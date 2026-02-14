Các triển lãm mở cửa dịp Tết Bính Ngọ 2026

Tại TP HCM, triển lãm "Thành phố mùa Xuân" ở Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM giới thiệu 206 tác phẩm của 180 họa sĩ thuộc nhiều thế hệ, tất cả đều là sáng tác mới trong giai đoạn 2025-2026, phản ánh nhịp sống sáng tạo đương đại của mỹ thuật TP HCM trong không khí chào đón Tết Bính Ngọ 2026.

Không gian trưng bày bao gồm hội họa, điêu khắc và đồ họa với chất liệu phong phú như sơn dầu, sơn mài, thủy mặc, acrylic, lụa, bột màu, gốm, nhôm đúc… Hình tượng con ngựa xuất hiện nổi bật trong nhiều tác phẩm và gợi mở các tầng ý nghĩa về đời sống xã hội, khát vọng vươn lên.

Các đề tài khác như mùa xuân, phong cảnh đô thị và ký ức văn hóa cũng được thể hiện đa dạng từ hiện thực đến trừu tượng, tạo nên bức tranh nghệ thuật mùa xuân đa sắc. Triển lãm mở cửa từ nay đến ngày 22-2.

Triển lãm ảnh nghệ thuật "TP HCM - Thành phố tôi yêu" vừa khai mạc ngày 12-2. (Ảnh: BTC)

Triển lãm ảnh nghệ thuật "TP HCM - Thành phố tôi yêu" do Hội Nhiếp ảnh TP HCM tổ chức khai mạc ngày 12-2 giới thiệu 120 tác phẩm đặc sắc tại Công viên phường Vũng Tàu. Trong đó, 90 tác phẩm khắc họa diện mạo đô thị năng động, nghĩa tình và phát triển không ngừng; 30 tác phẩm ghi lại hình ảnh cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu bảo vệ bình yên Tổ quốc. Mỗi bức ảnh là một lát cắt đời sống, lan tỏa tình yêu và niềm tự hào về thành phố mang tên Bác.

Tại không gian nghệ thuật Chillala (phường An Khánh), chương trình "Tết di sản" cũng thu hút đông đảo bạn trẻ. Chương trình mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm Tết xưa với góc ông đồ xin chữ, trò chơi dân gian như cờ cá ngựa, ô ăn quan, bầu cua… được làm mới sinh động.

Không gian đồng thời tôn vinh sáng tạo nội địa qua các tác phẩm gốm, mây tre nứa, thủ công mỹ nghệ và hội họa đa phong cách, nơi khách tham quan có thể lắng nghe câu chuyện phía sau mỗi tác phẩm. Khu trưng bày di sản nổi bật với các sắp đặt nghệ thuật độc bản, biến từng góc không gian thành điểm check-in đậm sắc Tết Việt.

Không gian nghệ thuật đa sắc tại "Tết di sản". (Ảnh: BTC)

Tại Hà Nội, khu vực bờ Hồ Hoàn Kiếm (phố Lê Thái Tổ) trở thành điểm hẹn nghệ thuật với triển lãm "Mã Đáo". Sự kiện giới thiệu 31 tác phẩm hội họa tái hiện hình tượng con ngựa xuyên suốt lịch sử, tín ngưỡng và giao thương dân tộc.

Không gian trưng bày mở, chia thành ba chủ đề "Lịch sử - Truyền thuyết", "Văn hóa - Tín ngưỡng" và "Giao thương - Phát triển", cho phép người xem vừa dạo bộ, chụp ảnh vừa thưởng lãm. Triển lãm mở cửa tự do đến hết ngày 28-2.

Cùng mạch nguồn truyền thống, triển lãm "Đạo học ngàn năm Quốc Tử Giám" diễn ra tại khu Tiền Đường, Thái Học của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, kéo dài đến 22-3, tôn vinh truyền thống hiếu học và lịch sử khoa bảng.

Công chúng tham quan triển lãm "Ngựa trong nghệ thuật tạo hình". Ảnh: BTC

Trong khi đó, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm "Ngựa trong nghệ thuật tạo hình", trưng bày hơn 60 tác phẩm chọn lọc từ bộ sưu tập quốc gia với nhiều chất liệu như sơn mài, lụa, gỗ, gốm, đất nung… Công chúng còn được xem chùm tranh gốc của họa sĩ Ngô Mạnh Lân, tác phẩm đồ họa của Lê Bá Đảng và điêu khắc "Ông ngựa" của Nguyễn Thăng Long. Triển lãm mở cửa đến ngày 1-3.

Sự đa dạng về loại hình và không gian giúp các triển lãm đầu xuân trở thành điểm hẹn văn hóa hấp dẫn, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần người dân trong những ngày Tết.