Sức bật mới cho pickleball Việt Nam

PWC Pickleball vừa tổ chức sự kiện ra mắt chính thức Hệ sinh thái pickleball toàn diện đầu tiên tại Việt Nam chiều 28-11 tại TP HCM. Điều này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển, tổ chức và chuyên nghiệp hóa môn pickleball tại thị trường trong nước.



Là hệ sinh thái truyền thông chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho Pickleball, ghi nhận hơn 1 triệu người theo dõi, 600.000 thành viên cộng đồng và hơn 50 triệu lượt tiếp cận mỗi tháng trên các nền tảng số, PWC Pickleball hướng đến xây dựng môi trường thể thao hiện đại, năng động và gắn kết, phù hợp với tầm nhìn dài hạn "The Pickleball Ecosystem".

Các nghệ sĩ, KOLs tham dự lễ ra mắt sự kiện của PWC Pickleball

Với sứ mệnh lan tỏa Pickleball trở thành môn thể thao kết nối cộng đồng, PWC hoạt động đa lĩnh vực: truyền thông - tổ chức giải đấu - đào tạo - phát triển vận động viên - thương mại - cộng đồng.

PWC Pickleball hướng tới việc xây dựng một cộng đồng phát triển bền vững và văn mình cho vận động viên, huấn luyện viên, người chơi và cộng đồng. Song song đó, PWC Pickleball cũng là cầu nối mở rộng cơ hội hợp tác với các thương hiệu trong và ngoài nước, góp phần đưa Pickleball Việt Nam vươn tầm khu vực.

Tại sự kiện, PWC Pickleball đồng thời công bố ký kết hợp tác chiến lược với 16 đối tác hàng đầu trong các lĩnh vực thiết bị, trang phục, công nghệ, truyền thông và tổ chức giải đấu.

Sắp tới, PWC Pickleball hướng đến các dự án mang tầm quốc tế, bao gồm việc tổ chức PWC All-Star Championship 2026, quy tụ 200 vận động viên từ 10 quốc gia cùng các nghệ sĩ, người có tầm ảnh hưởng ở châu Á; giải Pickleball Sinh viên Việt Nam 2026 thu hút hơn 1.000 vận động viên trẻ từ 100 trường đại học và trung học trên toàn quốc.

Hệ sinh thái PWC Pickleball hướng tới sự phát triển pickleball tại Việt Nam

Ngoài ra, PWC Pickleball còn tổ chức sản xuất bộ phim tài liệu "Pickleball Vietnam: From Zero to Hero", tái hiện hành trình hình thành, phát triển và bùng nổ Pickleball tại Việt Nam; chuẩn bị cho ra mắt ấn phẩm PWC World Magazine gồm nhiều nội dung chuyên sâu về chiến thuật, vận động viên, câu lạc bộ, giải đấu và đời sống cộng đồng; tổ chức lễ vinh danh chuyên nghiệp đầu tiên dành cho vận động viên, huấn luyện viên, các câu lạc bộ và những thương hiệu, doanh nghiệp đóng góp cho sự phát triển Pickleball tại Việt Nam mang tên Vietnam Pickleball Awards.

Liên minh pickleball hướng tới việc tăng tốc phổ cập môn thể thao này vào giáo dục, cộng đồng trẻ và doanh nghiệp; đồng thời đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm phát triển Pickleball mạnh nhất khu vực giai đoạn 2025-2030.