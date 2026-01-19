Người trẻ tự đam mê sáng tạo, tự tin khởi nghiệp: Starlento - bệ phóng cho tài năng nội dung số

Đi qua những ngày tháng phải vay mượn từng đồng để nuôi dự án, chỉ sau 2 năm, cô gái trẻ Gen Z đã chèo lái nền tảng Starlento chuyên kết nối nhà tuyển dụng và tài năng (talent) trong ngành giải trí, cán mốc doanh thu 500 triệu đồng/năm.

Thiên hướng chọn nghiệp

Trịnh Thu Yến (sinh năm 2001, quê Gia Lai) xuất thân là sinh viên ngành ngôn ngữ Anh của một trường ĐH tốp đầu TP HCM. Sau 2 năm theo học, Yến nhận ra bản thân là người hướng ngoại, đam mê nghệ thuật, nhất là lĩnh vực giải trí nên cô quyết định chọn hướng đi mới.

"Gia đình rất tự hào khi mình đậu một trường ĐH danh tiếng nhưng mình đành từ bỏ để tìm một môi trường học tập khác phù hợp với tính cách mình hơn. Ngày ký giấy xin bảo lưu việc học, mình đã khóc vì tiếc nuối" - Yến kể.

Sau khi rời giảng đường, Yến đi làm thêm tại một cửa hàng McDonald's. Cô vừa trau dồi tiếng Anh, vừa "học lóm" cách vận hành kinh doanh. Một năm sau đó, Yến nộp hồ sơ xét tuyển và trở thành sinh viên Khoa Thương mại, Trường ĐH Văn Lang. Cuối năm 2023, khi là sinh viên năm cuối, cô tìm được những cộng sự ăn ý và bắt đầu bước vào hành trình khởi nghiệp với dự án đầu tay Starlento. Giới thiệu về dự án, Yến cho biết Starlento áp dụng mô hình Freemium (miễn phí cơ bản, thu phí dịch vụ cao cấp) như cách YouTube hay Netflix đang làm.

Với nền tảng này, các talent có thể dễ dàng tạo hồ sơ tài năng để tăng cơ hội tiếp cận đến nhà tuyển dụng, đồng thời có thể trực tiếp ứng tuyển các công việc trên nền tảng. Ở hướng ngược lại, nhà tuyển dụng có thể đăng tin tuyển dụng để tìm kiếm và lựa chọn talent phù hợp cho dự án của mình.

Giai đoạn đầu, hầu như khách hàng chỉ sử dụng dịch vụ miễn phí, không chi trả thêm tiền để nâng cấp dịch vụ. Chính vì vậy, Yến bắt đầu "đuối" dần vì không có nguồn thu để duy trì dự án. "Năm đầu tiên, không có doanh thu. Nguồn vốn tích cóp từ thời gian đi làm thêm nhanh chóng cạn sạch. Mình phải xoay xở khắp nơi, vay mượn người thân, bạn bè để duy trì vận hành. Lúc đó, những gói dịch vụ nâng cấp giá 69.000 đồng đưa ra chẳng ai chịu bỏ tiền" - Yến nhớ lại.

Yến đúc kết sự non nớt của một start-up mới toanh muốn ôm đồm quá nhiều phân khúc từ ca sĩ, MC đến người mẫu đã khiến dự án suýt "chết yểu".

Trịnh Thu Yến chia sẻ về nền tảng Starlento với sinh viên Trường ĐH Văn Lang. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Hạnh phúc với hợp đồng đầu tiên

Cuối năm 2024, Yến có cơ hội gặp gỡ chủ một nhà hàng người Hàn Quốc để trao đổi về việc phát triển quảng bá thương hiệu. Yến đề xuất vận hành thử mô hình phát triển chiến lược UGC (User Generated Content - người dùng tự sáng tạo nội dung) với giá 0 đồng.

Yến giải thích thay vì bỏ tiền thuê 1 KOL nổi tiếng với chi phí cao nhưng độ phủ thương hiệu ít, Yến chọn thuê 30 bạn talent làm khách hàng thực tế, mỗi bạn sẽ tạo ra 1 video trải nghiệm về món ăn của nhà hàng. "Với cách làm này, những talent vừa có thể xây dựng kênh riêng, doanh nghiệp cũng có được những đoạn video chân thực, tự nhiên. Đặc biệt là độ phủ thương hiệu rộng, đa dạng hơn. Đôi bên đều có lợi" - Yến cho biết.

Sau 1 tháng thử nghiệm, chủ nhà hàng rất hài lòng và "chốt đơn" hợp đồng đầu tiên, trị giá 10 triệu đồng. Với Yến, chân ướt chân ráo khởi nghiệp, hợp đồng như một "phao cứu sinh" giúp cô có thêm động lực phát triển.

"Bà chủ trẻ" của nền tảng Starlento cho hay mô hình khởi nghiệp hoàn toàn trên internet, không tốn chi phí mặt bằng, tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Đội ngũ nhân viên toàn trẻ nên có thể làm việc từ xa, trong đó 4 thành viên chủ lực của công ty là nữ. Đặc biệt, 1 thành viên phụ trách công nghệ thông tin chính đang là du học sinh tại Phần Lan.

Với mỗi hợp đồng, công ty thu về 10% lợi nhuận. Tuy nhiên, Yến và những cộng sự nòng cốt đều chấp nhận thiệt thòi. Số tiền lời dùng để thưởng cho các talent có video đạt xu hướng (viral) trên mạng xã hội. Yến cho rằng đây vừa là lời cảm ơn, vừa là cách giữ chân những tài năng gắn bó cùng nền tảng.

"Chỉ riêng tiền thưởng cho talent trong năm 2025 đã lên tới gần 200 triệu đồng. Thu nhập của các nhân sự dao động từ 5-12 triệu đồng/tháng. Nhờ sự nỗ lực của mọi người, chỉ sau 1 năm, Starlento đã đạt doanh thu khoảng 500 triệu đồng/năm, bước vào vận hành ổn định" - Yến hạnh phúc nói.

Vân Anh - một talent đã gắn bó với nền tảng gần 2 năm, chia sẻ đây là "điểm khởi đầu nhẹ nhàng" cho những ai mới bước chân vào nghề giải trí. Khác với những yêu cầu khắt khe về lượng người theo dõi (follower) hay lượt xem (view) từ các nhãn hàng lớn, Starlento mở ra cơ hội cho tất cả mọi người.

"Tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định nhưng tôi vẫn làm thêm ở Starlento. Đây không chỉ gia tăng thu nhập, mà còn là sự trải nghiệm dịch vụ và rèn luyện khả năng sáng tạo nội dung mỗi ngày" - Vân Anh chia sẻ.

"Nếu có vốn lớn từ đầu, có lẽ tôi đã thất bại"

Nhắc về Starlento, ông Võ Quốc Sỹ, Quản lý vận hành Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Văn Lang - Trường ĐH Văn Lang, đánh giá: "Trong số hơn 200 dự án và ý tưởng được ươm mầm tại trường, chỉ có khoảng 4-5 dự án đăng ký kinh doanh thành công. Trong đó, Starlento là dự án điển hình, đã tạo ra giá trị đo lường bằng doanh thu và những đóng góp thật cho xã hội".

Lúc khởi đầu, Starlento rơi vào giai đoạn khó khăn về nguồn vốn vận hành, được Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Văn Lang tiếp sức thiết thực. "Vì không có bất kỳ giải thưởng nào làm bảo chứng, việc xin chính sách hỗ trợ trực tiếp từ nhà trường rất khó. Trung tâm đã chọn cách làm trung gian, đi "gõ cửa" doanh nghiệp để xin quỹ đầu tư từ bên ngoài" - ông Sỹ cho biết.

Khoản tiếp sức trị giá 80 triệu đồng được "rót" kịp thời có giá trị và ý nghĩa rất lớn với sự sống còn của cả dự án. Yến thẳng thắn thừa nhận: "Nếu lúc đầu khởi nghiệp, mình có 1-2 tỉ đồng thì chắc chắn mình cũng thất bại. Bởi vì mình chưa có kinh nghiệm, chỉ biết vung tiền vào những thứ bề nổi mà chưa biết tính toán điểm rơi của thị trường. Sau nhiều vấp ngã, mình đã biết cách sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đúng thời điểm".

Sắp tới, Starlento sẽ quay trở lại trường, không phải với tư cách một dự án cần hỗ trợ, mà là một doanh nghiệp tìm kiếm và tuyển dụng nhân sự từ nguồn sinh viên của trường. Đây chính là cái kết đẹp cho nỗ lực của những người "ươm mầm" lẫn những "hạt mầm" đầy nghị lực.

Theo báo cáo mới nhất năm 2025 của Startup Genome, có đến 90% start-up trên thế giới thất bại, trong đó 29% phá sản vì lý do cạn kiệt dòng tiền trước khi tìm thấy thị trường. Theo các báo cáo marketing mới nhất năm 2025, nội dung UGC giúp thương hiệu tăng tỉ lệ tin tưởng của khách hàng lên đến 84% và giảm tới 50% chi phí tiếp cận.



