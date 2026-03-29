HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hoàng Dũng bùng nổ với "Xoay tròn" ở TP HCM

Thùy Trang

(NLĐO) - Concert "Xoay tròn" của Hoàng Dũng bùng nổ tại TP HCM với 9.777 khán giả và 26 màn trình diễn đầy cảm xúc.

Một Hoàng Dũng đáng nhớ với "Xoay tròn"

Hoàng Dũng "bùng nổ" với Xoay Tròn ở TP HCM - Ảnh 1.

Ca sĩ Hoàng Dũng bùng nổ với "Xoay tròn"

Concert "Xoay tròn" của Hoàng Dũng tối ngày 28-3 tại SECC (TP HCM) là một dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của anh, với 9.777 khán giả, kéo dài trong 3 tiếng, 26 tiết mục trình diễn đầy cảm xúc và 5 màn cầu hôn đầy ngọt ngào của người hâm mộ tham dự concert.

Hoàng Dũng cùng các khách mời Rhymastic, GREY D, Minh Tốc & Lam đã đem đến một đêm nhạc trọn vẹn từ phần nghe đến phần nhìn.

Hoàng Dũng mở màn concert "Xoay tròn" tại TP HCM với ca khúc "Đôi mươi", đưa khán giả đến với bầu không khí sôi động của tuổi trẻ.

Kế tiếp, Hoàng Dũng thể hiện ba ca khúc trong album mới nhất - "La bàn", "Sao giờ em mới tới" và "Cuối tuần", kết hợp cùng vũ đạo chuyên nghiệp.

So sánh với 2 concert trước đó là "25" và "Yên", có thể thấy Hoàng Dũng đã có thay đổi ấn tượng khi hoàn toàn làm chủ sân khấu ở các tiết mục đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa hát và nhảy, di chuyển nhuần nhuyễn cùng vũ đoàn và liên tục khuấy động người hâm mộ.

Hoàng Dũng "bùng nổ" với Xoay Tròn ở TP HCM - Ảnh 2.
Hoàng Dũng "bùng nổ" với Xoay Tròn ở TP HCM - Ảnh 3.
Hoàng Dũng "bùng nổ" với Xoay Tròn ở TP HCM - Ảnh 4.
Hoàng Dũng "bùng nổ" với Xoay Tròn ở TP HCM - Ảnh 5.
Hoàng Dũng "bùng nổ" với Xoay Tròn ở TP HCM - Ảnh 6.

Một đêm nhạc đầy cảm xúc của Hoàng Dũng

Tiếp đó, Hoàng Dũng bắt đầu thể hiện những sáng tác lãng mạn, viết về tình yêu đôi lứa như "Thói quen", "Tách" và "Lý giải". Nói về "Lý giải - ca khúc vừa được ra mắt trước thềm concert "Xoay tròn" - Hoàng Dũng cho biết đây là một sáng tác dành tặng vợ và cũng muốn chia sẻ "tin vui" về chuyện đã kết hôn được 6 năm với các fan thông qua âm nhạc.

Những khoảnh khắc ngọt ngào trong đám cưới của Hoàng Dũng và Khánh Linh được hé lộ trên màn hình lớn trong phần trình diễn đặc biệt này. Không dừng lại ở đó, ngay trong khi Hoàng Dũng đang hát ca khúc "Lý giải", thì có đến 5 cặp đôi ở bên dưới sân khấu đã bất ngờ cầu hôn nửa kia. Trong tiếng hò reo của hàng nghìn khán giả, những hình ảnh đáng yêu của các cặp đôi đã được phát trực tiếp, lan tỏa tình yêu tới tất cả mọi người.

Hoàng Dũng của những ngày đầu tiên, khi anh đi hát ở quán cafe hay trên sân khấu của trường đại học với mức cát-sê chỉ vỏn vẹn 250 nghìn đồng cho một đêm đến một concert có đến 10.000 khán giả tham dự, không có nhiều thay đổi.

Vẫn giản dị, thanh thuần với âm nhạc. Những bản ballad trên sân khấu acoustic mộc mạc với đàn guitar, trống cajon và ngồi xuống hát cùng khán giả một cách ngẫu hứng nhưng đầy cảm xúc. Hoàng Dũng tâm sự: "Nếu không có những tháng ngày ấy, thì chưa chắc đã có được mình - người nghệ sĩ đang may mắn được đứng trước hàng nghìn khán giả ở thời điểm hiện tại".

Màn hòa giọng của Hoàng Dũng và người hâm mộ đã làm nên một trong những khoảnh khắc đẹp của đêm diễn - khi người nghệ sĩ tự nhiên kết nối với khán giả của mình bằng nhịp điệu da diết của âm nhạc.

Ấn tượng với dàn khách mời trong "Xoay tròn"

Hoàng Dũng "bùng nổ" với Xoay Tròn ở TP HCM - Ảnh 7.

Khách mời của "Xoay tròn" là một dấu son đặc biệt

Khách mời của "Xoay tròn" đều không phải là những cái tên đình đám nhất nhưng mỗi sự xuất hiện đều để lại một dấu son cảm xúc, tuyệt vời và trọn vẹn, dành cho người nghe nhạc.

Nghệ sĩ khách mời đầu tiên xuất hiện trên sân khấu concert "Xoay tròn" là Minh Tốc & Lam. Được biết đến với phong cách "anh đàn, em hát" mộc mạc và sâu sắc, Minh Tốc & Lam đem đến đêm diễn ca khúc "Step by Step" và "Moonlight City".

Đến màn kết hợp cùng Hoàng Dũng, Minh Tốc & Lam chọn mashup hai ca khúc có phần gai góc - "Nửa thập kỷ" và "Chốn sa mạc" - khoe giọng hát nội lực với những đoạn "phiêu" đã tai.

Hoàng Dũng "bùng nổ" với Xoay Tròn ở TP HCM - Ảnh 8.

Khách mời Rhymastic ở "Xoay tròn"

Lần đầu tiên đi diễn trở lại sau 2 năm tạm dừng hoạt động để tập trung cho album đầu tay, GREY D không giấu khỏi sự hồi hộp trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả ở concert "Xoay tròn". Không chỉ dành tặng khán giả các bài hát quen thuộc như "Dự báo thời tiết hôm nay mưa", "Đưa em về nhà", "vaicaunoicokhiennguoithaydoi" - GREY D còn thể hiện một ca khúc mới, chưa được ra mắt trên các nền tảng nhạc số mang tên "Mới ngày hôm qua".

Góp giọng cùng GREY D trong ca khúc "Mới ngày hôm qua", Hoàng Dũng còn khiến các fan thích thú khi liên tục "quảng bá" cho album "Ánh sáng - màn đêm" chuẩn bị phát hành của "đàn em".

Hoàng Dũng "bùng nổ" với Xoay Tròn ở TP HCM - Ảnh 9.

Sự tái xuất của GREY D mang đến nhiều thú vị

Là nghệ sĩ khách mời cuối cùng trong concert "Xoay tròn", Rhymastic đem đến những bản hit như "Người và ta", "Yêu 5", "Lặng". Rhymastic cũng chia sẻ niềm hạnh phúc khi được chứng kiến sự thành công của Hoàng Dũng - một người em mà anh đã quen biết từ lâu nhưng chỉ vừa có duyên hợp tác chung trong ca khúc "Giữ anh cho ngày hôm qua".

Hoàng Dũng còn hé lộ, anh đã từng "battle" (tranh cãi) với Rhymastic trên mạng xã hội về chủ đề âm nhạc từ thời học cấp 3, nhưng cũng nhờ đó mà ngưỡng mộ sự đam mê, hiểu biết về âm nhạc của "đàn anh".

Hoàng Dũng "bùng nổ" với Xoay Tròn ở TP HCM - Ảnh 10.
Hoàng Dũng "bùng nổ" với Xoay Tròn ở TP HCM - Ảnh 11.
Hoàng Dũng "bùng nổ" với Xoay Tròn ở TP HCM - Ảnh 12.

Khách mời chất lượng của "Xoay tròn"

Kết thúc concert, Hoàng Dũng nán lại rất lâu, cúi người 90 độ cảm ơn người hâm mộ vì đã đồng hành cùng mình và tạo nên một cột mốc không thể nào quên: "Dũng đã dành 10 năm cho âm nhạc và đến hiện tại, Dũng biết mình sẽ rất buồn nếu không thể trở thành một người nghệ sĩ được đứng trước mọi người để hát những ca khúc của mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Dũng mong phút giây này tồn tại mãi mãi".

Và khán giả cũng muốn nói lời cám ơn âm nhạc của Hoàng Dũng, một thứ âm nhạc đủ tử tế để lan tỏa yêu thương và năng lượng tích cực đến người nghe. "Xoay tròn" vì thế trở nên ấn tượng hơn bởi sự trọn vẹn.

Tác giả bản hit "Nàng thơ"- Hoàng Dũng xác nhận tình trạng hôn nhân

Tác giả bản hit "Nàng thơ"- Hoàng Dũng xác nhận tình trạng hôn nhân

(NLĐO) - Theo chia sẻ của Hoàng Dũng, anh và bạn gái Khánh Linh đã đưa ra quyết định gắn bó từ khoảng 6 năm trước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo