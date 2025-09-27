HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

VIDEO: Bánh trung thu tại TP HCM rục rịch đại hạ giá

Quỳnh Trâm - Uyển Nhi

(NLĐO) - Còn gần 2 tuần nữa mới tới rằm tháng 8, một số thương hiệu bánh trung thu đã tung ra chương trình khuyến mãi sâu.

Tại các quầy bánh trung thu ở TP HCM, không khí mua sắm vẫn bình thường, chưa có sự đột biến. Đáng chú ý, nhiều nơi đã thông báo chương trình giảm giá "sốc". Những năm trước, bánh trung thu thường chỉ giảm giá vào những ngày cận kề rằm tháng 8.

Trao đổi với phóng viên, chị Đinh Thị Hoàng Ly - chủ một chuỗi 5 cửa hàng chuyên bán bánh trung thu của các thương hiệu như Kinh Đô, Như Lan, Bibica, Đồng Khánh - cho biết: "Từ ngày 20-9, chúng tôi đã áp dụng chương trình khuyến mãi giảm giá 49% cho tất cả sản phẩm bánh trung thu của thương hiệu Đồng Khánh".

Trong khi đó, các thương hiệu khác như Kinh Đô, Như Lan... vẫn giữ nguyên giá bán theo niêm yết của công ty.

VIDEO: Nhiều loại bánh trung thu tại TP HCM đại hạ giá

VIDEO: Bánh trung thu tại TP HCM “đại hạ giá” - Ảnh 1.

Một số thương hiệu bánh trung thu đã tung ra chương trình khuyến mãi sâu, lên đến 49%.

Thị trường bánh trung thu chờ cao điểm cận Rằm

Tại cửa hàng của chị Đinh Thị Hoàng Ly trên đường Lý Thái Tổ, TP HCM, dù đã áp dụng chương trình giảm giá sâu cho một thương hiệu, lượng khách hàng nhìn chung vẫn chưa có nhiều thay đổi. Chị Ly nhận định: "Năm nay, lượng khách từ đầu mùa có phần ổn định hơn so với những năm trước, trong đó ổn định nhất vẫn là các sản phẩm của Kinh Đô".

VIDEO: Bánh trung thu tại TP HCM “đại hạ giá” - Ảnh 2.

Đến nay, người tiêu dùng chủ yếu mua bánh trung thu để biếu tặng. Nhu cầu mua để ăn trong gia đình được dự đoán sẽ tăng cao vào những ngày cận kề rằm tháng 8.

"Mọi năm, thời gian đông khách nhất thường bắt đầu từ ngày 12 đến 15-8 âm lịch, song tình hình năm nay vẫn còn là ẩn số. Mỗi năm mỗi khác, có năm đầu mùa bán chậm nhưng vào những ngày cuối lại bán rất chạy" - chị Ly nhận xét.

Dù giảm giá, Kinh Đô vẫn là một trong những thương hiệu dẫn đầu về doanh số tại nhiều quầy bán bánh trung thu ở TP HCM. Các sản phẩm truyền thống, phù hợp với nhiều đối tượng vẫn được ưa chuộng.

Việc kinh doanh bánh trung thu mang tính mùa vụ cao, thường chỉ kéo dài khoảng 1,5 tháng. Đại diện một quầy bán bánh trung thu trên đường Hồng Bàng, TP HCM cho biết chủ yếu tập trung vào phân khúc bán lẻ.

"Hiện nay, phần lớn các công ty, xí nghiệp lớn thường mua thẳng từ nhà phân phối để có chiết khấu tốt hơn. Những cửa hàng như chúng tôi chuyên bán lẻ cho khách hàng cá nhân" - người này cho hay.

VIDEO: Bánh trung thu tại TP HCM “đại hạ giá” - Ảnh 3.

Ngoài bánh trung thu Đồng Khánh giảm giá sâu, nhiều thương hiệu khác vẫn giữ nguyên giá bán.

VIDEO: Bánh trung thu tại TP HCM “đại hạ giá” - Ảnh 4.
VIDEO: Bánh trung thu tại TP HCM “đại hạ giá” - Ảnh 5.
VIDEO: Bánh trung thu tại TP HCM “đại hạ giá” - Ảnh 6.

Bảng giá bánh trung thu tại một quầy trên đường Lý Thái Tổ, TP HCM.

 

