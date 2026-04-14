Dị vật sắc nhọn nằm trong dạ dày bệnh nhi 21 tháng tuổi

Ngày 14-4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp bệnh nhi nuốt phải dị vật sắc nhọn.

Theo đó, bệnh nhi L.B.N. (21 tháng tuổi, ngụ xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng hóc dị vật sắc nhọn. Theo gia đình, sau khi trẻ nuốt phải đinh vít, người thân đã vỗ lưng để xử lý nhưng khiến dị vật trôi sâu hơn vào cơ thể.

Dị vật nguy hiểm là cây đinh vít dài 2,5 cm nằm trong dạ dày bệnh nhi

Sau khi được can thiệp, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định

Qua thăm khám và chụp X-quang, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị xác định dị vật đã nằm trong dạ dày, có nguy cơ gây thủng đường tiêu hóa và xuất huyết nghiêm trọng nếu không được can thiệp kịp thời.

Trước tình huống khẩn cấp, các bác sĩ thuộc các khoa Hồi sức cấp cứu, Nội soi thăm dò chức năng và Gây mê hồi sức đã nhanh chóng hội chẩn liên chuyên khoa, quyết định thực hiện nội soi cấp cứu dưới gây mê.

Ca can thiệp được tiến hành khẩn trương, các bác sĩ đã lấy thành công dị vật là chiếc đinh vít dài 2,5 cm ra khỏi cơ thể bệnh nhi. Sau can thiệp, sức khỏe của trẻ phục hồi tốt, tình trạng ổn định.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên để trẻ nhỏ tiếp xúc với các vật dụng có kích thước nhỏ hoặc sắc nhọn như đinh vít, pin, đồng xu; cần tăng cường giám sát trẻ trong quá trình vui chơi. Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, tuyệt đối không tự ý móc họng hoặc xử lý sai cách mà cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, xử trí kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.



