Thể thao

“Mưa” bàn thắng trên sân Chi Lăng, Đà Nẵng cầm hòa HAGL

Tường Phước

(NLĐO) - Trận hòa 3-3 giữa SHB Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 16 V-League 2025-2026 diễn ra trên sân Chi Lăng tối 13-3 với kịch bản khó tin.

SHB Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai - Clip: FPT Play

Trung vệ Jairo góp dấu giày ở 3 bàn thắng, bao gồm 2 pha lập công cho Hoàng Anh Gia Lai và 1 bàn phản lưới nhà. Khi chiến thắng tưởng như đã thuộc về đội bóng phố Núi, cú sút xa ở phút 90+6 của trung vệ Vũ Văn Sơn giúp chủ nhà Đà Nẵng giữ lại 1 điểm quý giá, khép lại màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở.

Đà Nẵng nhập cuộc "bùng nổ"

Bước vào trận "chung kết ngược" trong cuộc đua trụ hạng, SHB Đà Nẵng thể hiện quyết tâm rất cao. Đội chủ nhà đẩy cao đội hình ngay từ đầu nhằm gây sức ép lên khung thành của thủ môn Trần Trung Kiên bên phía Hoàng Anh Gia Lai.

Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, đội bóng sông Hàn cuối cùng cũng cụ thể hóa lợi thế ở phút 12. Từ pha phối hợp bên cánh phải, bóng được đưa vào vòng cấm để Nguyễn Đình Duy khống chế gọn gàng trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán, mở tỉ số 1-0 cho SHB Đà Nẵng.

“Mưa” bàn thắng trên sân Chi Lăng, Đà Nẵng cầm hòa HAGL - Ảnh 1.

Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà thi đấu tự tin hơn. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, trước hệ thống phòng ngự được tổ chức khá chặt chẽ của Đà Nẵng, các pha lên bóng của đội khách không tạo ra nhiều đột biến trong hiệp một.

Ở chiều ngược lại, Đà Nẵng chủ động chơi phòng ngự phản công và vẫn tạo ra một số tình huống nguy hiểm khiến khung thành Trung Kiên nhiều lần chao đảo.

Rượt đuổi tỉ số nghẹt thở

Sau giờ nghỉ, Hoàng Anh Gia Lai đẩy cao tốc độ trận đấu và nhanh chóng chiếm thế chủ động. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Nguyễn Văn Toản, đội bóng phố Núi đã có thể sớm tìm được bàn gỡ.

Phút 51, Văn Toản bay người cứu thua ngoạn mục sau cú dứt điểm cận thành của Batista Conceicao. Chỉ một phút sau, thủ môn của Đà Nẵng tiếp tục có hai pha cản phá liên tiếp trước những cú dứt điểm nguy hiểm của Nguyễn Thanh Nhân.

“Mưa” bàn thắng trên sân Chi Lăng, Đà Nẵng cầm hòa HAGL - Ảnh 2.

“Mưa” bàn thắng trên sân Chi Lăng, Đà Nẵng cầm hòa HAGL - Ảnh 3.

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, đội khách cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ ở phút 61. Từ quả đá phạt trực tiếp cách khung thành khoảng 20m, Jairo Rodrigues tung cú sút hiểm hóc đưa trận đấu trở về thế cân bằng 1-1.

Hưng phấn sau bàn gỡ, HAGL tiếp tục gia tăng sức ép và chỉ 6 phút sau đã vượt lên dẫn 2-1. Tiền đạo trẻ Trần Gia Bảo, cầu thủ vừa được tung vào sân, đã tận dụng cơ hội để ghi bàn cho đội khách.

Kịch tính chưa dừng lại ở đó. Phút 73, trong nỗ lực phá bóng, Jairo vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp Đà Nẵng gỡ hòa 2-2. Tuy nhiên, trung vệ người Brazil nhanh chóng chuộc lỗi khi tận dụng sai lầm của Văn Toản ở phút 86 để ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 cho Hoàng Anh Gia Lai.

Siêu phẩm phút bù giờ

Khi trận đấu trôi dần về những phút cuối và HAGL tưởng như đã nắm chắc chiến thắng, SHB Đà Nẵng vẫn không từ bỏ hy vọng. Đội chủ nhà dồn toàn bộ lực lượng lên tấn công trong thời gian bù giờ.

Phút 90+6, bất ngờ đã xảy ra. Trung vệ Vũ Văn Sơn tung cú sút xa từ khoảng cách hơn 30m khiến Trung Kiên không thể cản phá, ấn định kết quả hòa 3-3 trong sự bùng nổ của khán giả trên sân Chi Lăng.

“Mưa” bàn thắng trên sân Chi Lăng, Đà Nẵng cầm hòa HAGL - Ảnh 4.

“Mưa” bàn thắng trên sân Chi Lăng, Đà Nẵng cầm hòa HAGL - Ảnh 5.

“Mưa” bàn thắng trên sân Chi Lăng, Đà Nẵng cầm hòa HAGL - Ảnh 6.

Bàn thắng muộn giúp SHB Đà Nẵng giữ lại 1 điểm cực kỳ quý giá trong cuộc đua trụ hạng tại V-League 2025-2026. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai chắc chắn sẽ tiếc nuối khi đánh rơi chiến thắng ở những giây cuối cùng.

Trận đấu tại Chi Lăng trở thành một trong những màn rượt đuổi tỉ số kịch tính nhất của vòng 16 V-League mùa này, nơi cảm xúc chỉ được định đoạt ở khoảnh khắc cuối cùng. Bên cạnh đó, sự góp mặt của HLV Kim Sang-sik trên khán đài càng khiến các cầu thủ trên sân trình diễn bùng nổ.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn


Xuân Trường tỏa sáng, Đồng Nai thắng Khánh Hòa 2-0 xây chắc ngôi đầu

(NLĐO) - Trong chiều 13-3, Xuân Trường kiến tạo giúp Đồng Nai mở tỉ số và giành chiến thắng 2-0 trước đội cạnh tranh Khánh Hoà.

U23 Việt Nam hội quân: 30 cầu thủ sẵn sàng thử lửa tại CFA Team China 2026

(NLĐO) - Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 17-3 tại Hà Nội với 30 cầu thủ nhằm chuẩn bị tham dự CFA Team China 2026.

Vòng 16 V-League 2025-2026: Cơ hội cho Xuân Son chỉnh "thước ngắm"

(NLĐO) - Cuộc đối đầu giữa Nam Định và Thanh Hóa tại vòng 16 V-League 2025-2026 vào ngày 13-2 sẽ là cơ hội để chân sút Nguyễn Xuân Son chỉnh lại thước ngắm.

SHB Đà Nẵng Vũ Văn Sơn Hoàng Anh Gia Lai Đà Nẵng vs HAGL kết quả Đà Nẵng 3-3 HAGL V.League 2025-2026 trận cầu kịch tính V-League
