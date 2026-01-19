Học sinh Hà Nội giành ngôi quán quân "Đấu trường khởi nghiệp"

"Đấu trường khởi nghiệp" - cuộc thi khởi nghiệp dành cho học sinh THPT vừa diễn ra tại Hà Nội. Xuất sắc giành ngôi quán quân cuộc thi là 5 thành viên của đội SoulFit đến từ Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, Hà Nội.

Các học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An (Hà Nội) giành ngôi quán quân cuộc thi

Các thành viên trong đội SoulFit có 3 học sinh lớp 12 và 2 học sinh lớp 11, thực hiện dự án khởi nghiệp hướng tới thời trang bền vững dành cho thế hệ Gen Z.

Trâm Anh, thành viên đội SoulFit cho biết, dự án xuất phát từ thực trạng "thời trang nhanh" và tâm lý mua sắm nhiều nhưng nhanh chóng bỏ quên đồ cũ của người trẻ, dẫn tới lượng rác thải thời trang ngày càng lớn. Dự án hướng tới lối sống xanh, sạch và bền vững thông qua việc xây dựng nền tảng trung gian giúp người dùng trao đổi, mua bán lại quần áo đã qua sử dụng.

Điểm mới của dự án là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để gợi ý cách phối đồ sáng tạo từ trang phục cũ, qua đó kéo dài "vòng đời" của sản phẩm thời trang và giảm tác động tiêu cực đến môi trường. Sau cuộc thi, các em mong muốn tiếp tục phát triển ý tưởng thành website hoặc ứng dụng thực tế, đưa dự án ra thị trường để lan tỏa thông điệp tiêu dùng bền vững tới giới trẻ.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Anh, thành viên Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, đại diện Ban tổ chức, cuộc thi năm nay thu hút sự tham gia của 490 thí sinh đến từ 63 trường trung học phổ thông trên toàn quốc.

Con số ấn tượng này cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của sân chơi khởi nghiệp dành cho học sinh, đồng thời phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét khi học sinh Việt Nam quan tâm nhiều hơn đến các mô hình khởi nghiệp gắn với cộng đồng và những vấn đề thiết thực của xã hội.

Đánh giá cao quy mô, chất lượng và tinh thần của các dự án dự thi, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Anh nhận định, các ý tưởng khởi nghiệp đều xuất phát từ những vấn đề gần gũi với đời sống, thể hiện sự nhạy bén của học sinh trước các thách thức xã hội đương đại.

Năm nay, Ban tổ chức lựa chọn hai chủ đề mang tính thời sự được quan tâm là "Sống sạch" và "Văn minh, an ninh trên mạng xã hội". Thông qua các chủ đề này, cuộc thi không chỉ hướng tới việc hình thành các ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp mà còn khuyến khích học sinh chủ động nhận diện vấn đề, đề xuất giải pháp và thể hiện trách nhiệm công dân trong bối cảnh xã hội hiện đại.

Tại vòng chung kết, các đội thi đã trải qua quá trình nghiên cứu, làm việc nhóm, tranh luận, thử nghiệm và hoàn thiện ý tưởng trước khi tự tin trình bày trước hội đồng giám khảo.

"Đấu trường khởi nghiệp" không chỉ nhằm tìm ra đội thi xuất sắc nhất mà quan trọng hơn là lan tỏa niềm tin vào sức sáng tạo của học sinh, khẳng định vai trò của giáo dục trong việc hình thành những công dân vừa có năng lực, vừa có trách nhiệm xã hội.

Cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ phối hợp giữa Dự án NextGen Social Impact và Tổ chức Giáo dục Tầm nhìn Vinsights, với sự đồng hành của Báo Giáo dục và Thời đại và NewLife Media.