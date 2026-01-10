Hoàn thành sân bay Long Thành trước tháng 6-2026

Ngày 10-1, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã kiểm tra một số hạng mục trọng điểm tại Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác kiểm tra khu vực dự án hangar bảo dưỡng của VAECO

Theo báo cáo của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), toàn bộ dự án có 15 gói thầu, trong đó 3 gói đã hoàn thành, 12 gói đang triển khai thi công. Tổng giá trị khối lượng thực hiện đến nay đạt khoảng 57.888/86.357 tỉ đồng, tương đương 67% giá trị hợp đồng.

Đến nay, tuyến giao thông kết nối số 1 đã thông xe kỹ thuật, tuyến số 2 hoàn thành thảm bê tông nhựa. Các hạng mục an toàn giao thông, chiếu sáng, cảnh quan đang hoàn thiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 2-2026.

Lãnh đạo ACV cho biết toàn bộ các gói thầu đều được điều hành theo nguyên tắc "lấy mốc vận hành tháng 6/2026 làm trung tâm", ưu tiên giải quyết dứt điểm các điểm giao cắt, chồng lấn, đảm bảo tính đồng bộ toàn dự án.

Chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành ngày 19-12-2025

Tại khu vực dự án thành phần 4, đoàn đã kiểm tra công trình hangar bảo dưỡng của VAECO và Vietjet, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng tốc, tổ chức thi công liên tục "3 ca, 4 kíp", tận dụng tối đa thời gian, nhân lực và thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là chất lượng.

Mục tiêu được Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh là các hạng mục phải hoàn thành trước tháng 6-2026, sẵn sàng phục vụ hoạt động khai thác của sân bay Long Thành theo đúng kế hoạch đã đề ra. Ông lưu ý thi công đến đâu phải gọn gàng, sạch sẽ đến đó.

Kiểm tra nhà ga và các hạng mục khác, người đứng đầu Bộ Xây dựng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công trong việc bám sát tiến độ, tổ chức thi công khoa học, bài bản trong thời gian qua.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị không được chủ quan, tiếp tục duy trì nhịp độ thi công cao, đồng bộ giữa các hạng mục, bảo đảm sự thống nhất về kỹ thuật, kiến trúc và cảnh quan.

Ông Trần Hồng Minh nhấn mạnh trong giai đoạn hiện nay, công trường sân bay Long Thành không chỉ cần nhanh mà còn phải đẹp, xanh, sạch. Mỗi hạng mục hoàn thành phải đạt chuẩn về chất lượng, kỹ thuật và thẩm mỹ, xứng đáng là một cảng hàng không quốc tế hiện đại, thân thiện với môi trường, đạt tiêu chuẩn 5 sao khi đi vào vận hành.

Về hệ thống giao thông kết nối, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng cùng với việc hoàn thiện các hạng mục trong sân bay, cần đặc biệt quan tâm đến mạng lưới giao thông bên ngoài để bảo đảm khả năng kết nối thuận lợi, thông suốt.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh tặng quà động viên các đơn vị thi công tuyến cao tốc Biên Hòa -Vũng Tàu

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai Theo Ban Quản lý dự án 85, dự án thành phần 2 tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 hiện đạt khoảng hơn 80% giá trị xây lắp. Chủ đầu tư đang tập trung hoàn thiện tuyến chính. Theo kế hoạch, tuyến chính sẽ hoàn thành để đưa vào sử dụng ngày 14-2-2026 (trước Tết Âm lịch), hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 4-2026. Ông Nguyễn Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, cho hay Dự án thành phần 1 dài khoảng 16 km, được triển khai với 2 gói thầu xây lắp, huy động 12 nhà thầu. Đến nay, tổng giá trị sản lượng đạt gần 70% giá trị hợp đồng; nhiều hạng mục quan trọng đã và đang được triển khai đồng loạt. Hiện các nhà thầu đang tăng ca, tổ chức thi công liên tục nhằm bù lại khối lượng chậm, phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ, chất lượng, góp phần sớm hình thành trục giao thông chiến lược kết nối Đồng Nai - TPHCM và kết nối nhiều khu vực với sân bay Long Thành. Kiểm tra thực tế trên công trường, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá các nhà thầu đã triển khai thi công tích cực, tiến độ cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các đơn vị cần tiếp tục tăng tốc, đẩy nhanh hơn nữa để bảo đảm mục tiêu đưa đoạn tuyến qua Đồng Nai, giữ vai trò kết nối TPHCM với sân bay Long Thành, sớm đủ điều kiện khai thác theo kế hoạch trước Tết. Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu việc thi công phải được tổ chức đồng bộ, khoa học, bảo đảm chất lượng, mỹ quan, an toàn, sẵn sàng thông xe phục vụ người dân đi lại dịp Tết Nguyên đán. Các nhà thầu cần huy động tối đa thiết bị, nhân lực; nếu thiếu phải chủ động bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành khối lượng công việc còn lại. “Đơn vị nào cũng phải làm, làm nhanh nhưng không được đánh đổi chất lượng, tuyệt đối không để xảy ra sự cố khi công trình đưa vào khai thác”- bộ trưởng nhấn mạnh.



