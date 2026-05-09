Lao động

Kỳ vọng của BHXH TPHCM từ hoạt động diễn ra trong ngày 9-5

MAI CHI

(NLĐO)- Mục tiêu của BHXH TPHCM là phát triển thêm 7.000 người tham gia BHXH tự nguyện, 104.000 người tham gia BHYT hộ gia đình trong tháng 5-2026

Ngày 9-5, tại Trụ sở BHXH TPHCM (số 5 Nguyễn Đổng Chi, phường Tân Mỹ), BHXH thành phố đã phối hợp cùng Tổng Công ty Bảo Hiểm PVI tổ chức lễ phát động và ra quân hưởng ứng tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân.

Ra quân triển khai BHXH toàn dân - Ảnh 1.

Các bộ, nhân viên BHXH TPHCM và Tổng Công ty Bảo Hiểm PVI thể hiện quyết tâm cao trong lễ ra quân

Với các chủ đề truyền thông "BHXH – Điểm tựa an sinh trọn đời","BHXH, BHYT - Trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội", "An sinh vững bền - Bắt đầu từ việc tham gia BHXH, BHYT", "Lương hưu hằng tháng - Nguồn thu nhập ổn định khi về già"… mục tiêu của lễ ra quân nhằm lan tỏa chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến từng khu phố của mỗi phường, xã, đặc khu, giúp người dân hiểu được quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, từ đó sẽ chủ động tự nguyện tham gia.

BHXH TPHCM kỳ vọng sau lễ ra quân, các tổ chức hỗ trợ và phát triển người tham gia trên địa bàn sẽ phát triển được thêm 7.000 người tham gia BHXH tự nguyện và 104.000 người tham gia BHYT hộ gia đình trong tháng 5-2026.

Ra quân triển khai BHXH toàn dân - Ảnh 2.

Cán bộ BHXH vận động người dân tham gia BHXH, BHYT

Ngay sau lễ phát động, các BHXH cơ sở phối hợp với các tổ chức hỗ trợ và phát triển người tham gia đồng loạt triển khai các hoạt động truyền thông trực tiếp như tổ chức hội nghị, tư vấn nhóm nhỏ tại khu dân cư, tổ dân phố, chợ truyền thống và các địa điểm tập trung đông người dân, nhằm đưa chính sách an sinh xã hội đến từng địa bàn, từng người dân một cách thiết thực, hiệu quả.

BHXH TPHCM triển khai hướng dẫn kiến nghị khởi tố hành vi vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN

BHXH TPHCM triển khai hướng dẫn kiến nghị khởi tố hành vi vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN

(NLĐO)- Việc triển khai hướng dẫn thể hiện quyết tâm của BHXH TPHCM trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH

BHXH TPHCM công khai danh sách các trường chưa đạt tỉ lệ sinh viên đóng BHYT

(NLĐO) - Tính đến hết tháng 10-2025 vẫn còn một số trường chưa đạt được tỉ lệ tham gia BHYT cho sinh viên theo yêu cầu

Vì sao BHXH TPHCM ngưng cấp sổ BHXH bản giấy từ 1-1-2026?

(NLĐO) - Người lao động nộp hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) chỉ cần cung cấp tờ rời sổ BHXH

BHXH BHYT chính sách an sinh BHYT hộ gia đình bhxh tphcm
