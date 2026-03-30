Yêu cầu cao về xử lý kỹ thuật trong tiêu chuẩn giáo viên dạy nghề

Theo đó, việc xây dựng Thông tư nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) năm 2025 về tiêu chuẩn người dạy nghề, đồng thời triển khai các chủ trương của Đảng về đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp theo hướng tăng cường liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, thu hút nguồn nhân lực có kĩ năng nghề cao, chuyên gia, người lao động lành nghề tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành.

Dự thảo Thông tư được xây dựng theo hướng chuyển từ tiếp cận quản lí chủ yếu dựa trên văn bằng, chứng chỉ sang tiếp cận dựa trên năng lực thực tế của người dạy nghề, bao gồm năng lực thực hành nghề và năng lực sư phạm, gắn với nhiệm vụ giảng dạy cụ thể và trình độ đào tạo.

Định hướng mới này nhằm thu hút nguồn nhân lực có tay nghề cao, chuyên gia, người lao động lành nghề tham gia giảng dạy,...

Về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp: người dạy nghề phải có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức trách nhiệm, tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp; tôn trọng, đối xử công bằng, đánh giá khách quan đối với người học; tuân thủ quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đơn vị phối hợp; bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời tuân thủ quy định về bảo mật công nghệ, quy trình sản xuất và bí mật kinh doanh trong quá trình giảng dạy, hướng dẫn thực hành.

Về tiêu chuẩn trình độ đào tạo và năng lực thực hành nghề: người dạy nghề giảng dạy lý thuyết phải đạt trình độ chuẩn theo quy định đối với giáo viên, giảng viên. Người dạy nghề giảng dạy, hướng dẫn thực hành phải có trình độ đào tạo hoặc chứng chỉ, chứng nhận phù hợp hoặc có năng lực thực hành nghề tương ứng với trình độ giảng dạy.

Đối với trình độ cao đẳng, phải có năng lực thực hiện thành thạo các công việc, quy trình kỹ thuật phức tạp, có khả năng phân tích, xử lý tình huống kỹ thuật, hướng dẫn và giám sát quá trình thực hành, cập nhật và ứng dụng công nghệ mới;

Đối với trình độ trung cấp, phải thực hiện thành thạo các công việc chính, xử lý các tình huống kỹ thuật thông thường và hướng dẫn người học bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động;

Đối với chương trình giáo dục trung học nghề, phải thực hiện được các công việc cơ bản và một số công việc có yêu cầu kỹ thuật, hướng dẫn người học đúng quy trình; đối với trình độ sơ cấp, phải thực hiện được các công việc đơn giản theo quy trình hướng dẫn và bảo đảm an toàn lao động.

Về tiêu chuẩn năng lực sư phạm: người dạy nghề phải có văn bằng, chứng chỉ theo quy định hoặc có năng lực sư phạm tương ứng với trình độ tham gia giảng dạy.

Đối với trình độ cao đẳng, phải có khả năng thiết kế, tổ chức, quản lý quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực, xây dựng kế hoạch giảng dạy, đánh giá theo chuẩn đầu ra, ứng dụng công nghệ và tham gia phát triển chương trình, tài liệu;

Đối với trình độ trung cấp, phải có khả năng tổ chức dạy học tích hợp, hướng dẫn người học giải quyết tình huống nghề nghiệp và đánh giá kết quả học tập;

Đối với chương trình giáo dục trung học nghề, phải có khả năng thiết kế, tổ chức hoạt động dạy học, hướng dẫn thực hành và đánh giá kết quả học tập; đối với trình độ sơ cấp, phải tổ chức hướng dẫn các thao tác, kỹ năng cơ bản và đánh giá theo yêu cầu chương trình.



