình tái khám phá vẻ đẹp bất diệt của một di sản âm nhạc đã vượt qua hơn ba thế kỷ.

Khi Bach trở thành cuộc đối thoại triết học bằng âm thanh

Trong lịch sử âm nhạc phương Tây, Johann Sebastian Bach được xem là điểm hội tụ của trí tuệ, đức tin và cấu trúc. Âm nhạc của ông không nhằm tạo hiệu ứng bề mặt, mà dẫn người nghe đi sâu vào bản chất của trật tự và cảm xúc.

Đêm nhạc sẽ mở đầu với Concerto giọng Đô thứ cho hai piano và dàn dây (BWV 1060), nơi hai nghệ sĩ độc tấu Phạm Nguyễn Hoài Trang và Phạm Nguyễn Anh Vũ tạo nên cuộc đối thoại đối vị đầy chiều sâu.

Trong cấu trúc concerto này, Bach không đặt piano ở vị trí thống trị, mà tạo nên một cấu trúc cân bằng, nơi mỗi chủ đề được phản chiếu, chuyển hóa và tái sinh qua từng lớp hòa âm.

Tiếp đó, lần đầu tiên tại Việt Nam, Concerto giọng La thứ cho flute, violin, piano và dàn dây (BWV 1044) sẽ được trình diễn. Đây là tác phẩm tiêu biểu cho tư duy đa tuyến tính của Bach, nơi mỗi nhạc cụ mang một cá tính riêng: flute của GS. TS. Terri Sundberg với âm sắc trong trẻo, violin của GS. TS. Chương Vũ mang sắc thái trí tuệ, piano của ThS. Nguyễn Thùy Yên giữ vai trò trụ cột cấu trúc.

Khi di sản sống lại trong hình hài đương đại

Phần hai của chương trình sẽ mở ra với Concerto giọng Rê thứ BWV 1043R, được chuyển soạn cho violin và viola, với sự thể hiện của GS. TS. Chương Vũ và ThS. Trần Hoàng Yến.

Điểm nhấn đặc biệt nằm ở phần Cadenza được trình diễn lần đầu tiên – một lựa chọn mang tính sáng tạo, thể hiện cách các nghệ sĩ đương đại đối thoại với di sản thay vì chỉ tái hiện nguyên bản.

Khép lại chương trình là Tổ khúc cho dàn nhạc số 2 giọng Si thứ (BWV 1067).

Dưới sự chỉ huy của NSƯT Trần Vương Thạch và concertmaster khách mời NSƯT Tăng Thành Nam, Vietnam Classical Players không đơn thuần trình diễn các tác phẩm. Họ kiến tạo một không gian nơi khán giả có thể cảm nhận Bach như một thực thể sống động của hiện tại.

Những nghệ sĩ kết nối hai thế giới

Một trong những giá trị nổi bật của chương trình là sự hội tụ của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ và nền tảng đào tạo quốc tế, từ GS. TS. Terri Sundberg (UNT College of Music, Mỹ), GS. TS. Chương Vũ, đến các nghệ sĩ trẻ trưởng thành từ môi trường âm nhạc Việt Nam. Sự gặp gỡ này phản ánh quá trình hội nhập của đời sống âm nhạc hàn lâm Việt Nam.

Chính trong những cuộc gặp gỡ như thế, Bach không còn là một biểu tượng xa xôi. Ông trở thành một người đồng hành tinh thần.

Khi âm nhạc cổ điển trở thành một phần của công nghiệp văn hóa

Việc Saigon Classical và Saigon Chamber Music Society tổ chức chuỗi Master Series Concert cho thấy một nỗ lực bền bỉ trong việc xây dựng cộng đồng thưởng thức âm nhạc cổ điển tại TP HCM.

Thành lập từ năm 2005, Saigon Classical Music Group hướng đến mục tiêu tạo ra những không gian nơi âm nhạc cổ điển trở nên gần gũi hơn với công chúng. Đây là một hướng đi có ý nghĩa trong bối cảnh TP HCM đang xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa.

Âm nhạc cổ điển không phục vụ số đông theo nghĩa thị trường, nhưng giữ vai trò nền tảng trong việc nâng cao trình độ thẩm mỹ xã hội. Những chương trình như thế góp phần định hình một hệ sinh thái văn hóa bền vững.







