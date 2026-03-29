Hoàng Dũng bùng nổ với "Xoay tròn" ở TP HCM

Một Hoàng Dũng đáng nhớ với "Xoay tròn"

Ca sĩ Hoàng Dũng bùng nổ với "Xoay tròn"

Concert "Xoay tròn" của Hoàng Dũng tối ngày 28-3 tại SECC (TP HCM) là một dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của anh, với 9.777 khán giả, kéo dài trong 3 tiếng, 26 tiết mục trình diễn đầy cảm xúc và 5 màn cầu hôn đầy ngọt ngào của người hâm mộ tham dự concert.

Hoàng Dũng cùng các khách mời Rhymastic, GREY D, Minh Tốc & Lam đã đem đến một đêm nhạc trọn vẹn từ phần nghe đến phần nhìn.

Hoàng Dũng mở màn concert "Xoay tròn" tại TP HCM với ca khúc "Đôi mươi", đưa khán giả đến với bầu không khí sôi động của tuổi trẻ.

Kế tiếp, Hoàng Dũng thể hiện ba ca khúc trong album mới nhất - "La bàn", "Sao giờ em mới tới" và "Cuối tuần", kết hợp cùng vũ đạo chuyên nghiệp.

So sánh với 2 concert trước đó là "25" và "Yên", có thể thấy Hoàng Dũng đã có thay đổi ấn tượng khi hoàn toàn làm chủ sân khấu ở các tiết mục đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa hát và nhảy, di chuyển nhuần nhuyễn cùng vũ đoàn và liên tục khuấy động người hâm mộ.

Một đêm nhạc đầy cảm xúc của Hoàng Dũng

Tiếp đó, Hoàng Dũng bắt đầu thể hiện những sáng tác lãng mạn, viết về tình yêu đôi lứa như "Thói quen", "Tách" và "Lý giải". Nói về "Lý giải - ca khúc vừa được ra mắt trước thềm concert "Xoay tròn" - Hoàng Dũng cho biết đây là một sáng tác dành tặng vợ và cũng muốn chia sẻ "tin vui" về chuyện đã kết hôn được 6 năm với các fan thông qua âm nhạc.

Những khoảnh khắc ngọt ngào trong đám cưới của Hoàng Dũng và Khánh Linh được hé lộ trên màn hình lớn trong phần trình diễn đặc biệt này. Không dừng lại ở đó, ngay trong khi Hoàng Dũng đang hát ca khúc "Lý giải", thì có đến 5 cặp đôi ở bên dưới sân khấu đã bất ngờ cầu hôn nửa kia. Trong tiếng hò reo của hàng nghìn khán giả, những hình ảnh đáng yêu của các cặp đôi đã được phát trực tiếp, lan tỏa tình yêu tới tất cả mọi người.

Hoàng Dũng của những ngày đầu tiên, khi anh đi hát ở quán cafe hay trên sân khấu của trường đại học với mức cát-sê chỉ vỏn vẹn 250 nghìn đồng cho một đêm đến một concert có đến 10.000 khán giả tham dự, không có nhiều thay đổi.

Vẫn giản dị, thanh thuần với âm nhạc. Những bản ballad trên sân khấu acoustic mộc mạc với đàn guitar, trống cajon và ngồi xuống hát cùng khán giả một cách ngẫu hứng nhưng đầy cảm xúc. Hoàng Dũng tâm sự: "Nếu không có những tháng ngày ấy, thì chưa chắc đã có được mình - người nghệ sĩ đang may mắn được đứng trước hàng nghìn khán giả ở thời điểm hiện tại".

Màn hòa giọng của Hoàng Dũng và người hâm mộ đã làm nên một trong những khoảnh khắc đẹp của đêm diễn - khi người nghệ sĩ tự nhiên kết nối với khán giả của mình bằng nhịp điệu da diết của âm nhạc.

Ấn tượng với dàn khách mời trong "Xoay tròn"

Khách mời của "Xoay tròn" là một dấu son đặc biệt

Khách mời của "Xoay tròn" đều không phải là những cái tên đình đám nhất nhưng mỗi sự xuất hiện đều để lại một dấu son cảm xúc, tuyệt vời và trọn vẹn, dành cho người nghe nhạc.

Nghệ sĩ khách mời đầu tiên xuất hiện trên sân khấu concert "Xoay tròn" là Minh Tốc & Lam. Được biết đến với phong cách "anh đàn, em hát" mộc mạc và sâu sắc, Minh Tốc & Lam đem đến đêm diễn ca khúc "Step by Step" và "Moonlight City".

Đến màn kết hợp cùng Hoàng Dũng, Minh Tốc & Lam chọn mashup hai ca khúc có phần gai góc - "Nửa thập kỷ" và "Chốn sa mạc" - khoe giọng hát nội lực với những đoạn "phiêu" đã tai.

Khách mời Rhymastic ở "Xoay tròn"

Lần đầu tiên đi diễn trở lại sau 2 năm tạm dừng hoạt động để tập trung cho album đầu tay, GREY D không giấu khỏi sự hồi hộp trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả ở concert "Xoay tròn". Không chỉ dành tặng khán giả các bài hát quen thuộc như "Dự báo thời tiết hôm nay mưa", "Đưa em về nhà", "vaicaunoicokhiennguoithaydoi" - GREY D còn thể hiện một ca khúc mới, chưa được ra mắt trên các nền tảng nhạc số mang tên "Mới ngày hôm qua".

Góp giọng cùng GREY D trong ca khúc "Mới ngày hôm qua", Hoàng Dũng còn khiến các fan thích thú khi liên tục "quảng bá" cho album "Ánh sáng - màn đêm" chuẩn bị phát hành của "đàn em".

Sự tái xuất của GREY D mang đến nhiều thú vị

Là nghệ sĩ khách mời cuối cùng trong concert "Xoay tròn", Rhymastic đem đến những bản hit như "Người và ta", "Yêu 5", "Lặng". Rhymastic cũng chia sẻ niềm hạnh phúc khi được chứng kiến sự thành công của Hoàng Dũng - một người em mà anh đã quen biết từ lâu nhưng chỉ vừa có duyên hợp tác chung trong ca khúc "Giữ anh cho ngày hôm qua".

Hoàng Dũng còn hé lộ, anh đã từng "battle" (tranh cãi) với Rhymastic trên mạng xã hội về chủ đề âm nhạc từ thời học cấp 3, nhưng cũng nhờ đó mà ngưỡng mộ sự đam mê, hiểu biết về âm nhạc của "đàn anh".

Khách mời chất lượng của "Xoay tròn"

Kết thúc concert, Hoàng Dũng nán lại rất lâu, cúi người 90 độ cảm ơn người hâm mộ vì đã đồng hành cùng mình và tạo nên một cột mốc không thể nào quên: "Dũng đã dành 10 năm cho âm nhạc và đến hiện tại, Dũng biết mình sẽ rất buồn nếu không thể trở thành một người nghệ sĩ được đứng trước mọi người để hát những ca khúc của mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Dũng mong phút giây này tồn tại mãi mãi".

Và khán giả cũng muốn nói lời cám ơn âm nhạc của Hoàng Dũng, một thứ âm nhạc đủ tử tế để lan tỏa yêu thương và năng lượng tích cực đến người nghe. "Xoay tròn" vì thế trở nên ấn tượng hơn bởi sự trọn vẹn.

