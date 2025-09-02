Hoạt động ý nghĩa của phường Thuận An, TP HCM trong sáng 2-9

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Hoạt động ý nghĩa của phường Thuận An, TP HCM trong sáng 2-9

Thanh Thảo

(NLĐO) - Giải chạy bộ của phường Thuận An, TP HCM đã tiếp nhận 81,5 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 2-9, UBND phường Thuận An, TP HCM đã tổ chức Giải Việt dã năm 2025 với chủ đề “Chạy để khỏe - Chạy vào kỷ nguyên vươn mình”. 

Hoạt động ý nghĩa của phường Thuận An, TP HCM trong sáng 2-9 - Ảnh 1.

Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường Thuận An tham gia giải chạy

Ônh Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Thuận An, cho biết đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng Quốc khánh 2 - 9 và Đại hội Đảng các cấp, đồng thời là dịp để khơi dậy tinh thần rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, xây dựng lối sống lành mạnh trong cộng đồng. 

Thông qua sự kiện, UBND phường phát động phong trào toàn dân tích cực rèn luyện thân thể, hình thành thói quen tập luyện mỗi ngày, phấn đấu “khỏe để học tập, lao động, sản xuất và cống hiến cho quê hương, đất nước”. 

Hoạt động ý nghĩa của phường Thuận An, TP HCM trong sáng 2-9 - Ảnh 2.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM tặng quà cho các vận động viên

Đặc biệt, nhân dịp khai giảng năm học mới 2025 - 2026, Ban tổ chức giải đã kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học. Ban Tổ chức đã tiếp nhận 81,5 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ tại lễ khai mạc.

Dịp này, Ủy ban MTTQ phường Thuận An cũng đã thông qua quyết định thành lập Ban vận động Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Cứu trợ phường Thuận An.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Hoạt động ý nghĩa của phường Thuận An, TP HCM trong sáng 2-9 - Ảnh 3.

Bà Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư phường Thuận An chúc mừng các vận động viên

Hoạt động ý nghĩa của phường Thuận An, TP HCM trong sáng 2-9 - Ảnh 4.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM; ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa- Thế thao TP HCM cùng tham gia giải chạy

Hoạt động ý nghĩa của phường Thuận An, TP HCM trong sáng 2-9 - Ảnh 5.

Lãnh đạo phường Thuận An trao giải cho các vận động viên


Tin liên quan

Công bố Giải đi bộ - chạy bộ "Tự hào thành phố tôi yêu"

Công bố Giải đi bộ - chạy bộ "Tự hào thành phố tôi yêu"

(NLĐO) - Giải đi bộ - chạy bộ "Tự hào thành phố tôi yêu" là hoạt động chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Giải chạy bộ lần đầu tiên hướng tới phụ nữ Việt Nam

(NLĐO) - "Viet Nam Women Run" - giải chạy bộ lần đầu tiên hướng tới phụ nữ Việt Nam, cổ vũ lối sống xanh cho phụ nữ Việt.

Kết nối cộng đồng chạy bộ

Nguyễn Văn Long chạy xuyên Việt để đón Quốc khánh năm nay tại Hà Nội đúng vào ngày 2-9, còn cặp đôi Lê Tài và Huỳnh Như tích cực hỗ trợ cộng đồng chạy bộ

học sinh khó khăn khai giảng năm học mới TP HCM Thuận An hoàn cảnh khó khăn vận động viên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo