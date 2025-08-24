HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Học sinh Quảng Trị sẽ nghỉ học từ ngày mai (25-8)

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, toàn bộ học sinh Quảng Trị sẽ nghỉ học từ ngày 25-8 để đảm bảo an toàn.

NÓNG: Học sinh Quảng Trị sẽ nghỉ học từ ngày mai (25-8) - Ảnh 1.

Học sinh Quảng Trị chuẩn bị nghỉ học từ ngày 25-8, để tránh bão số 5.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Quảng Trị vừa thông báo đến toàn bộ bộ học sinh trên địa bàn nghỉ học từ ngày mai (25-8), cho đến khi thời tiết bình thường trở lại nhằm bảo đảm an toàn.

Quyết định này được đưa ra ngay sau khi UBND tỉnh Quảng Trị ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương tập trung mọi nguồn lực để ứng phó bão số 5 và mưa lớn, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Theo Sở GD-ĐT Quảng Trị, việc nghỉ học áp dụng cho tất cả trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục trên toàn tỉnh.

Để chủ động phòng chống bão, Sở yêu cầu các trường rà soát, chằng chống chắc chắn phòng học, cửa kính; bảo quản trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu tại nơi an toàn; đồng thời bố trí cán bộ, giáo viên trực 24/24 để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Ngoài ra, thủ trưởng các đơn vị được khuyến cáo linh hoạt điều chỉnh kế hoạch tập trung học sinh đầu năm học, tạm dừng các cuộc họp, hội nghị, tập huấn chưa cấp thiết để ưu tiên công tác phòng, chống bão, mưa lũ.

Sở GD-ĐT Quảng Trị cũng khuyến cáo phụ huynh theo dõi thông tin dự báo thời tiết, hạn chế cho trẻ ra ngoài, chuẩn bị sẵn nhu yếu phẩm cần thiết để ứng phó với bão.

Tình hình bão số 5 đang diễn biến nhanh, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương Quảng Trị tiếp tục duy trì trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó kịp thời các tình huống khẩn cấp.

Tin liên quan

Bão số 5 “áp sát” miền Trung: Quảng Trị khẩn cấp di dời dân, sơ tán du khách đảo Cồn Cỏ

Bão số 5 “áp sát” miền Trung: Quảng Trị khẩn cấp di dời dân, sơ tán du khách đảo Cồn Cỏ

(NLĐO) - Quảng Trị đã phát lệnh ứng phó khẩn cấp, di dời dân vùng xung yếu, sơ tán khách đảo Cồn Cỏ và kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú để ứng phó bão số 5.

Bão số 5: Quảng Trị cấm biển, huy động 1.000 bộ đội biên phòng sẵn sàng ứng phó

(NLĐO) - Quảng Trị cấm biển từ 7 giờ ngày 24-8, huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện ứng phó khi bão số 5 (Kajiki) dự kiến ảnh hưởng trực tiếp.

Bão số 5 rất mạnh hướng vào từ Thanh Hóa - Quảng Trị, gây mưa rất to tới 600 mm

(NLĐO) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 5 - Kajiki rất mạnh, di chuyển nhanh, cường độ cực đại có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 15.

bão số 5 học sinh Quảng Trị nghỉ học Quảng Trị phòng chống bão an toàn học sinh
