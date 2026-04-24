Giải trí

Hoạt động đầu tiên của Lễ hội Nhật Bản 2026 tại TPHCM

Thùy Trang

(NLĐO) - Khai trương pop up Kokuyo (thương hiệu văn phòng phẩm Nhật Bản nổi tiếng) đầu tiên tại nhà sách Nguyễn Huệ dịp lễ hội Nhật Bản 2026.

Khám phá khu trưng bày pop up Kokuyo  

Khai trương khu pop up Kokuyo tại Nhà sách Nguyễn Huệ TPHCM

Mở đầu cho chuỗi Lễ hội Nhật Bản 2026 tại TPHCM do công ty Fahasa khởi xướng, khu trưng bày pop up Kokuyo (thương hiệu văn phòng phẩm Nhật Bản nổi tiếng) vừa được khai trương tại lầu 1 Nhà sách Nguyễn Huệ.

Kokuyo là thương hiệu văn phòng phẩm lâu đời đến từ Nhật Bản, nổi bật với các dòng sản phẩm tập vở và dụng cụ học tập được thiết kế chú trọng tính tiện dụng, độ bền và trải nghiệm người dùng. 

Với định hướng tập trung vào hiệu quả học tập và làm việc, các sản phẩm của Kokuyo được sử dụng rộng rãi tại nhiều thị trường, đặc biệt trong môi trường giáo dục.

Pop-up Kokuyo tập trung vào các sản phẩm phục vụ trực tiếp nhu cầu học tập và ghi chép như bút đánh dấu Gel Magic Fit Lite, các dòng tập Basic, tập giấy Nhật và nhiều sản phẩm văn phòng phẩm khác của Kokuyo. 

Lễ hội Nhật Bản đang đến gần

Bên cạnh việc trưng bày sản phẩm, chương trình tập trung giới thiệu các phương pháp học tập hiệu quả, hướng đến việc tổ chức nội dung ghi chép khoa học, phân loại thông tin rõ ràng và sử dụng màu sắc để hỗ trợ ghi nhớ. 

Các phương pháp này được thiết kế gắn trực tiếp với cách sử dụng sản phẩm như bút đánh dấu, tập vở và công cụ ghi chú, giúp khách hàng có thể trải nghiệm và áp dụng ngay vào quá trình học tập và làm việc.

Pop-up tại Nhà sách Nguyễn Huệ là một trong những điểm triển khai chính của chương trình. Theo kế hoạch, Kokuyo phối hợp cùng FAHASA mở rộng thêm 5 Pop-up tại các nhà sách: FAHASA Tân Phú, FAHASA Phú Lâm, FAHASA Long Biên, FAHASA Vạn Phúc và FAHASA Hải Phòng. 

Song song đó, dòng sản phẩm bút và tập Campus sẽ được trưng bày tại 33 nhà sách FAHASA trên toàn quốc trong giai đoạn từ tháng 4 đến hết tháng 8-2026, nhằm tăng độ tiếp cận trực tiếp của khách hàng tại hệ thống.

Việc khai trương Pop-up Kokuyo tại Nhà sách Nguyễn Huệ là một trong những hoạt động nổi bật trong chuỗi chương trình kỷ niệm 50 năm thành lập FAHASA. Thông qua mô hình này, FAHASA không chỉ mở rộng hợp tác với các thương hiệu quốc tế mà còn từng bước làm mới cách tổ chức hoạt động tại nhà sách, tăng trải nghiệm thực tế cho khách hàng. 

Đây là hướng triển khai xuyên suốt trong năm kỷ niệm, tập trung vào hiệu quả tiếp cận, tính ứng dụng của sản phẩm và sự gắn kết trực tiếp với người tiêu dùng tại hệ thống.

