Sức khỏe

Hóc kẽm nhung dài 2cm, bé trai 3 tuổi được mổ ngực khẩn cấp

Hải Yến

(NLĐO) - Bé đột nhiên ho ra máu đỏ tươi 2 lần nhưng gia đình không biết nguyên nhân. Sau đó, bệnh nhi được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu

Tối 15-4, BSCK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết một trường hợp hóc dị vật đường thở nguy hiểm vừa được các bác sĩ tại đây xử trí thành công

Hóc kẽm nhung dài 2cm, bé trai 3 tuổi phải mổ ngực khẩn cấp - Ảnh 1.
Hóc kẽm nhung dài 2cm, bé trai 3 tuổi phải mổ ngực khẩn cấp - Ảnh 2.

Hình ảnh chụp Xquang và đoạn kẽm nhung sau khi được bác sĩ phẫu thuật lấy ra ngoài

Bệnh nhi là bé T.T.N (3 tuổi, ngụ Đồng Tháp). Bệnh sử, trước 4 giờ nhập viện, bệnh nhi ho ra máu đỏ tươi 2 lần, gia đình không rõ nguyên nhân do nuốt hay hít dị vật. Ngay sau đó, bé được bệnh viện địa phương sơ cứu và tiếp tục chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cấp cứu trong tình trạng khó thở, lừ đừ, môi tái. 

Tại bệnh viện, chỉ số SpO2 còn 90%, nhịp thở nhanh, co kéo cơ hô hấp, phế âm bên trái giảm nhẹ. Kết quả chụp X-quang và CT scan ngực ghi nhận có dị vật cản quang tại thùy dưới phổi trái.

Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị dị vật phế quản trái và nhanh chóng tiến hành hỗ trợ hô hấp, dùng kháng sinh, đồng thời hội chẩn liên chuyên khoa. Nội soi đường thở ban đầu ghi nhận có tổn thương niêm mạc và máu trong đường thở. Trong quá trình can thiệp, tình trạng oxy máu của trẻ giảm, buộc ê-kíp phải tạm ngưng để hồi sức tích cực và truyền máu.

Sau đó, bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật mở ngực khẩn cấp. Ê-kíp ngoại lồng ngực đã tiến hành mở phế quản gốc trái và lấy ra dị vật là một đoạn kẽm nhung dài khoảng 2 cm, dính máu cũ. Sau khi lấy dị vật, đường thở được làm sạch và khâu phục hồi.

Sau gần một tuần điều trị tích cực với thở máy, kháng sinh phổ rộng và chăm sóc hồi sức, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Trẻ tỉnh táo, được rút ống dẫn lưu màng phổi, cai máy thở và chuyển sang khoa hô hấp để tiếp tục điều trị viêm phổi.

BS Tiến cảnh báo kẽm nhung là vật liệu thường dùng trong đồ thủ công, gồm lõi kim loại và lớp nhung phủ bên ngoài. Những mảnh vụn nhỏ nếu không được dọn dẹp cẩn thận rất dễ trở thành nguy cơ đối với trẻ nhỏ.

Từ trường hợp trên, BS Tiến khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý giữ các vật dụng nhỏ, sắc nhọn, hóa chất và thuốc ngoài tầm với của trẻ. Không nên cho trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt là dưới 3 tuổi, chơi các đồ vật có kích thước nhỏ hoặc dễ gây hóc, nhằm tránh nguy cơ dị vật đường thở đe dọa tính mạng.

Sơ cứu khi trẻ bị hóc dị vật đường hô hấp

Sơ cứu khi trẻ bị hóc dị vật đường hô hấp

Nhi khoa.- Một trong những loại tai nạn trẻ em mà các bác sĩ thường gặp trong những ngày Tết là hóc dị vật

4 giờ cân não lấy dị vật trôi vào tim người đàn ông 35 tuổi

(NLĐO)- Ca bệnh có nhiều yếu tố phức tạp khi dị vật đã nằm sâu trong buồng tim, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nghiêm trọng trong quá trình can thiệp.

Rùng mình với dị vật "cố thủ" nhiều ngày trong mũi người đàn ông 38 tuổi

(NLĐO) - Ngay sau khi thăm khám, nội soi, bác sĩ đã gắp thành công dị vật "cố thủ" trong mũi người đàn ông nhiều ngày qua

