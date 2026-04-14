Sức khỏe

Dị vật sắc nhọn nằm trong dạ dày bệnh nhi 21 tháng tuổi

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Các bác sĩ đã lấy thành công dị vật sắc nhọn, dài 2,5 cm ra khỏi dạ dày bệnh nhi 21 tháng tuổi

Ngày 14-4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp bệnh nhi nuốt phải dị vật sắc nhọn.

Theo đó, bệnh nhi L.B.N. (21 tháng tuổi, ngụ xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng hóc dị vật sắc nhọn. Theo gia đình, sau khi trẻ nuốt phải đinh vít, người thân đã vỗ lưng để xử lý nhưng khiến dị vật trôi sâu hơn vào cơ thể.

Dị vật nguy hiểm trong dạ dày bệnh nhi 21 tháng tuổi - Ảnh 1.

Dị vật nguy hiểm là cây đinh vít dài 2,5 cm nằm trong dạ dày bệnh nhi

Dị vật nguy hiểm trong dạ dày bệnh nhi 21 tháng tuổi - Ảnh 2.

Sau khi được can thiệp, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định

Qua thăm khám và chụp X-quang, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị xác định dị vật đã nằm trong dạ dày, có nguy cơ gây thủng đường tiêu hóa và xuất huyết nghiêm trọng nếu không được can thiệp kịp thời.

Trước tình huống khẩn cấp, các bác sĩ thuộc các khoa Hồi sức cấp cứu, Nội soi thăm dò chức năng và Gây mê hồi sức đã nhanh chóng hội chẩn liên chuyên khoa, quyết định thực hiện nội soi cấp cứu dưới gây mê.

Ca can thiệp được tiến hành khẩn trương, các bác sĩ đã lấy thành công dị vật là chiếc đinh vít dài 2,5 cm ra khỏi cơ thể bệnh nhi. Sau can thiệp, sức khỏe của trẻ phục hồi tốt, tình trạng ổn định.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên để trẻ nhỏ tiếp xúc với các vật dụng có kích thước nhỏ hoặc sắc nhọn như đinh vít, pin, đồng xu; cần tăng cường giám sát trẻ trong quá trình vui chơi.

Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, tuyệt đối không tự ý móc họng hoặc xử lý sai cách mà cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, xử trí kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.


4 giờ cân não lấy dị vật trôi vào tim người đàn ông 35 tuổi

4 giờ cân não lấy dị vật trôi vào tim người đàn ông 35 tuổi

(NLĐO)- Ca bệnh có nhiều yếu tố phức tạp khi dị vật đã nằm sâu trong buồng tim, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nghiêm trọng trong quá trình can thiệp.

Rùng mình với dị vật "cố thủ" nhiều ngày trong mũi người đàn ông 38 tuổi

(NLĐO) - Ngay sau khi thăm khám, nội soi, bác sĩ đã gắp thành công dị vật "cố thủ" trong mũi người đàn ông nhiều ngày qua

Sau trồng răng implant, bất ngờ phát hiện dị vật mắc trong phế quản

(NLĐO) - Khi cấy ghép implant tại phòng khám, bác sĩ báo làm rơi dụng cụ nhưng không xác định vị trí. Nhiều ngày sau, bệnh nhân phát hiện dị vật trong phế quản.

bác sĩ bệnh nhi dị vật
