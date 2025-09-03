HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hoành tráng, hào hùng trong ngày lịch sử

HOÀNG TRIỀU - HỮU THẮNG

Tết Độc lập sẽ còn đọng mãi trong lòng các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân

Ngày hội lớn của đất nước đã chính thức khép lại sau lễ diễu binh, diễu hành sáng 2-9 nhưng âm vang hào hùng của những ngày Tết Độc lập sẽ còn đọng mãi trong lòng các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân...

- Ảnh 1.

Toàn cảnh Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: TTXVN

- Ảnh 2.

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

- Ảnh 3.

Lễ diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm lần này có sự tham gia của hơn 40.000 người, bao gồm các khối lực lượng vũ trang, quần chúng, lực lượng diễu binh từ các quốc gia khách mời... Ảnh: HỮU THẮNG

- Ảnh 4.

Người dân cùng các cán bộ chiến sĩ chào cờ trong giây phút thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

- Ảnh 5.

Khối nữ Cảnh sát giao thông để lại ấn tượng đẹp bởi phong thái đĩnh đạc, rạng ngời tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: HỮU THẮNG

- Ảnh 6.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Viettel nghiên cứu sản xuất. Đây là hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển sở hữu nhiều tính năng chiến đấu hiện đại, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên biển từ khoảng cách lên đến 80 km. Ảnh: HỮU THẮNG

- Ảnh 7.

Lần đầu tiên Quân chủng Hải quân chủ trì tổ chức diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển, với sự tham gia của Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Hải đội Dân quân thường trực cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại. Ảnh: KỲ NAM

 

Tin liên quan

Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét lễ duyệt binh mừng Quốc khánh của Việt Nam

Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét lễ duyệt binh mừng Quốc khánh của Việt Nam

(NLĐO) - Nhiều hãng tin quốc tế lớn, bao gồm AP, Bloomberg... đã đưa tin về lễ duyệt binh hoàng tráng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Sáng ngày 2-9 trên Quảng trường Ba Đình lịch sử đã diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Nghệ sĩ Việt gác show, hòa nhịp cùng lễ diễu binh, diễu hành 2-9

(NLĐO) - Hàng trăm nghệ sĩ tràn đầy tự hào khi hoàn thành Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

