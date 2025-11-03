Hội đủ tiềm năng, lợi thế

Tại đây, Tổng Bí thư kỳ vọng khu vực này sẽ vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước khi hội đủ các tiềm năng, lợi thế.

Tổng Bí thư nhận định Lâm Đồng có nhiều lợi thế để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, nông nghiệp công nghệ cao; Đắk Nông có thế mạnh về khoáng sản và quỹ đất phát triển công nghiệp; còn Bình Thuận giữ vai trò đầu mối logistics, kết nối ra biển cùng lợi thế về năng lượng tái tạo. Khi sáp nhập 3 tỉnh này, sự liên kết cao nguyên - duyên hải giúp hình thành chuỗi giá trị lớn với không gian phát triển liên thông, hiệu quả và bền vững hơn.

Trước đây, dù đã đẩy mạnh liên kết nhưng 2 vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ vẫn gặp những rào cản nhất định, như mỗi tỉnh không thể tự quyết xây dựng 1 tuyến đường nối trục Đông - Tây, ưu tiên xuất khẩu 1 mặt hàng qua cảng biển hay hình thành 1 tour du lịch biển - rừng. Để xây dựng tuyến cao tốc Đắk Lắk - Phú Yên, lãnh đạo 2 tỉnh từng họp hành rất nhiều lần trước khi đề xuất lên trung ương. Giờ đây, sau khi sáp nhập 2 tỉnh Đắk Lắk - Phú Yên, mọi chuyện đã trở nên đơn giản hơn. Chỉ cần 1 giờ hội ý đầu tuần giữa lãnh đạo tỉnh với các sở, ngành là mọi chuyện đã được thống nhất.

Bốn tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng có bờ biển dài 1.105 km, chiếm hơn 1/3 cả nước; sở hữu 8 cảng vận tải hàng hóa hoạt động hiệu quả và đang xây dựng thêm 3 cảng nước sâu. Đây là lợi thế hiếm có để khu vực này phát triển, vươn lên thành trung tâm kinh tế biển và logistics.

Các tỉnh Tây Nguyên - Nam Trung Bộ nêu trên còn có khoảng 29.200 tàu cá, chiếm 1/3 cả nước. Hằng năm, sản lượng khai thác hải sản của khu vực này cũng chiếm 1/3 cả nước với hơn 1 triệu tấn. Trong đó, nhiều loài hải sản có giá trị kinh tế cao, như cá ngừ đại dương. Nghề nuôi trồng hải sản cũng phát triển mạnh, chủ yếu là tôm hùm.

Tây Nguyên - Nam Trung Bộ cũng là khu vực có diện tích rừng lớn với hơn 3,44 triệu ha, trong đó hơn 2,5 triệu ha là rừng tự nhiên, chiếm gần 1/4 cả nước. Đây là điều kiện thuận lợi để khu vực này vươn lên thành trung tâm kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Về hạ tầng giao thông, Tây Nguyên - Nam Trung Bộ là khu vực có nhiều sân bay đang hoạt động hiệu quả. Bốn tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng có 6 sân bay dân dụng, ngoài ra còn 2 sân bay khác đang hoàn tất thủ tục để xây dựng.

Bên cạnh đường cao tốc Bắc - Nam qua khu vực và 3 tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa, Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương đang được xây dựng, 4 tỉnh này đang cùng các bộ, ngành hoàn tất thủ tục để triển khai thêm các tuyến cao tốc theo trục Đông - Tây như: Pleiku - Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột - Phú Yên, Đà Lạt - Nha Trang.

Khi đưa vào sử dụng, hệ thống đường cao tốc này không chỉ đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa hướng ra biển mà còn khơi thông tiềm lực kinh tế để phát triển khu vực Tây Nguyên - Nam Trung Bộ thành cực tăng trưởng mới của cả nước.