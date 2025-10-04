HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Trung thu nghĩa tình của chiến sĩ với trẻ em Làng SOS Gò Vấp

Ý Linh

(NLĐO) - Chương trình mang đến niềm vui và không khí ấm áp cho những em nhỏ mồ côi đang sinh sống tại Làng Trẻ em SOS Gò Vấp.

Chiều tối 3-10, Trung đoàn Gia Định phối hợp cùng Thành đoàn TP HCM, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Đoàn Thanh niên phường An Hội Tây đã tổ chức chương trình trung thu với chủ đề "Ánh trăng Hòa bình" dành cho các em nhỏ tại Làng Trẻ em SOS Gò Vấp.

Tham dự chương trình có trung tá Nguyễn Trần Tấn Nghĩa – Phó Chính ủy Trung đoàn Gia Định; ông Phạm Hữu Lộc – cán bộ tổ thiếu nhi Thành đoàn; bà Bùi Thị Như Hoa – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường An Hội Tây cùng ông Hoàng Long – Giám đốc Làng Trẻ em SOS Gò Vấp.

Trung thu nghĩa tình của chiến sĩ với Trẻ em Làng SOS Gò Vấp - Ảnh 1.

Chương trình "Ánh trăng Hòa bình" dành cho các em nhỏ tại Làng Trẻ em SOS Gò Vấp

Chương trình được tổ chức nhằm sẻ chia yêu thương, mang đến niềm vui và không khí ấm áp cho những em nhỏ mồ côi cha mẹ đang sinh sống tại Làng Trẻ em SOS Gò Vấp.

Trung thu nghĩa tình của chiến sĩ với Trẻ em Làng SOS Gò Vấp - Ảnh 2.
Trung thu nghĩa tình của chiến sĩ với Trẻ em Làng SOS Gò Vấp - Ảnh 3.
Trung thu nghĩa tình của chiến sĩ với Trẻ em Làng SOS Gò Vấp - Ảnh 4.
Trung thu nghĩa tình của chiến sĩ với Trẻ em Làng SOS Gò Vấp - Ảnh 5.

Một số hình ảnh tại chương trình

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định đã mang đến nhiều tiết mục ý nghĩa như múa lân, biểu diễn văn nghệ, giao lưu cùng các em thiếu nhi, trao tặng lồng đèn và những phần quà trung thu cho 154 em nhỏ với tổng trị giá gần 10 triệu đồng.

Không chỉ là hoạt động chăm lo, thắp sáng nụ cười tuổi thơ, chương trình còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự gắn bó keo sơn giữa quân và dân. Đây cũng là dịp để giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, giúp họ thêm tự hào và tiếp nối truyền thống nhân ái, tình quân dân như máu thịt trong mọi thời kỳ.

