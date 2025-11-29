HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Hơn 20 năm vun đắp tình yêu di sản trong học đường

Trần Thường

(NLĐO) - Sau hơn 2 thập kỷ triển khai, chương trình "Giáo dục di sản trong học đường" tại Mỹ Sơn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Ra đời từ năm 2004, Chương trình "Giáo dục di sản trong học đường" do Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) phối hợp với các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng) và một số trường CĐ, ĐH tổ chức đã thu hút hàng chục ngàn lượt học sinh tham gia.

Hơn 20 năm lan tỏa tinh thần gìn giữ di sản trong học đường - Ảnh 1.

Hàng ngàn học sinh được tham quan, trải nghiệm thực tế tại Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn

Chương trình đã giúp học sinh hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa dân tộc, từ đó nuôi dưỡng tình yêu quê hương, niềm tự hào và ý thức gìn giữ, phát huy giá trị di sản địa phương.

Theo Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn, riêng trong năm học 2024 – 2025, đơn vị đã phối hợp tổ chức 6 chương trình giáo dục di sản cho 5.100 học sinh đến từ 49 trường tiểu học, THCS, THPT. Bên cạnh đó, Ban quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn đã tổ chức 4 chương trình dành cho khoảng 2.000 sinh viên thuộc các ngành Du lịch, Văn hóa, Kiến trúc, Mỹ thuật tại các Trường CĐ, ĐH trong vùng miền Trung…

Hơn 20 năm lan tỏa tinh thần gìn giữ di sản trong học đường - Ảnh 2.

Hơn 20 năm lan tỏa tinh thần gìn giữ di sản trong học đường - Ảnh 3.

Hơn 20 năm lan tỏa tinh thần gìn giữ di sản trong học đường - Ảnh 4.

Các em học sinh được giáo dục về tình yêu di sản bằng những trải nghiệm thực tế

Tham gia chương trình, học sinh, sinh viên được tìm hiểu lịch sử, văn hóa, kiến trúc đền tháp Mỹ Sơn và các hiện vật tại Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh - Champa.

Các em còn được trải nghiệm nhiều hoạt động tương tác sinh động như vẽ tranh hiện vật; nặn – khắc tượng; làm gốm; thêu họa tiết di sản trên túi xách; in tranh thần linh trên giấy dó theo phong cách Đông Hồ; hoặc tham gia trò chơi dân gian như ô ăn quan, lật ảnh gắn với mô típ trang trí, các vị thần và hiện vật Champa.

Ông Nguyễn Công Khiết, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn, cho rằng giáo dục di sản đóng vai trò như "cánh cửa" kết nối thế hệ trẻ với quá khứ, góp phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng tri thức và nuôi dưỡng tinh thần trân trọng lịch sử – văn hóa.

Hơn 20 năm lan tỏa tinh thần gìn giữ di sản trong học đường - Ảnh 5.

Hơn 20 năm lan tỏa tinh thần gìn giữ di sản trong học đường - Ảnh 6.

Hơn 20 năm lan tỏa tinh thần gìn giữ di sản trong học đường - Ảnh 7.

Hơn 20 năm lan tỏa tinh thần gìn giữ di sản trong học đường - Ảnh 8.

Hơn 20 năm lan tỏa tinh thần gìn giữ di sản trong học đường - Ảnh 9.

Vun đắp tình yêu di sản từ những buổi học ngay trong lòng di tích ngàn năm

Nhận thức điều đó, ngay từ rất sớm, đơn vị đã chú trọng đưa di sản đến gần học sinh, tạo sự gắn kết và hình thành ý thức bảo tồn, trao truyền giá trị văn hóa cho thế hệ kế thừa.

Nhiều năm qua, ngoài hoạt động tham quan và trải nghiệm trực quan tại các đền tháp, Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn còn tổ chức nhiều sân chơi sáng tạo, như cuộc thi làm video giới thiệu di sản Mỹ Sơn bằng song ngữ Việt – Anh; cuộc thi sản xuất video quảng bá Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh - Champa; cuộc thi "Em làm hướng dẫn viên di sản", trong đó học sinh thực hành thuyết minh và dẫn tour bằng tiếng Anh. Các hoạt động này góp phần giúp học sinh rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng thuyết trình và tăng khả năng tiếp cận tri thức văn hóa.

Hầu hết chương trình đều nhận được phản hồi tích cực từ nhà trường, giáo viên, học sinh, sinh viên, cũng như nhiều du khách là nhà khoa học và chuyên gia quản lý di sản. Đây là động lực để hoạt động giáo dục di sản tại Mỹ Sơn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong những năm tới.

tỉnh Quảng Nam ngành du lịch tình yêu quê hương Di sản văn hóa thế giới Văn hóa Dân tộc Mỹ Sơn Đà Nẵng
    Thông báo