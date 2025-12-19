HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phát biểu xúc động của lãnh đạo ACV trong khai trương chuyến bay đầu tiên sân bay Long Thành

Nguyễn Tuấn

NLĐO)- Mỗi mét đường băng, mỗi nhà ga, mỗi hạng mục công trình sân bay Long Thành đều chứa đựng mồ hôi, công sức và cả niềm tự hào của biết bao con người

Ngày 19-12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự lễ khánh thành một số công trình, khai trương chuyến bay đầu tiên tại sân bay Long Thành.

Cùng tham dự buổi lễ có ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai; bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai; ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Phát biểu xúc động của lãnh đạo ACV tại lễ khai trương sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và các đại biểu đáp chuyến bay chính thức đầu tiên xuống sân bay Long Thành

Phát biểu xúc động của lãnh đạo ACV tại lễ khai trương sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cùng các đại biểu tham dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT ACV nhấn mạnh, trong thời khắc ý nghĩa này, khi sân bay Long Thành đã đón thành công 3 chuyến bay đầu tiên. Đây không chỉ là những chuyến bay thông thường mà là các chuyến bay mang theo khát vọng, niềm tin và ý chí vươn lên của đất nước sau một hành trình dài đầy nỗ lực và thử thách. Những thành quả đạt được hôm nay là kết tinh của đường lối đúng đắn, tầm nhìn chiến lược và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

"Để có được giây phút ngày hôm nay, chúng ta đã đi qua nhiều năm chuẩn bị, nhiều giai đoạn gian nan và những áp lực chồng chất, có những thời điểm tưởng như không vượt qua nổi. Vì vậy, có thể nói rằng, mỗi mét đường băng, mỗi nhà ga, mỗi hạng mục công trình nơi đây đều chứa đựng mồ hôi, công sức và cả niềm tự hào của biết bao con người" - ông Vũ Thế Phiệt nhấn mạnh.

Phát biểu xúc động của lãnh đạo ACV tại lễ khai trương sân bay Long Thành - Ảnh 3.

Ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT ACV phát biểu

Theo lãnh đạo ACV, trong quá trình triển khai dự án đã phải đối mặt với nhiều khó khăn vướng mắc chưa có tiền lệ.

Đó là công tác giải phóng mặt bằng với khối lượng rất lớn, liên quan trực tiếp đến cuộc sống của hàng chục ngàn người dân. Đó là những năm tháng đại dịch COVID-19, khi công trường có lúc phải đối diện với bối cảnh thiếu nhân lực, thiếu chuyên gia, đứt gãy chuỗi cung ứng.

Phát biểu xúc động của lãnh đạo ACV tại lễ khai trương sân bay Long Thành - Ảnh 4.

Phát biểu xúc động của lãnh đạo ACV tại lễ khai trương sân bay Long Thành - Ảnh 5.

Chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đáp xuống sân bay Long Thành

Trong thời điểm khó khăn nhất ấy, vai trò chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chính là điểm tựa vững chắc cho dự án. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã luôn đồng hành cùng dự án, chỉ đạo rất sát sao cụ thể; đích thân Thủ tướng Chính phủ đã 9 lần trực tiếp xuống hiện trường, lắng nghe từng vướng mắc, tháo gỡ từng nút thắt.

Phát biểu xúc động của lãnh đạo ACV tại lễ khai trương sân bay Long Thành - Ảnh 6.

Phát biểu xúc động của lãnh đạo ACV tại lễ khai trương sân bay Long Thành - Ảnh 7.

Chuyến bay của hãng hàng không Bamboo Airways đáp xuống sân bay Long Thành

"Nhiều cơ chế đặc thù, nhiều quyết định kịp thời đã được ban hành, với tinh thần rõ ràng: Không để khó khăn cản bước sự phát triển, không để những vướng mắc kéo dài làm chậm tiến độ dự án, chậm nhịp đi lên của đất nước. Chính tinh thần quyết liệt, nhất quán và đầy trách nhiệm đó đã giúp dự án từng bước vượt qua thử thách (từ đầu năm 2022 khi dự án chưa có con dấu, chưa có nhà điều hành trên công trường) và về đích đón chuyến bay đầu tiên ngày hôm nay"- lãnh đạo ACV khẳng định.

Phát biểu xúc động của lãnh đạo ACV tại lễ khai trương sân bay Long Thành - Ảnh 8.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành những công trình thuộc Dự án Thành phần 3, Dự án Đầu tư xây dựng sân bay Long Thành

Cùng ngày, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 8 dự án, công trình trọng điểm được đồng loạt tổ chức khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật có vốn đầu tư lớn, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thông xe kỹ thuật Dự án Thành phần 3, đường Vành đai 3 - TPHCM đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, tổng mức đầu tư 2.584 tỉ đồng. Dự án được khởi công tháng 6-2023. Đoạn qua Đồng Nai có điểm đầu giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành, điểm cuối giao với mố B cầu Nhơn Trạch.

Trên tuyến xây 5 km cao tốc khớp nối dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch tại nút giao Tỉnh lộ 25B (đường Tôn Đức Thắng), quy mô 4 làn xe, vận tốc 100 km/giờ.

Dự án đường Vành đai 3 - TPHCM có tổng chiều dài 76 km, đi qua địa bàn 3 tỉnh, thành phố, gồm: Đồng Nai, Tây Ninh và TPHCM. Đây là tuyến giao thông quan trọng trong kết nối vùng Đông Nam Bộ.

Thông xe kỹ thuật Dự án đường 25C (đoạn 2 từ đường số 9 đến Hương lộ 19, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), tổng vốn đầu tư 647 tỉ đồng.

Phát biểu xúc động của lãnh đạo ACV tại lễ khai trương sân bay Long Thành - Ảnh 10.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và các đại biểu tham dự buổi lễ khởi động Khu Công nghiệp Bàu Cạn-Tân Hiệp

Phát biểu xúc động của lãnh đạo ACV tại lễ khai trương sân bay Long Thành - Ảnh 11.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Quế-Sông Nhạn

Có 2 dự án hạ tầng công nghiệp lớn được khởi động gồm: Khu Công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp (giai đoạn 1) và Khu Công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn (giai đoạn 1). Trong đó, Khu Công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp giai đoạn 1 có diện tích 1.000 ha, vốn đầu tư hơn 9.250 tỉ đồng; Khu Công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn giai đoạn 1, diện tích 1.000 ha, vốn đầu tư 9.000 tỉ đồng.

Đây là 2 khu công nghiệp có diện tích lớn, do Tập đoàn KN Holdings làm chủ đầu tư gần sân bay Long Thành, kỳ vọng sẽ là động lực mới của Đồng Nai trong thu hút các nhà đầu tư lớn, công nghệ cao.

Phát biểu xúc động của lãnh đạo ACV tại lễ khai trương sân bay Long Thành - Ảnh 12.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút thông xe kỹ thuật Dự án Thành phần 3, đường Vành đai 3 - TPHCM đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai

Cùng ngày, có 4 dự án được tỉnh Đồng Nai tổ chức khởi công gồm: Dự án nhà ở xã hội tại phường Tam Hiệp; dự án nhà ở xã hội khu dân cư liền kề Khu Công nghiệp Đồng Xoài I; dự án khu chung cư cho người thu nhập thấp lô CC-02 thuộc Dự án Khu chung cư DETACO Nhơn Trạch (Block A1, A3, A5, A10); dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư hơn 49 ha tại phường Phước Tân. 4 dự án này có vốn đầu tư từ 400 - 1.700 tỉ đồng.


