HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Học Bác qua những điều giản dị: Người dân là trung tâm

PHAN ANH - LÊ VĨNH

Từ sự tận tâm của cán bộ, hình ảnh một chính quyền gần dân, trọng dân đang dần hiện rõ hơn ở cơ sở.

LTS: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở nhiều địa phương tại TP HCM được cụ thể hóa bằng những hoạt động hằng ngày. Cán bộ ở lại làm ngoài giờ để phục vụ người dân, ứng dụng công nghệ rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, chăm lo đời sống người lao động… là những cống hiến bình dị mà giá trị như thế.

Cán bộ "tăng ca"

Gần 19 giờ, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Minh Phụng, TPHCM vẫn sáng đèn, sẵn sàng tiếp đón người dân đến làm thủ tục. Khung cảnh ấy trở nên quen thuộc vào mỗi chiều thứ tư hằng tuần, khi trung tâm triển khai mô hình "Vì sự hài lòng của người dân", kéo dài thời gian làm việc đến 19 giờ. 

Ghi nhận của phóng viên cho thấy tất cả 7 quầy tiếp nhận hồ sơ đều có cán bộ làm việc, lực lượng tình nguyện viên được bố trí ngay tại cửa ra vào để kịp hướng dẫn người dân. Phía bên trong, lãnh đạo UBND phường và trung tâm túc trực, sẵn sàng ký xác nhận các loại giấy tờ.

Nhận tập hồ sơ đã giải quyết từ tay cán bộ, chị Dương Bội Nghi (phường Minh Phụng) bày tỏ sự thoải mái. Chị cho biết vì bận đi làm nên không thể đến nhận hồ sơ trong giờ hành chính, nhưng nhờ mô hình "Vì sự hài lòng của người dân" mà điều này trở nên không đáng ngại.

"Cán bộ làm việc ngoài giờ hành chính đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi, nhất là những người bận rộn" - chị Nghi nhận xét.

Học Bác qua những điều giản dị: Người dân là trung tâm - Ảnh 1.

Chị Dương Bội Nghi đến nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Minh Phụng sau giờ hành chính. Ảnh: LÊ VĨNH

Ông Phạm Trần Tuấn Khải, Giám đốc trung tâm, cho biết mô hình "Vì sự hài lòng của người dân" được đơn vị ấp ủ đã lâu và vừa qua chính thức triển khai nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026), 115 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2026) và 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).

"Mục đích lớn nhất của mô hình là phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp" - ông Phạm Trần Tuấn Khải khẳng định. Giám đốc trung tâm cũng cho hay bên cạnh mô hình trên, đơn vị còn tập trung 2 giải pháp chiến lược. Đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ song song với đổi mới tư duy và đạo đức công vụ trên cơ sở lấy sự hài lòng của người dân là thước đo cao nhất.

Điều quan trọng nhất

Tại phường Bến Thành, chị Trần Anh Đào - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bến Thành, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường - được đồng nghiệp nhận xét là người kỹ lưỡng, trách nhiệm, luôn tìm cách cải tiến quy trình để phục vụ người dân tốt hơn.

Một trong những sáng kiến được đánh giá cao của chị là thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng qua cổng dịch vụ công TPHCM. Theo quy trình cũ, thời gian giải quyết kéo dài 27 ngày làm việc, sau khi cải tiến, thời gian được rút xuống còn 20 ngày. Việc chi trả cũng chuyển sang hình thức qua tài khoản ATM thay vì thủ công như trước.

Nữ công chức này còn tham gia xây dựng hàng loạt mô hình ứng dụng công nghệ trong quản lý hành chính ở cơ sở như Sổ theo dõi niêm yết điện tử, Sổ tay công việc điện tử, Ứng dụng trợ lý ảo tra cứu tiến độ giải quyết đơn thư hay quy trình Ba lớp kiểm soát chất lượng văn bản trước khi trình lãnh đạo ký ban hành.

Các sáng kiến đều xuất phát từ thực tiễn công việc hằng ngày ở phường - nơi gần dân nhất và cũng chịu áp lực lớn nhất trong bộ máy hành chính…. Chị Trần Anh Đào chia sẻ công nghệ là công cụ rất tốt, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức. Vì vậy, bên cạnh việc ứng dụng công nghệ, chị luôn nhắc cán bộ, công chức phải giữ thái độ hòa nhã, chuẩn mực khi tiếp dân. 

Luôn nhớ lời Bác dạy

Trong công tác xây dựng Đảng và chính quyền, chị Trần Anh Đào thường xuyên tham mưu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, minh bạch và chuyên nghiệp.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, chị còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh, chăm lo người yếu thế, vận động nguồn lực hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Học Bác qua những điều giản dị: Người dân là trung tâm - Ảnh 2.

Với chị Trần Anh Đào, lời dạy của Bác rất gần gũi. Ảnh: PHAN ANH

Hơn 15 năm công tác ở cơ sở với nhiều lần được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chị Trần Anh Đào là một trong những gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được phường Bến Thành tuyên dương. Với chị, lời Bác dạy "cán bộ là công bộc của dân" không phải là điều gì lớn lao, mà rất gần gũi, gắn với từng việc mình làm mỗi ngày.

Giữa bộn bề công việc ở cấp cơ sở, sự tận tụy của những cán bộ đang góp phần tạo nên hình ảnh chính quyền gần dân, trọng dân, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Và ở đó, việc học tập và làm theo Bác được bắt đầu từ chính những công việc giản dị, bền bỉ và nhiều ý nghĩa...

(Còn tiếp)

Tin liên quan

Học Bác trở thành lẽ sống

Học Bác trở thành lẽ sống

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành lẽ sống của nhiều cán bộ, đảng viên và người dân TP HCM

Đảng ủy UBND TPHCM biểu dương 168 điển hình học Bác

(NLĐO)- Những điển hình học Bác này dù ở cương vị công tác nào - đều lặng lẽ làm tốt công việc bằng trách nhiệm, sự tận tâm, tận tụy và phục vụ nhân dân

Nhiều phường ở TPHCM trao Huy hiệu Đảng, biểu dương điển hình học Bác dịp 19-5

(NLĐO)- Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều phường ở TPHCM trao Huy hiệu Đảng, biểu dương các điển hình học Bác

học Bác vì dân TPHCM Học Bác qua những điều giản dị Người dân là Trung Tâm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo