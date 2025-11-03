HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Hội đủ tiềm năng, lợi thế

HỒNG ÁNH

Trước khi các địa phương sáp nhập, cuối tháng 6-2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có chuyến làm việc tại một số tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ

Tại đây, Tổng Bí thư kỳ vọng khu vực này sẽ vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước khi hội đủ các tiềm năng, lợi thế.

Tổng Bí thư nhận định Lâm Đồng có nhiều lợi thế để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, nông nghiệp công nghệ cao; Đắk Nông có thế mạnh về khoáng sản và quỹ đất phát triển công nghiệp; còn Bình Thuận giữ vai trò đầu mối logistics, kết nối ra biển cùng lợi thế về năng lượng tái tạo. Khi sáp nhập 3 tỉnh này, sự liên kết cao nguyên - duyên hải giúp hình thành chuỗi giá trị lớn với không gian phát triển liên thông, hiệu quả và bền vững hơn.

Trước đây, dù đã đẩy mạnh liên kết nhưng 2 vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ vẫn gặp những rào cản nhất định, như mỗi tỉnh không thể tự quyết xây dựng 1 tuyến đường nối trục Đông - Tây, ưu tiên xuất khẩu 1 mặt hàng qua cảng biển hay hình thành 1 tour du lịch biển - rừng. Để xây dựng tuyến cao tốc Đắk Lắk - Phú Yên, lãnh đạo 2 tỉnh từng họp hành rất nhiều lần trước khi đề xuất lên trung ương. Giờ đây, sau khi sáp nhập 2 tỉnh Đắk Lắk - Phú Yên, mọi chuyện đã trở nên đơn giản hơn. Chỉ cần 1 giờ hội ý đầu tuần giữa lãnh đạo tỉnh với các sở, ngành là mọi chuyện đã được thống nhất.

Bốn tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng có bờ biển dài 1.105 km, chiếm hơn 1/3 cả nước; sở hữu 8 cảng vận tải hàng hóa hoạt động hiệu quả và đang xây dựng thêm 3 cảng nước sâu. Đây là lợi thế hiếm có để khu vực này phát triển, vươn lên thành trung tâm kinh tế biển và logistics.

Các tỉnh Tây Nguyên - Nam Trung Bộ nêu trên còn có khoảng 29.200 tàu cá, chiếm 1/3 cả nước. Hằng năm, sản lượng khai thác hải sản của khu vực này cũng chiếm 1/3 cả nước với hơn 1 triệu tấn. Trong đó, nhiều loài hải sản có giá trị kinh tế cao, như cá ngừ đại dương. Nghề nuôi trồng hải sản cũng phát triển mạnh, chủ yếu là tôm hùm.

Tây Nguyên - Nam Trung Bộ cũng là khu vực có diện tích rừng lớn với hơn 3,44 triệu ha, trong đó hơn 2,5 triệu ha là rừng tự nhiên, chiếm gần 1/4 cả nước. Đây là điều kiện thuận lợi để khu vực này vươn lên thành trung tâm kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Về hạ tầng giao thông, Tây Nguyên - Nam Trung Bộ là khu vực có nhiều sân bay đang hoạt động hiệu quả. Bốn tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng có 6 sân bay dân dụng, ngoài ra còn 2 sân bay khác đang hoàn tất thủ tục để xây dựng.

Bên cạnh đường cao tốc Bắc - Nam qua khu vực và 3 tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa, Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương đang được xây dựng, 4 tỉnh này đang cùng các bộ, ngành hoàn tất thủ tục để triển khai thêm các tuyến cao tốc theo trục Đông - Tây như: Pleiku - Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột - Phú Yên, Đà Lạt - Nha Trang. 

Khi đưa vào sử dụng, hệ thống đường cao tốc này không chỉ đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa hướng ra biển mà còn khơi thông tiềm lực kinh tế để phát triển khu vực Tây Nguyên - Nam Trung Bộ thành cực tăng trưởng mới của cả nước. 

Tin liên quan

Phát triển Lâm Đồng là thành phố trực thuộc Trung ương năm 2050

Phát triển Lâm Đồng là thành phố trực thuộc Trung ương năm 2050

(NLĐO) - Mục tiêu quy hoạch Lâm Đồng đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá, tầm nhìn 2050 đạt các tiêu chuẩn trở thành thành phố trực thuộc trung ương.

Lâm Đồng: Phát triển xanh bền vững là yêu cầu tất yếu

(NLĐO) - Nhiều đại biểu tham gia diễn đàn khẳng định chuyển đổi xanh bền vững là xu hướng tất yếu của thế giới hiện nay.

Lâm Đồng Nam Trung Bộ tiềm năng cực tăng trưởng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo