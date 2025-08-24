Học sinh Quảng Trị chuẩn bị nghỉ học từ ngày 25-8, để tránh bão số 5.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Quảng Trị vừa thông báo đến toàn bộ bộ học sinh trên địa bàn nghỉ học từ ngày mai (25-8), cho đến khi thời tiết bình thường trở lại nhằm bảo đảm an toàn.

Quyết định này được đưa ra ngay sau khi UBND tỉnh Quảng Trị ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương tập trung mọi nguồn lực để ứng phó bão số 5 và mưa lớn, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Theo Sở GD-ĐT Quảng Trị, việc nghỉ học áp dụng cho tất cả trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục trên toàn tỉnh.

Để chủ động phòng chống bão, Sở yêu cầu các trường rà soát, chằng chống chắc chắn phòng học, cửa kính; bảo quản trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu tại nơi an toàn; đồng thời bố trí cán bộ, giáo viên trực 24/24 để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Ngoài ra, thủ trưởng các đơn vị được khuyến cáo linh hoạt điều chỉnh kế hoạch tập trung học sinh đầu năm học, tạm dừng các cuộc họp, hội nghị, tập huấn chưa cấp thiết để ưu tiên công tác phòng, chống bão, mưa lũ.

Sở GD-ĐT Quảng Trị cũng khuyến cáo phụ huynh theo dõi thông tin dự báo thời tiết, hạn chế cho trẻ ra ngoài, chuẩn bị sẵn nhu yếu phẩm cần thiết để ứng phó với bão.

Tình hình bão số 5 đang diễn biến nhanh, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương Quảng Trị tiếp tục duy trì trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó kịp thời các tình huống khẩn cấp.