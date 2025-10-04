Hoàn thành chi trả chế độ cho cán bộ Công đoàn chuyên trách nghỉ việc trước ngày 10-10

Tổng LĐLĐ Việt Nam ngày 3-10 đã có văn bản gửi các LĐLĐ tỉnh, thành phố; các Công đoàn ngành Trung ương và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc về việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ Công đoàn chuyên trách.

Theo đó, để đảm bảo việc chỉ trả kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ Công đoàn chuyên trách theo Nghị định 178/2024 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025) và Nghị quyết 07/2025 của Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các đơn vị nêu trên hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ Công đoàn chuyên trách thuộc đối tượng nghỉ việc (nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc) trước ngày 10-10.

Chế độ cho cán bộ Công đoàn chuyên trách nghỉ việc được chi trả trước ngày 10-10

Các đơn vị chưa gửi báo cáo kết quả thực hiện chế độ, chính sách theo Công văn 489/TLĐ-QHLĐ ngày 9-9-2025, đề nghị gửi báo cáo Tổng LĐLĐ Việt Nam trước ngày 10-10.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương thẩm định hồ sơ, phê duyệt kinh phí và ban hành quyết định thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị quyết 07/2025 của Chính phủ. Việc chỉ trả chế độ, chính sách theo Nghị quyết 07/2025 đối với người lao động muộn nhất là ngày 1-11-2025. Đồng thời, báo cáo kết quả rà soát và triển khai thực hiện Nghị quyết 07/2025 về Tổng LĐLĐ Việt Nam trước ngày 20-11-2025.

Sau thời điểm nêu trên, nếu đơn vị nào không thực hiện dứt điểm việc chi trả chế độ, chính sách cho người lao động thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và người lao động.

Theo thống kê của Tổng LĐLĐ Việt Nam, có 425 cán bộ Công đoàn chuyên trách thuộc diện hưởng chế độ theo Nghị quyết 07/2025. Đây là các cán bộ Công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trước ngày 15-1-2019 phải nghỉ việc ngay do sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7.







