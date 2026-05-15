Thời sự Chính trị

Hoàn thiện thể chế vượt trội, tạo động lực mới để TPHCM phát triển nhanh, bền vững

Theo TTXVN

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện thể chế vượt trội, tạo động lực mới để TPHCM phát triển.

Ngày 15-5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị cho ý kiến đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 31).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo và xem xét, đánh giá các nội dung TPHCM thực hiện Nghị quyết 31.

Thời gian qua, TPHCM đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, các ban, bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học để khẩn trương tổng kết thực tiễn, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết 31.

Đồng thời, TPHCM chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới.

Quá trình xây dựng Đề án và dự thảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, công phu, bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố và các định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu ban hành Nghị quyết mới đối với TPHCM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố.

Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để TPHCM tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực; mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu, xây dựng Luật Đô thị đặc biệt TPHCM, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Một số hình ảnh TTXVN ghi nhận:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: TTXVN

Nghị quyết 98 Phát triển TPHCM Nghị quyết 31 TPHCM Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Bí thư Trần Lưu Quang Cơ chế đặc thù cho TPHCM cơ chế chính sách đặc thù cho TPHCM Luật Đô thị đặc biệt TPHCM
