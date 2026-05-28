Thời sự Chính trị

Bí thư Trần Lưu Quang: Sẽ rà soát một số vị trí lãnh đạo TPHCM

Bài và ảnh: PHAN ANH

(NLĐO) - Bí thư Trần Lưu Quang cho biết sẽ tiếp tục rà soát một số vị trí lãnh đạo TPHCM và sở, ngành sau 1 năm vận hành bộ máy mới

Ngày 28-5, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị thành phố, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ghi nhận những nỗ lực của địa phương, các cấp, các ngành trong việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong 1 năm qua.

Với những điểm còn khó khăn và tồn tại, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu toàn hệ thống phải có tư duy, cách tiếp cận mới hơn, chú trọng chất lượng chứ không chỉ chạy theo số lượng.

Bí thư Trần Lưu Quang: Sẽ rà soát một số vị trí lãnh đạo TPHCM - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh phải chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển. Đó mới là câu chuyện của bây giờ và tương lai, từ tư duy xin - cho sang tư duy tự chủ, tự chịu trách nhiệm có kiểm soát quyền lực.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng thông tin địa phương sẽ lập thêm đảng bộ khối đại học và đảng bộ khối cơ quan y tế, nhằm "chia lửa" cho Đảng bộ UBND TPHCM. Song song đó, TPHCM sẽ thành lập cơ quan nghiên cứu phát triển thành phố trực thuộc Ban Thường vụ Thành ủy, đảm bảo không phát sinh thêm biên chế, khoảng 30 - 40 người, dự kiến thành lập trong tháng 7.

Bí thư Trần Lưu Quang: Sẽ rà soát một số vị trí lãnh đạo TPHCM - Ảnh 2.

Quang cảnh hội nghị

Với quy mô, tầm vóc phát triển và nhiệm vụ đặt ra cho TPHCM hiện nay, ông Trần Lưu Quang cho rằng rất cần một bộ phận nghiên cứu, tổ chức thực hiện các chính sách, cơ chế đặc thù. Thành phố sẽ chuyển một số cán bộ chưa phát huy được năng lực ở các cơ quan, đơn vị về đây để thực hiện nhiệm vụ khác; hoặc cũng có người đáp ứng nhiệm vụ ở cơ quan cũ nhưng có khả năng nghiên cứu, phù hợp với vị trí mới cũng sẽ được đưa về cơ quan này.

Về bộ máy nhân sự, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết sẽ tiếp tục rà soát một số vị trí lãnh đạo TPHCM và sở, ngành sau 1 năm vận hành bộ máy mới. Xã, phường cũng cần rà soát trong đội ngũ để điều chỉnh hợp lý, giữa các phường cũng có thể hoán đổi nhân sự cho nhau để cân đối nguồn lực, vị trí công việc tại địa phương. Việc này cũng sẽ áp dụng cho các sở, ngành.

Đề cập đến Nghị quyết 09/2026 mà Bộ Chính trị vừa ban hành, ông Trần Lưu Quang cho hay Nghị quyết cho phép TPHCM tăng thêm tối đa 20% tổng biên chế, tức khoảng 14.000 công chức, 25.000 viên chức. Như vậy, TPHCM có thêm biên chế.

Thành phố cũng đang sắp xếp đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, trong đó có khoảng 995 người có thể trở thành công chức, viên chức (khoảng 2/3 là viên chức); 408 người có khả năng về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, công nghệ thông tin.

Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý phải cẩn trọng trong việc tuyển dụng lại, lựa chọn được những người giỏi. Nếu không làm tốt sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của địa phương.

Do đó, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết bản thân ông rất ủng hộ chủ trương thi tuyển, sát hạch, dành chỗ cho những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, người có kinh nghiệm tham gia trong hệ thống.

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Người dân phường Bến Thành hài lòng

(NLĐO)- Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, phường Bến Thành, TPHCM giải quyết 100% hồ sơ đúng hạn, tỉ lệ người dân hài lòng đạt 100%

TPHCM: Phường Xuân Hòa giải quyết hồ sơ 100% đúng hạn, nhiều cách làm hay

(NLĐO)- Vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỷ lệ người dân hài lòng với dịch vụ công đạt 100%; bộ chỉ số phục vụ người dân đạt xuất sắc

TPHCM: Phường Tân Định 100% hồ sơ giải quyết đúng hạn

(NLĐO) - Tính đến ngày 20-5, phường Tân Định tiếp nhận 14.807 hồ sơ, giải quyết 14.776 hồ sơ và 100% giải quyết đúng hạn và trước hạn

Thành ủy TPHCM Bí thư Thành ủy TPHCM TPHCM chính quyền 2 cấp chính quyền địa phương 2 cấp Bí thư Trần Lưu Quang sơ kết 1 năm
