Sức khỏe

Hóc thịt khi ăn tối, cụ bà 81 tuổi ngừng tim

Ngân Hà

(NLĐO)- Qua điện thoại, điều phối viên đã kết nối Zalo, hướng dẫn người nhà nhận biết ngừng tuần hoàn và ép tim ngoài lồng ngực sơ cứu tại chỗ.

Ngày 31-5, BSCKII Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng Khoa Cấp cứu-Bệnh viện Gia An 115, cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận cụ bà 81 tuổi bất ngờ gục xuống, tím tái, ngừng thở khi đang ăn tối. Người nhà hoảng hốt gọi Cấp cứu 115.

Ngay qua điện thoại, điều phối viên đã kết nối Zalo, hướng dẫn người nhà nhận biết ngừng tuần hoàn và ép tim ngoài lồng ngực ngay tại chỗ. Đồng thời, thông tin được chuyển đến ngay cho chúng tôi để xuất phát khẩn cấp.

Hóc thịt khi ăn tối, cụ bà 81 tuổi ngừng tim - Ảnh 1.

Ê-kip cấp cứu Bệnh viện Gia An 115 hồi sức cho cụ bà 81 tuổi bị hóc thịt khi ăn tối. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Khi đến nơi, các BS bệnh viện thấy người con vẫn đang kiên trì ép tim cho mẹ trên nền nhà theo đúng hướng dẫn. Lập tức, họ triển khai hồi sinh tim phổi nâng cao và phát hiện một cục thịt lớn bít kín đường thở. Dị vật lập tức được lấy ra.

Sau khoảng 10 phút hồi sinh tích cực, tim cụ bà đập trở lại và cụ được chuyển về bệnh viện tiếp tục điều trị. Hiện tại, các dấu hiệu hồi phục đang tiến triển theo chiều hướng tích cực.

"Câu chuyện này một lần nữa cho thấy: Chìa khóa quan trọng nhất trong cấp cứu ngừng tuần hoàn không phải là chờ xe cấp cứu đến mà là ép tim ngay lập tức tại hiện trường. Ngừng tuần hoàn là cuộc đua với thời gian. Khi thấy người bệnh bất tỉnh, không thở, hãy gọi 115 và ép tim ngay theo hướng dẫn. Mỗi phút trôi qua đều có thể quyết định sự sống còn của người bệnh"- BS Tuệ cho hay.

Lời khuyên từ bác sĩ

Dị vật đường thở có thể xảy ra ở bất kỳ ai, trong những tình huống rất đời thường như: Ăn uống, dùng thuốc hay chơi đùa. Để giảm nguy cơ gặp phải tình trạng nguy hiểm này, mỗi người cần lưu ý một vài nguyên tắc đơn giản:

Ăn uống đúng tư thế, tập trung khi ăn, tránh nói chuyện hoặc cười đùa

Nhai kỹ, nuốt trọn từng miếng, không ăn vội vàng hoặc vừa ăn, vừa vận động

Kiểm tra kỹ trước khi dùng thuốc, nhất là các loại viên nang, viên nén lớn hoặc có lớp vỏ bên ngoài, không nên cắt nhỏ vỉ thuốc có vỏ bọc kim loại nếu thật sự không cần thiết

Không cho trẻ nhỏ chơi các vật nhỏ, dễ cho vào miệng; luôn giám sát khi trẻ ăn uống hoặc chơi đồ chơi

Những thói quen nhỏ, sự cẩn trọng đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày có thể giúp phòng tránh một tai nạn nghiêm trọng, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cả gia đình. Dị vật đường thở tưởng nhỏ nhưng có thể gây hậu quả khôn lường. Đừng để những hành động đơn giản như uống thuốc hay ăn uống vội vàng trở thành tai nạn nghiêm trọng.


Hóc dị vật: Hiểm họa không thể xem thường

Nhiều người bị hóc xương nhưng không nhập viện để được gắp ra mà làm theo phương pháp dân gian dẫn đến nhiễm trùng, tính mạng bị đe dọa

Đuối nước, hóc dị vật rình rập trẻ em

Các bác sĩ khuyến cáo khi trẻ bị hóc dị vật, tuyệt đối không dùng tay móc vì có thể đẩy dị vật vào sâu hơn, thậm chí khiến trẻ ngừng thở ngay lập tức

Cứu sống một cháu bé bị hóc dị vật đường thở

(NLĐ)- Ngày 15-7, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Khoa Hồi sức Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 TPHCM, cho biết Khoa Hồi sức và Khoa Tai mũi họng đã phối hợp tích cực cứu sống một cháu bé bị hóc dị vật đường thở. Đó là cháu L.T.H, 12 tháng tuổi, được chuyển đến BV trong tình trạng bứt rứt, quấy khóc, khó thở.

