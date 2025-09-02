Hoạt động ý nghĩa của phường Thuận An, TP HCM trong sáng 2-9

Sáng 2-9, UBND phường Thuận An, TP HCM đã tổ chức Giải Việt dã năm 2025 với chủ đề “Chạy để khỏe - Chạy vào kỷ nguyên vươn mình”.

Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường Thuận An tham gia giải chạy

Ônh Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Thuận An, cho biết đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng Quốc khánh 2 - 9 và Đại hội Đảng các cấp, đồng thời là dịp để khơi dậy tinh thần rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, xây dựng lối sống lành mạnh trong cộng đồng.

Thông qua sự kiện, UBND phường phát động phong trào toàn dân tích cực rèn luyện thân thể, hình thành thói quen tập luyện mỗi ngày, phấn đấu “khỏe để học tập, lao động, sản xuất và cống hiến cho quê hương, đất nước”.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM tặng quà cho các vận động viên

Đặc biệt, nhân dịp khai giảng năm học mới 2025 - 2026, Ban tổ chức giải đã kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học. Ban Tổ chức đã tiếp nhận 81,5 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ tại lễ khai mạc.

Dịp này, Ủy ban MTTQ phường Thuận An cũng đã thông qua quyết định thành lập Ban vận động Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Cứu trợ phường Thuận An.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Bà Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư phường Thuận An chúc mừng các vận động viên

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM; ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa- Thế thao TP HCM cùng tham gia giải chạy

Lãnh đạo phường Thuận An trao giải cho các vận động viên



