Văn hóa - Văn nghệ

"Ông nội quốc dân" Lee Soon-jae qua đời tuổi 91

Minh Khuê

(NLĐO) – Nam diễn viên gạo cội Lee Soon-jae – từng đóng nhiều phim như "Gia đình là số một", qua đời rạng sáng 25-11, hưởng thọ 91 tuổi.

Thông tin ông Lee Soon–jae qua đời được truyền thông Hàn Quốc công bố ngày 25-11. Hiện tại, những chi tiết về nguyên nhân qua đời, chi tiết tang lễ chưa được đăng tải.

Nhiều khán giả bày tỏ sự thương tiếc ông. Nam diễn viên để lại sự nghiệp đồ sộ với nhiều tác phẩm được lòng khán giả không chỉ trong nước mà còn nhiều nước khác của châu Á.

"Ông nội quốc dân" Lee Soon-jae qua đời tuổi 91 - Ảnh 1.

Nam diễn viên Lee Soon-jae qua đời

Lee Soon – jae sinh năm 1934, ở tỉnh Bắc Hamgyong - nay thuộc Triều Tiên, chuyển đến Seoul của Hàn Quốc năm lên bốn tuổi. Ông quyết định theo đuổi diễn xuất khi đang học năm 2 Đại học Quốc gia Seoul khi xem vở "Hamlet" của Shakespeare, do Laurence Olivier đạo diễn.

Năm 1956, ông ra mắt với vai diễn trong vở kịch "Beyond the Horizon". Năm 1957, ông tham gia tiếp vai diễn trong phim truyền hình "Blue Horizon". Đây cũng là vai diễn đầu tiên trên màn ảnh nhỏ của ông.

Lee Soon-jae trở thành diễn viên độc quyền của TBC và xuất hiện trong hơn 100 phim truyền hình. Trong thời gian tiếp theo ông liên tục hoạt động linh hoạt trong các lĩnh vực truyền hình, điện ảnh và sân khấu. Ông đảm nhận cả vai chính lẫn vai phụ, có lúc xuất hiện trong hơn 30 tác phẩm chỉ trong một tháng, thể hiện sự cống hiến và sức bền phi thường.

Những bộ phim giúp tên tuổi của ông biết đến rộng rãi: "What Is Love?", "Hur Jun", "Sangdo", Yi San"… Những phim như "Gia đình là số 1" và chương trình tạp kỹ "Grandpas Over Flowers"... giúp ông được khán giả biết đến với hình ảnh "ông nội quốc dân".

Ngoài ra, ông cũng xuất hiện trong nhiều chương truyền hình, điện ảnh, tạp kỹ khác. Ngay cả khi đã bước sang tuổi 90, ông vẫn không ngừng lao động. Nam diễn viên tham gia diễn kịch, mở rộng sự nghiệp sang lĩnh vực đạo diễn sân khấu, dàn dựng vở kịch.

Ông nhận nhiều giải thưởng trong suốt sự nghiệp. Ngoài ra, ông cũng tham gia giảng dạy cho khoa nghệ thuật diễn xuất tại Đại học Gachon. Ông luôn nhắc các sinh viên: "Các em phải luôn sẵn sàng khi cơ hội đến"

"Ông nội quốc dân" Lee Soon-jae qua đời tuổi 91 - Ảnh 2.

Ông đã nhận nhiều giải thưởng

 

Tin liên quan

"Sa Tăng" Lưu Đại Cương qua đời

"Sa Tăng" Lưu Đại Cương qua đời

(NLĐO) – Tài tử gạo cội Lưu Đại Cương, được biết đến với vai Sa Tăng trong phim "Tây du ký", qua đời ở tuổi 78.

"Triển Chiêu điển trai nhất màn ảnh" Chân Chí Cường qua đời

(NLĐO) – Tài tử Chân Chí Cường, được mệnh danh "Triển Chiêu điển trai nhất màn ảnh", qua đời ở tuổi 59.

"Trùm vai phụ" Hứa Thiệu Hùng qua đời do bạo bệnh

(NLĐO) – Tài tử Hứa Thiệu Hùng, "trùm vai phụ" của điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc), qua đời ở tuổi 77 sau thời gian chống chọi ung thư.

qua đời thương tiếc lee soon jae ông nội quốc dân
