Giáo dục

Hóa thân thành nhân vật lịch sử, học sinh lớp 1 "bùng nổ" với hành trình theo dấu chân anh hùng

Phương Quỳnh

(NLĐO)- Từ Vua Hùng, Thánh Gióng, Hai Bà Trưng đến những tấm gương như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bà Nguyễn Thị Bình...được tái hiện sinh động, nhiều cảm xúc.

Sân trường hóa sân khấu, học sinh hóa thân thành các nhân vật lịch sử tái hiện lại nhiều giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc khiến ngày hội "Theo dấu chân anh hùng" của học sinh khối lớp 1-Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) trở thành ngày hội trải nghiệm độc đáo nhưng vẫn trang trọng với nhiều cảm xúc. 

Thông qua ngày hội, góp phần giúp học sinh hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu cho học sinh

Cô Nguyễn Thị Thu Vân, Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1-Trường Tiểu học Nguyển Bỉnh Khiêm, cho biết ngày hội nhằm tổ chức sân chơi học tập - trải nghiệm giúp học sinh tìm hiểu về các anh hùng dân tộc, qua đó bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trân trọng các giá trị lịch sử.

Trong không khí những ngày tháng 4 lịch sử, ngày hội càng trở nên ý nghĩa khi mở đầu chương trình là tiết mục sử ca xúc động mang tên “Tự hào nòi giống Rồng Tiên – Bản hùng ca dân tộc Việt".

Thông qua ngày hội, góp phần giúp học sinh hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu cho học sinh như: Chăm chỉ, tự tin, trách nhiệm, đoàn kết; đồng thời giáo dục tỉnh thần vượt khó, ý chí vươn lên theo tấm gương các anh hùng. Phát triển các năng lực cốt lõi thông qua hoạt động trải nghiệm: Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ và tư duy logic. Tạo môi trường học tập tích cực theo định hướng "học mà chơi – chơi mà học", góp phần nâng cao hứng thú học tập, gắn kết kiến thức các môn học như tiếng Việt, toán, đạo đức với thực tiễn. 

Lồng ghép giáo dục địa phương, giúp học sinh bước đầu tìm hiểu về lịch sử, con người và nét văn hóa đặc trưng của địa phương; từ đó hình thành tình yêu quê hương, ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống. 

Tích hợp yếu tố chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động trải nghiệm, đặc biệt thông qua việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); góp phần đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại, phát triển tư duy sáng tạo, năng lực số và khả năng ứng dụng công nghệ trong học tập cho học sinh... 

Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường – gia đình - xã hội trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục, góp phần xây dựng môi trường giáo dục toàn diện cho học sinh.

Tại Trạm 1: “Triệu hồi thần thú – Đánh thức anh hùng”, các em được tiếp cận với công nghệ trí tuệ nhân tạo để học lịch sử

Tiết mục sử ca hào hùng, cảm xúc của học sinh lớp 1

Ngoài bùng nổ với tiết mục sử ca, học sinh còn được "học mà chơi, chơi mà học" thông qua các trạm trải nghiệm thú vị, đầy màu sắc. 

Ngày hội được thiết kế công phu với 5 trạm trải nghiệm, nơi kiến thức lịch sử được lồng ghép khéo léo vào các hoạt động "học mà chơi – chơi mà học" .

Các trạm trải nghiệm

Học sinh thích thú "học mà chơi, chơi mà học tại các trạm trải nghiệm

Tiếp nối hành trình, trạm 2: “Viết tiếp trang sử hào hùng là nơi các em rèn luyện kỹ năng nghe – nói và sự tự tinTại trạm 3: “Chiếu chỉ thử tài”, kiến thức toán học trong phạm vi 100 lại được biến hóa thành những "chiếu chỉ" đầy thử thách.

Học sinh hoá thân thành các nhân vật lịch sử

Không chỉ dừng lại ở kiến thức, ngày hội còn phát triển năng lực thẩm mỹ qua trạm 4: “Chắp cánh non sông” . Cuối cùng là không khí sôi động tại trạm 5: “Hành trình chiến binh nhí” .

Tham dự ngày hội, em Lê Dương Hoàng Trí, học sinh lớp 1/3, chia sẻ ngoài được tham dự các trò chơi, em còn hiểu thêm được về các nhân vật anh hùng, qua đó em thêm yêu quê hương, tự hào về nòi về nòi giống Tiên Rồng

