TPHCM: Phường Bến Thành ra mắt Sổ tay điện tử Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Sáng 14-5, Đảng ủy phường Bến Thành, TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026); 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2026); 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).



Xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của Bác

Phát biểu ôn truyền thống, bà Hoàng Thị Tố Nga, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Thành, khẳng định sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ thiên tài, Người Anh hùng giải phóng dân tộc, doanh nhân văn hóa thế giới, Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Đợt ngày 19-5, phường Bến Thành có 25 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng. Lãnh đạo phường Bến Thành chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng. Ảnh: PHAN ANH

Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Người là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục học tập, noi gương của Người; không ngừng rèn luyện, phấn đấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, trách nhiệm, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của Người.

Lãnh đạo phường Bến Thành trao quyết định chuyển đổi mô hình tổ chức Đảng cho các đơn vị. Ảnh: PHAN ANH

"Gắn liền với niềm tự hào đó, năm 2026 là năm đánh dấu 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhìn lại chặng đường 50 năm qua, từ ngày thành phố chính thức mang tên Bác, chúng ta càng tự hào về sự thay đổi kỳ diệu của mảnh đất này" - bà Hoàng Thị Tố Nga chia sẻ.

Bà cho biết, là một phường trung tâm, trái tim của thành phố mang tên Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bến Thành luôn ý thức sâu sắc vinh dự và trách nhiệm.

Phường đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn để nỗ lực xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của TPHCM trong suốt nửa thế kỷ qua.

Ứng dụng chuyển đổi số vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Một dấu ấn đặc biệt trong buổi họp mặt là phường Bến Thành đã ra mắt Sổ tay điện tử Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Đảng bộ phường Bến Thành chính thức ra mắt Sổ tay điện tử Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Ảnh: PHAN ANH

Đây là công trình tâm huyết của Đảng bộ phường nhằm ứng dụng chuyển đổi số vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Sổ tay sẽ là "người bạn đồng hành" hiện đại, giúp mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân dễ dàng tiếp cận kho tàng tri thức về Bác, từ đó lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh ngay tại cơ sở, trong từng khu phố và mỗi gia đình.



Dịp này, phường Bến Thành cũng biểu dương 20 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Lãnh đạo phường Bến Thành tặng Giấy khen cho tập thể điển hình học Bác

Lãnh đạo phường Bến Thành chúc mừng cá nhân, tập thể học Bác

