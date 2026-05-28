Thời sự Chính trị

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM họp, bàn nhiều nội dung quan trọng

PHAN ANH

(NLĐO)- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM cho ý kiến về Luật Đô thị đặc biệt; thực hiện Nghị quyết 09; thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM

Ngày 28-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM có thông cáo báo chí hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các tờ trình về Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới; Dự thảo Đề án, Quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

Dự kiến trình Quốc hội Luật Đô thị đặc biệt tại kỳ họp gần nhất

Theo đó, dự kiến thành phố trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất ban hành Luật Đô thị đặc biệt áp dụng cho thành phố - một thể chế đặc biệt vượt trội, khung pháp lý đồng bộ, phù hợp, mang tính ổn định gắn với tầm nhìn dài hạn, trở thành "đột phá của đột phá". Luật cập nhật, hoàn thiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, đúng với vị thế, tầm vóc và sứ mệnh của thành phố, điều chỉnh toàn diện các vấn đề phát triển của một đô thị đặc biệt, thay thế cách tiếp cận thí điểm như hiện nay.

Khẳng định địa vị pháp lý đặc thù của đô thị đặc biệt là đô thị trung tâm tổng hợp quốc gia, quốc tế; có vai trò đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo, tài chính, logistics, dịch vụ chất lượng cao và kinh tế biển của cả nước. Đô thị đặc biệt là trung tâm kết nối khu vực và quốc tế; được áp dụng cơ chế, chính sách mới, đột phá; có mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao; được ưu tiên nguồn lực và phân quyền phù hợp nhằm phát huy tối đa vai trò động lực phát triển quốc gia.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới.

Nội dung Tờ trình nhấn mạnh Nghị quyết 09/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới là nghị quyết có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, xác lập định hướng phát triển mới đối với thành phố trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; đồng thời thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố với vai trò là đầu tàu kinh tế, cực tăng trưởng, trung tâm đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của cả nước.

Việc khẩn trương xây dựng và ban hành Chương trình hành động của Thành ủy TPHCM nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 09 là yêu cầu cấp thiết để sớm đưa các chủ trương, định hướng lớn của Bộ Chính trị vào thực tiễn; tạo cơ sở thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố.

Đây đồng thời là cơ sở quan trọng để cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm theo từng lĩnh vực, gắn với phân công trách nhiệm, lộ trình và tiến độ thực hiện cụ thể.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về dự thảo Đề án và Quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM - điều hành phần đại biểu thảo luận, cho ý kiến các nội dung của hội nghị.

Nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM - cho biết việc xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt là đòi hỏi cấp bách để đáp ứng các yêu cầu thực tiễn đặt ra hiện nay.

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị; tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi. Đồng thời, bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương và yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 09, Bí thư Thành ủy TPHCM cho hay chương trình hành động xác định rất rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, có thời gian hoàn thành, có phân công, phân nhiệm, đặc biệt là có cơ chế kiểm soát cụ thể, bảo đảm chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt, bảo đảm đồng bộ trong triển khai thực hiện.

Đi cùng với đó là theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện theo thời gian thực, gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống nhằm huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển; phát huy vai trò tiên phong, năng động, sáng tạo của thành phố; tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Về thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết đây là một chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước. Thành phố thực hiện trên tinh thần bám sát chỉ đạo của Trung ương, nhằm tạo điều kiện để báo chí phát triển chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thông tin, tuyên truyền.

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố trong thời gian tới.


Bí thư Trần Lưu Quang: Sẽ rà soát một số vị trí lãnh đạo TPHCM

(NLĐO) - Bí thư Trần Lưu Quang cho biết sẽ tiếp tục rà soát một số vị trí lãnh đạo TPHCM và sở, ngành sau 1 năm vận hành bộ máy mới

