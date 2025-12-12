GÓP Ý DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (SỬA ĐỔI): Tìm mô hình phù hợp

Ngày 11-12, LĐLĐ TP HCM đã tổ chức lấy ý kiến cán bộ Công đoàn góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, với sự góp mặt của các nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP HCM và cán bộ Công đoàn tại thành phố. Trước đó, các tổ công tác quản lý địa bàn của LĐLĐ TP HCM cũng đã tổ chức các buổi góp ý cho nội dung này.

Bảo đảm điều kiện hoạt động

Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) gồm 10 chương, 47 điều (giảm 1 chương, tăng 2 điều so với điều lệ hiện hành).

Dự thảo điều lệ mới đã bổ sung 8 điều; sửa đổi, bổ sung nội dung 21 điều của điều lệ hiện hành, nhằm bảo đảm nguyên tắc tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam, phù hợp với tình hình thực tiễn cũng như phù hợp với phong trào công nhân (CN) và hoạt động Công đoàn quốc tế; phù hợp với các công ước, điều ước quốc tế về lao động, Công đoàn mà Việt Nam ký kết.

Bà Đặng Thị Kim Chi, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ TP HCM, cho biết qua quá trình lấy ý kiến, đa số Công đoàn cơ sở cơ bản thống nhất với bố cục, kết cấu của dự thảo. Việc tinh gọn số chương, điều; sắp xếp lại các nội dung theo hướng khoa học, logic, dễ tra cứu, áp dụng là phù hợp với yêu cầu thực tiễn hoạt động Công đoàn trong giai đoạn mới.

Dự thảo điều lệ mới đã thể hiện rõ định hướng đổi mới tổ chức Công đoàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bổ sung nhiều nội dung liên quan mô hình Công đoàn đặc thù. Điều này là rất cần thiết, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và quan hệ lao động hiện nay.

Song, nhiều ý kiến còn băn khoăn với mô hình Công đoàn phường, xã, đặc khu. Ông Trần Đoàn Trung, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, cho biết theo dự thảo, Công đoàn phường, xã được đưa vào nhóm Công đoàn đặc thù, được giao rất nhiều nhiệm vụ nhưng thiếu quy định về tổ chức bộ máy với mô hình này. Bên cạnh đó, việc giao nhiệm vụ chưa đi kèm việc bảo đảm các điều kiện để thực thi. Điều này sẽ dẫn đến việc Công đoàn phường, xã bị động trong hoạt động. Do đó, ông đề nghị nghiên cứu, bổ sung các nội dung này vào điều lệ mới.

Theo ông Nguyễn Đức Thanh - Chủ tịch Công đoàn xã Nhuận Đức, TP HCM - nếu chỉ nêu tên mô hình vào điều lệ mà không quy định cụ thể hơn về cách thức hoạt động thì Công đoàn phường, xã sẽ khó thoát khỏi tình trạng như hiện nay. Ông cho rằng đa số nhân sự tại các Công đoàn phường, xã tại TP HCM là người mới, song cũng có những cán bộ Công đoàn cũ với nhiều kinh nghiệm, tâm huyết.

Công đoàn phường Bình Phú, TP HCM phối hợp tổ chức “Bữa cơm Công đoàn”, qua đó lắng nghe ý kiến người lao động. Ảnh: THANH NGA

Thời gian qua, Công đoàn phường, xã, đặc khu ở TP HCM chưa thể phát huy được vai trò do thiếu cơ chế trong việc giao quyền; không được phân bổ tài chính nên không có nguồn lực tổ chức hoạt động, thực hiện vai trò, chức năng của mình.

Để tạo điều kiện đủ mạnh cho Công đoàn phường, xã hoạt động, ngoài quy định rõ vấn đề quyền hạn, phân bổ tài chính, nên giao các Công đoàn cơ sở tại những doanh nghiệp có từ 1.000 lao động, Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp trong KCX-KCN cho Công đoàn cấp xã quản lý.

Còn nhiều băn khoăn

Ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh với mỗi giai đoạn, điều kiện và mô hình hoạt động của Công đoàn cũng thay đổi để phù hợp thực tiễn, song phải luôn bảo đảm ở đâu có phong trào CN thì ở đó có Công đoàn. Mặt khác, cần ưu tiên đào tạo cán bộ Công đoàn xuất thân từ CN.

TP HCM sau khi sáp nhập đã mở ra không gian phát triển mới cho Công đoàn thành phố song cũng dẫn đến nhiều thách thức. TP HCM có nhiều KCX-KCN hơn, tập trung đông đảo CN - lao động hơn, mối quan hệ lao động cũng phức tạp hơn, vì vậy cần phải có mô hình Công đoàn phù hợp.

"Dự thảo điều lệ đã bổ sung nhóm Công đoàn đặc thù, trong đó có Công đoàn các KCN. Tôi cho rằng nên thống nhất mô hình này trên toàn quốc. Đặc biệt tại TP HCM, càng cần phải thành lập Công đoàn tại KCX-KCN để kịp thời bám sát hoạt động của cơ sở nhằm bảo vệ, chăm lo tốt cho đoàn viên - lao động" - ông Đặng Ngọc Tùng nhìn nhận.

Về đề xuất sửa tên cơ quan lãnh đạo của tổ chức Công đoàn Việt Nam từ "Đoàn Chủ tịch" thành "Ban Thường vụ" Tổng LĐLĐ Việt Nam trong dự thảo điều lệ, ông Đặng Ngọc Tùng cho rằng nên giữ nguyên "Đoàn Chủ tịch" như hiện tại. Điều này không trái quy định, chưa kể tên gọi "Đoàn Chủ tịch" đã ghi dấu ấn với nhiều đoàn viên - lao động.

Trong khi đó, ông Tạ Quang Bắc, Chủ tịch Công đoàn Saigon Co.op, góp ý sau khi sáp nhập, một số Công đoàn tổng công ty hạ cấp thành Công đoàn cơ sở (trực thuộc LĐLĐ TP HCM) nhưng đến nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về hoạt động của Công đoàn cơ sở và hoạt động của Công đoàn cơ sở thành viên; chưa có hướng dẫn về phân bổ kinh phí giữa 2 mô hình này.

"Dự thảo điều lệ đã bổ sung về mô hình hoạt động nhưng chưa có cơ chế tài chính. Vì vậy, tôi cho rằng cần sớm bổ sung nội dung này vào điều lệ hoặc có hướng dẫn tài chính riêng, để Công đoàn cơ sở thực hiện các nhiệm vụ được giao" - ông Bắc đề xuất.

Liên quan vấn đề tài chính Công đoàn (điều 37), về mức thu đoàn phí với đoàn viên, hiện nay có nhiều mức khác nhau. Do đó, nhiều ý kiến đề nghị quy định mức thu đoàn phí dựa theo lương tối thiểu vùng để làm cơ sở xác định mức đóng thống nhất, dễ thực hiện, kiểm tra, giám sát; đồng thời kiến nghị xem xét lại mức phân bổ kinh phí Công đoàn…

Ông Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn phường An Hội Tây, TP HCM - cho rằng Công đoàn phường, xã, đặc khu là mô hình chưa có tiền lệ, chưa có điều lệ, hướng dẫn về phương thức hoạt động nên gặp nhiều khó khăn thời gian qua. Có phường chỉ 2 cán bộ Công đoàn nhưng phải kiêm nhiệm nhiều việc khác của MTTQ. Do vậy, ông Tuấn kiến nghị ban soạn thảo điều lệ cần nhìn nhận khó khăn của mô hình Công đoàn phường, xã, đặc khu hiện tại một cách toàn diện. Từ đó, đề ra các quy định phù hợp nhằm phát huy tốt nhất, hiệu quả nhất mô hình này.



