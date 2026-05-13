TPHCM đề ra hàng loạt nhiệm vụ nhằm thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai Thông báo số 46-TB/VPTW về kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vào ngày 27-4 vừa qua.

UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tổ chức quán triệt sâu sắc các nội dung chỉ đạo; chủ động tham mưu triển khai nhiệm vụ theo lĩnh vực phụ trách, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và có sản phẩm cụ thể.

Đồng thời, tiếp tục triển khai đồng bộ Quyết định số 2415/QĐ-UBND về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho TPHCM.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vào ngày 27-4. Ảnh: Phan Anh

Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM được giao khẩn trương cập nhật kế hoạch tăng trưởng năm 2026 và đề án thúc đẩy tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030; đề xuất giải pháp khơi thông nguồn lực về vốn, đất đai, đầu tư công và đầu tư xã hội.

Sở Tài chính xây dựng tối thiểu hai kịch bản điều hành tăng trưởng và thu ngân sách năm 2026; cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển. Đồng thời, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như Trung tâm Tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, logistics, fintech và các công cụ tài chính hiện đại.

Liên quan mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Sở Nội vụ chủ trì rà soát, đánh giá sau một năm vận hành; đề xuất điều chỉnh về phân cấp, ủy quyền, hạ tầng số, dữ liệu và cơ chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, Sở Văn hóa và Thể thao triển khai hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 50 năm TPHCM vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh theo hướng trang trọng, thiết thực, tránh phô trương, lãng phí; gắn với chăm lo an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị và đẩy nhanh các công trình trọng điểm.

UBND TPHCM cũng yêu cầu các đơn vị đề xuất nhiệm vụ cụ thể để hoàn thiện nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM, Đề án Luật Đô thị đặc biệt cùng các chương trình hành động liên quan.

Về quy hoạch và phát triển đô thị, các sở ngành liên quan nghiên cứu định hướng phát triển TPHCM theo mô hình siêu đô thị đa trung tâm, tích hợp hạ tầng nổi, hạ tầng ngầm và hạ tầng số; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ và liên kết vùng phía Nam.

Bên cạnh đó, tập trung xử lý các vấn đề đô thị tồn đọng như ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm và chỉnh trang nhà ven kênh rạch nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.