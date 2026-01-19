HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Học sinh Hà Nội giành ngôi quán quân "Đấu trường khởi nghiệp"

Yến Anh

(NLĐO)- Dự án SoulFit của 5 học sinh Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) đã vượt qua các đội thi khác giành ngôi Quán quân cuộc thi "Đấu trường khởi nghiệp".

"Đấu trường khởi nghiệp" - cuộc thi khởi nghiệp dành cho học sinh THPT vừa diễn ra tại Hà Nội. Xuất sắc giành ngôi quán quân cuộc thi là 5 thành viên của đội SoulFit đến từ Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, Hà Nội. 

Học sinh Hà Nội giành ngôi quán quân "Đấu trường khởi nghiệp" - Ảnh 1.

Các học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An (Hà Nội) giành ngôi quán quân cuộc thi

 Các thành viên trong đội SoulFit có 3 học sinh lớp 12 và 2 học sinh lớp 11, thực hiện dự án khởi nghiệp hướng tới thời trang bền vững dành cho thế hệ Gen Z.

Trâm Anh, thành viên đội SoulFit cho biết, dự án xuất phát từ thực trạng "thời trang nhanh" và tâm lý mua sắm nhiều nhưng nhanh chóng bỏ quên đồ cũ của người trẻ, dẫn tới lượng rác thải thời trang ngày càng lớn. Dự án hướng tới lối sống xanh, sạch và bền vững thông qua việc xây dựng nền tảng trung gian giúp người dùng trao đổi, mua bán lại quần áo đã qua sử dụng.

Điểm mới của dự án là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để gợi ý cách phối đồ sáng tạo từ trang phục cũ, qua đó kéo dài "vòng đời" của sản phẩm thời trang và giảm tác động tiêu cực đến môi trường. Sau cuộc thi, các em mong muốn tiếp tục phát triển ý tưởng thành website hoặc ứng dụng thực tế, đưa dự án ra thị trường để lan tỏa thông điệp tiêu dùng bền vững tới giới trẻ.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Anh, thành viên Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, đại diện Ban tổ chức, cuộc thi năm nay thu hút sự tham gia của 490 thí sinh đến từ 63 trường trung học phổ thông trên toàn quốc.

Con số ấn tượng này cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của sân chơi khởi nghiệp dành cho học sinh, đồng thời phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét khi học sinh Việt Nam quan tâm nhiều hơn đến các mô hình khởi nghiệp gắn với cộng đồng và những vấn đề thiết thực của xã hội.

Đánh giá cao quy mô, chất lượng và tinh thần của các dự án dự thi, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Anh nhận định, các ý tưởng khởi nghiệp đều xuất phát từ những vấn đề gần gũi với đời sống, thể hiện sự nhạy bén của học sinh trước các thách thức xã hội đương đại.

Năm nay, Ban tổ chức lựa chọn hai chủ đề mang tính thời sự được quan tâm là "Sống sạch" và "Văn minh, an ninh trên mạng xã hội". Thông qua các chủ đề này, cuộc thi không chỉ hướng tới việc hình thành các ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp mà còn khuyến khích học sinh chủ động nhận diện vấn đề, đề xuất giải pháp và thể hiện trách nhiệm công dân trong bối cảnh xã hội hiện đại.

Tại vòng chung kết, các đội thi đã trải qua quá trình nghiên cứu, làm việc nhóm, tranh luận, thử nghiệm và hoàn thiện ý tưởng trước khi tự tin trình bày trước hội đồng giám khảo.

"Đấu trường khởi nghiệp" không chỉ nhằm tìm ra đội thi xuất sắc nhất mà quan trọng hơn là lan tỏa niềm tin vào sức sáng tạo của học sinh, khẳng định vai trò của giáo dục trong việc hình thành những công dân vừa có năng lực, vừa có trách nhiệm xã hội.

Cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ phối hợp giữa Dự án NextGen Social Impact và Tổ chức Giáo dục Tầm nhìn Vinsights, với sự đồng hành của Báo Giáo dục và Thời đại và NewLife Media.

Tin liên quan

TP HCM nghiên cứu xây dựng các trường ĐH thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

TP HCM nghiên cứu xây dựng các trường ĐH thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

(NLĐO)- Nghiên cứu xây dựng các trường ĐH thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong hệ sinh thái trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của TP

khởi nghiệp Đấu trường khởi nghiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo