Thể thao

Xuân Son "tịt ngòi", Nam Định vẫn hạ gục Thanh Hóa

Tường Phước

(NLĐO) - Bàn thắng ở phút 78 của Joseph Akolo giúp Thép Xanh Nam Định vượt qua Đông Á Thanh Hóa với tỉ số 1-0 tại vòng 16 V-League 2025-2026 tối 13-3.

Nam Định và Thanh Hóa - Clip: FPT Play

Chiến thắng nhọc nhằn trên sân nhà Thiên Trường giúp đội bóng thành Nam nối dài mạch thắng và tiếp tục cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son vẫn chưa thể giải được cơn "khát" bàn thắng ở V-League mùa này.

Thanh Hóa kiên cường

Bước vào trận đấu với sự hưng phấn sau hai chiến thắng liên tiếp, Thép Xanh Nam Định nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Trong khi đó, Đông Á Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn về lực lượng khi vẫn chưa được gỡ án phạt từ FIFA, đồng thời thiếu vắng một số trụ cột vì án "treo giò".

Xuân Son "tịt ngòi", Nam Định vẫn hạ gục Thanh Hóa - Ảnh 1.

Thanh Hóa (áo vàng) biết cách hóa giải Xuân Son

Trước sức ép của đội chủ nhà, Thanh Hóa lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công. Hàng thủ đội khách thi đấu đầy kỷ luật dưới sự chỉ huy của đội trưởng Doãn Ngọc Tân, giúp họ đứng vững trước các đợt tấn công dồn dập của Nam Định. Bên cạnh đó, Thanh Hóa cũng có một số pha phản công nguy hiểm khiến khán giả trên sân Thiên Trường nhiều phen thót tim.

Trong hiệp 1, Nam Định tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn "ngon ăn" nhưng Xuân Son và đồng đội đều không thể tận dụng thành công. Ngoài ra, sự xuất sắc của thủ môn Êli Niê cũng góp phần giúp đội khách giữ sạch lưới sau 45 phút đầu tiên.

Akolo định đoạt trận đấu

Sang hiệp 2, Nam Định tiếp tục duy trì sức ép lên phần sân Thanh Hóa. Tuy nhiên, trong lúc chưa thể tìm được bàn thắng, đội chủ nhà suýt phải trả giá ở phút 48 khi Ngọc Mỹ có pha đi bóng kỹ thuật vượt qua hàng loạt cầu thủ Nam Định nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Sau tình huống thoát thua, Nam Định gia tăng sức ép mạnh mẽ. Phút 63, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh có đường chuyền tinh tế cho Nguyễn Văn Vĩ nhưng cầu thủ này lại không thể tận dụng cơ hội để ghi bàn.

Xuân Son "tịt ngòi", Nam Định vẫn hạ gục Thanh Hóa - Ảnh 2.

Joseph Akolo tỏa sáng giúp đội chủ nhà thắng sít sao

Khi thế trận tưởng như sẽ kết thúc với tỉ số hòa, bước ngoặt cuối cùng cũng xuất hiện ở phút 78. Từ pha phối hợp tấn công, Xuân Son chuyền bóng thuận lợi để Joseph Akolo khống chế gọn gàng trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ môn Êli Niê.

Những phút cuối trận tiếp tục diễn ra căng thẳng. Phút 87, Thanh Hóa được hưởng quả đá phạt nguy hiểm sau khi Rimario Gordon bị phạm lỗi sát vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ với trung vệ Lucas Rocha bên phía Nam Định. Tuy nhiên, cú đá phạt của Quốc Phương lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng, khiến Thanh Hóa lỡ cơ hội gỡ hòa.

Nam Định nối dài mạch thắng

Dù gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Thanh Hóa, đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt vẫn tìm được đường dẫn đến khung thành, ghi bàn quyết định nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Akolo để giành trọn 3 điểm quan trọng.

Xuân Son "tịt ngòi", Nam Định vẫn hạ gục Thanh Hóa - Ảnh 3.

Xuân Son vẫn chưa thể tìm được bàn thắng thứ 2 ở V-League mùa này

Đây là trận thắng thứ ba liên tiếp tại V-League 2025-2026 của nhà đương kim vô địch Nam Định, qua đó vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 21 điểm sau 15 vòng đấu. Trong khi đó, Đông Á Thanh Hóa dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn phải chấp nhận thất bại và có nguy cơ rớt xuống cuối bảng sau vòng đấu thứ 16. Thầy trò ông Mai Xuân Hợp chỉ còn hơn 2 đội chót bảng lần lượt 1 và 2 điểm nhưng đã đấu nhiều hơn 1 trận.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn


“Mưa” bàn thắng trên sân Chi Lăng, Đà Nẵng cầm hòa HAGL

(NLĐO) - Trận hòa 3-3 giữa SHB Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 16 V-League 2025-2026 diễn ra trên sân Chi Lăng tối 13-3 với kịch bản khó tin.

