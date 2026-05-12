Hội LHPN TPHCM phối hợp BHXH TPHCM đưa chính sách an sinh đến gần người dân

Sáng 12-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM đã phối hợp Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phối hợp tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2026-2030.

Hội nghị được tổ chức theo 2 hình thức: trực tiếp và trực tuyến. Chủ trì hội nghị có bà Huỳnh Thị Thúy Phương - Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM và ông Trần Dũng Hà - Phó Giám đốc BHXH TPHCM.

Quang cảnh hội nghị.

Khẳng định tầm quan trọng của BHXH và BHYT, bà Huỳnh Thị Thúy Phương - Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM nhấn mạnh, BHXH, BHYT là 2 trụ cột trọng tâm trong hệ thống an sinh xã hội quốc gia với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Theo bà Phương, trong bối cảnh TPHCM tiếp tục phát triển nhanh, lực lượng lao động nữ, phụ nữ nhập cư và phụ nữ yếu thế cũng ngày càng đa dạng, do đó, việc nâng cao nhận thức và mở rộng độ bao phủ BHXH, BHYT là nhiệm vụ cấp thiết.

Việc triển khai kế hoạch phối hợp giai đoạn 2026-2030 giữa 2 đơn vị không chỉ mang ý nghĩa phối hợp chương trình công tác mà còn là sự chung tay thực hiện mục tiêu bảo hiểm toàn dân, xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện, hiện đại và nhân văn.

Bà Huỳnh Thị Thúy Phương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Dũng Hà - Phó giám đốc BHXH TPHCM nhận định, Hội LHPN các cấp là lực lượng quan trọng trong công tác tuyên truyền tại cộng đồng. Góp phần lan tỏa chính sách BHXH, BHYT đến từng hội viên, từng gia đình và khu dân cư.

Ông Hà cho biết, trong nhiều năm qua, Hội LHPN TPHCM và BHXH TPHCM đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đồng bộ. Qua đó, các mục tiêu đề ra hoàn toàn có thể đạt được, góp phần giúp người dân tiếp cận tốt hơn với chính sách an sinh xã hội và BHYT.

Ông Trần Dũng Hà - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM phát biểu tại hội nghị.

Ông Trần Dũng Hà thông tin, giai đoạn tới, kế hoạch phối hợp sẽ tập trung vào 4 nhóm nội dung chính gồm: tuyên truyền chính sách, thực hiện các hoạt động an sinh, kiểm tra giám sát và tổng kết đánh giá kết quả thực hiện. Thông qua chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030, kỳ vọng sự phối hợp giữa 2 đơn vị sẽ tạo nhiều chuyển biến tích cực, thực chất và bền vững trong công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn TPHCM.

Theo kế hoạch hợp tác, Hội LHPN TPHCM cùng BHXH TPHCM sẽ tập trung triển khai nhiều nội dung phối hợp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT. Phát huy vai trò của tổ chức Hội trong công tác phát triển người tham gia và chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn TPHCM.

Đại biểu tham dự hội nghị theo dõi phần triển khai Kế hoạch phối hợp Tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giữa BHXH TPHCM và Hội LHPN TPHCM giai đoạn 2026-2030.

Trong đó, 2 đơn vị sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình bằng nhiều hình thức linh hoạt. Tăng cường truyền thông trực tiếp tại khu dân cư, tổ dân phố, chợ truyền thống, khu nhà trọ, khu công nhân và các điểm sinh hoạt cộng đồng. Mỗi xã, phường, đặc khu phấn đấu tổ chức ít nhất 1 cuộc tuyên truyền mỗi năm.

Hai đơn vị cũng sẽ phối hợp tổ chức các tọa đàm chuyên đề, hội thi tìm hiểu chính sách BHXH, BHYT. Đồng thời đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số nhằm nâng cao nhận thức và lan tỏa chính sách an sinh xã hội trong cộng đồng.

Thông qua hệ thống Hội Phụ nữ cơ sở, các đơn vị sẽ phối hợp rà soát, vận động hội viên phụ nữ chưa tham gia hoặc tham gia chưa bền vững tiếp cận chính sách BHXH, BHYT. Hỗ trợ duy trì, tái tục tham gia đối với các trường hợp có nguy cơ gián đoạn....