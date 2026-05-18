Học Bác qua những điều giản dị (*): Bền bỉ rèn luyện, cống hiến

Năm 1998, anh Kim Vĩnh Cường rời quê Bến Tre đến TPHCM làm việc. Đến nay, nam công nhân này đã có 28 năm gắn bó với Công ty TNHH PouYuen Việt Nam.

Dấu mốc quan trọng trong đời

Trong quá trình làm việc, anh Kim Vĩnh Cường không ngừng rèn luyện tay nghề, chủ động tiếp thu cải tiến kỹ thuật, có nhiều sáng kiến góp phần nâng cao năng suất lao động tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam.

Từ một công nhân trực tiếp sản xuất, anh Cường được công ty tín nhiệm giao nhiều vị trí quản lý và hiện phụ trách công tác an toàn - vệ sinh lao động.

Ở vai trò này, anh tham mưu nhiều giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn cho người lao động, giúp công nhân yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Không chỉ giỏi chuyên môn, anh Cường còn tích cực tham gia hoạt động Công đoàn, chăm lo đời sống đoàn viên - lao động. Anh quan niệm người lao động là tài sản quý của công ty; chăm lo an toàn, sức khỏe của họ không chỉ là trách nhiệm mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững và văn hóa doanh nghiệp.

Nhờ quá trình rèn luyện bền bỉ cùng với sự ghi nhận của chi bộ Đảng và Công đoàn cơ sở, anh Cường được giới thiệu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ngày 3-2-2026, tại đặc khu Côn Đảo, anh cùng 31 công nhân - lao động ưu tú vinh dự được kết nạp Đảng trong đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt.

Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và anh linh nhiều thế hệ đi trước, anh Cường đọc lời tuyên thệ thiêng liêng trong niềm xúc động vô bờ. "Đây là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời tôi, là niềm vinh dự lớn lao. Lễ kết nạp Đảng diễn ra tại vùng đất thiêng liêng gắn với những hy sinh bất khuất khiến khoảnh khắc tuyên thệ càng trở nên trang trọng, ý nghĩa" - anh bày tỏ.

Nam công nhân cho hay trở lại nhà máy sau đó, anh nhanh chóng bắt nhịp với công việc, giữ vững tinh thần trách nhiệm và vai trò tiên phong trong lao động sản xuất, cụ thể hóa lời hứa trước Đảng bằng những hành động thiết thực hằng ngày.

Thay đổi tích cực

Trong tháng 5-2026, thời điểm cả nước hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, em Nguyễn Minh Thuận, học sinh lớp 12A8 Trường THPT Bình Chánh (xã Bình Chánh, TPHCM), vinh dự được kết nạp Đảng ở tuổi 18.

Diễn ra đúng dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, lễ kết nạp Đảng càng thêm ý nghĩa với Thuận. Em cho rằng bước trưởng thành quan trọng này của bản thân là kết quả của quá trình rèn luyện, học tập và làm theo gương Bác trong môi trường Đoàn - Đội cùng hoạt động xã hội.

Trước đây, Thuận vốn rụt rè, ngại giao tiếp. Sự thay đổi dần diễn ra khi em tham gia sâu hơn vào hoạt động Đội. Thông qua việc tập nói trước gương, đọc sách thành tiếng mỗi ngày..., Thuận dần vượt qua sự rụt rè. Việc đọc sách cũng giúp em cải thiện khả năng diễn đạt, hình thành tư duy tích cực cũng như chủ động hơn trong học tập và cuộc sống.

Song song với việc học tập, Thuận tích cực tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Em cùng bạn bè tiết kiệm tiền tiêu vặt để hỗ trợ bữa ăn cho người khó khăn, hay tặng lại chiếc xe đạp của mình cho một bạn có hoàn cảnh kém may mắn... Những hành động giản dị nhưng ý nghĩa ấy giúp em thấu hiểu sâu sắc giá trị của sự sẻ chia.

Bên cạnh đó, Thuận học chơi guitar từ ông ngoại. Chiếc đàn gắn với kỷ niệm về người cậu út hy sinh khi làm nhiệm vụ trở thành nguồn động lực để em sống trách nhiệm hơn, biết trân trọng những giá trị hiện tại hơn.

Trong quá trình tham gia công tác Đoàn - Đội, Thuận đảm nhận nhiều vai trò như: Phó Chủ tịch Hội đồng Trẻ em TPHCM, Liên đội trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Linh, Bí thư Đoàn Trường THPT Bình Chánh. Em thổ lộ: "Từ một học sinh nhút nhát, ngại giao tiếp và thiếu tự tin đến khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng ở tuổi 18, em xem đó là phần thưởng của quá trình rèn luyện không ngừng trong học tập, hoạt động Đoàn - Đội và làm theo gương Bác. Đây vừa là niềm tự hào vừa là động lực để em tiếp tục cố gắng".

Động lực phấn đấu

Một điển hình học tập và làm theo gương Bác được nhiều người thán phục nữa là chị Trần Thị Hồng Phượng, công nhân Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 7 (phường Tân Mỹ, TPHCM).

Qua học tập, lao động và hoạt động tình nguyện, nhiều đoàn viên, thanh niên, người lao động không ngừng bồi đắp lý tưởng sống, hoàn thiện bản thân và được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Nhiều năm nay, lặng lẽ với công việc quét dọn, giữ gìn mỹ quan đô thị, chị Phượng đã quen với nhịp sống lao động về đêm, khi nhiều tuyến đường vắng người qua lại. Công việc của chị tưởng chừng đơn giản nhưng luôn tiềm ẩn nhiều hiểm nguy, nhất là khi gặp đối tượng tệ nạn xã hội hoặc những tình huống bất ngờ trên đường phố. Dù vậy, chị vẫn âm thầm theo nghề.

Từ sự bền bỉ trong lao động, tinh thần trách nhiệm với công việc và quá trình rèn luyện không ngừng, chị Phượng vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Chị cho rằng đây là dấu mốc đặc biệt sau hành trình dài học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua công việc bình dị hằng ngày.

Nữ công nhân này nhấn mạnh học và làm theo gương Bác không phải điều gì quá lớn lao, mà bắt đầu từ chuyện cố gắng làm tốt công việc của mình, sống trách nhiệm với gia đình, đồng nghiệp và xã hội. Chính suy nghĩ ấy trở thành động lực để chị không ngừng nỗ lực trong lao động, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động phong trào tại đơn vị.

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 16-5

Nỗ lực để xứng đáng với niềm vinh dự Không chỉ tận tụy với công việc, chị Trần Thị Hồng Phượng còn chú trọng giáo dục các con chăm ngoan, sống có lý tưởng và luôn phấn đấu trong học tập. Chị Trần Thị Hồng Phượng (thứ 2 từ trái sang) tham gia hành trình về nguồn tại Côn Đảo. (Ảnh do nhân vật cung cấp) Trong đợt kết nạp Đảng tổ chức tại Côn Đảo vào ngày 3-2 vừa qua, chị Phượng đưa con gái thứ hai cùng tham gia hành trình về nguồn. Với chị, đây không chỉ là chuyến đi ý nghĩa của bản thân mà còn là dịp để con hiểu hơn về lịch sử dân tộc, về những hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước. Chị muốn con tận mắt chứng kiến khoảnh khắc mẹ được đứng vào hàng ngũ của Đảng tại vùng đất thiêng liêng Côn Đảo để thêm tự hào, hiểu hơn về giá trị của sự hy sinh và có động lực phấn đấu hơn trong học tập, cuộc sống. "Giây phút tuyên thệ dưới cờ Đảng tại Côn Đảo là ký ức đặc biệt và thiêng liêng mà tôi sẽ ghi nhớ suốt đời. Với tôi, trở thành đảng viên không phải là đích đến mà là trách nhiệm lớn hơn với công việc, gia đình và xã hội. Lời tuyên thệ trước Đảng sẽ luôn nhắc tôi phải tiếp tục nỗ lực, rèn luyện để xứng đáng với niềm vinh dự ấy" - chị Phượng xúc động.



