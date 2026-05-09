Kỳ vọng của BHXH TPHCM từ hoạt động diễn ra trong ngày 9-5

Ngày 9-5, tại Trụ sở BHXH TPHCM (số 5 Nguyễn Đổng Chi, phường Tân Mỹ), BHXH thành phố đã phối hợp cùng Tổng Công ty Bảo Hiểm PVI tổ chức lễ phát động và ra quân hưởng ứng tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân.

Các bộ, nhân viên BHXH TPHCM và Tổng Công ty Bảo Hiểm PVI thể hiện quyết tâm cao trong lễ ra quân

Với các chủ đề truyền thông "BHXH – Điểm tựa an sinh trọn đời","BHXH, BHYT - Trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội", "An sinh vững bền - Bắt đầu từ việc tham gia BHXH, BHYT", "Lương hưu hằng tháng - Nguồn thu nhập ổn định khi về già"… mục tiêu của lễ ra quân nhằm lan tỏa chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến từng khu phố của mỗi phường, xã, đặc khu, giúp người dân hiểu được quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, từ đó sẽ chủ động tự nguyện tham gia.

BHXH TPHCM kỳ vọng sau lễ ra quân, các tổ chức hỗ trợ và phát triển người tham gia trên địa bàn sẽ phát triển được thêm 7.000 người tham gia BHXH tự nguyện và 104.000 người tham gia BHYT hộ gia đình trong tháng 5-2026.

Cán bộ BHXH vận động người dân tham gia BHXH, BHYT

Ngay sau lễ phát động, các BHXH cơ sở phối hợp với các tổ chức hỗ trợ và phát triển người tham gia đồng loạt triển khai các hoạt động truyền thông trực tiếp như tổ chức hội nghị, tư vấn nhóm nhỏ tại khu dân cư, tổ dân phố, chợ truyền thống và các địa điểm tập trung đông người dân, nhằm đưa chính sách an sinh xã hội đến từng địa bàn, từng người dân một cách thiết thực, hiệu quả.