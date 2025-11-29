Ngày 29-11, 60 suất học bổng AmCham 2025 đã được trao tặng cho những sinh viên có thành tích xuất sắc nhất.

Mỗi suất học bổng bao gồm 15 triệu đồng tiền mặt và một khóa học quản lý dự án từ Viện Quản lý Dự án ATOHA. Tổng giá trị học bổng trị giá 900 triệu đồng.

Sau 3 vòng tuyển chọn, 60 thí sinh xuất sắc nhất đến từ 8 trường ĐH được nhận học bổng

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 25 năm chương trình Học bổng AmCham đồng hành cùng sinh viên Việt Nam. Trải qua quá trình phát triển, chương trình đã mở rộng đến 21 trường ĐH trên địa bàn TPHCM, từ khối kinh tế – xã hội đến các lĩnh vực khoa học – kỹ thuật.

Quy trình tuyển chọn Học bổng AmCham 2025 gồm 3 vòng: Xét tuyển hồ sơ, đánh giá năng lực bằng bài kiểm tra Talentnet Việt Nam – Mercer, phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Anh cùng chuyên viên nhân sự cấp cao.

Cách thức tổ chức phỏng vấn mô phỏng quy trình tuyển dụng tại các tập đoàn đa quốc gia, giúp đánh giá toàn diện năng lực, kỹ năng tư duy cũng như khả năng thích ứng của sinh viên trong môi trường chuyên nghiệp.

Năm nay, chương trình thu hút 600 hồ sơ từ 21 trường ĐH. Nhiều hồ sơ được đầu tư kỹ lưỡng, thể hiện sự cạnh tranh mạnh mẽ.

Đáng chú ý, có 7 sinh viên đạt điểm tuyệt đối trong vòng phỏng vấn – một con số thể hiện khả năng trình bày xuất sắc và định hướng nghề nghiệp rõ nét của thế hệ trẻ.

Từ năm 2001 đến 2025, AmCham đã trao tổng cộng 1.235 suất học bổng cho sinh viên tại TPHCM, bao gồm học bổng xuất sắc, giải khuyến khích và nhiều khóa kỹ năng chuyên sâu. Học bổng AmCham không chỉ mang lại giá trị tài chính mà còn tạo cơ hội rèn luyện kỹ năng, mở rộng mạng lưới nghề nghiệp và tham gia hệ sinh thái hơn 550 doanh nghiệp thành viên của AmCham.



