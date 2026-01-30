HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long

Nguyễn Văn Dô

(NLĐO) – Trong giai đoạn 2025-2026, Tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long đề ra nhiều nhiệm vụ giải pháp quan trọng

Ngày 30-1, Trường Đại học Cửu Long tổ chức Hội nghị Cộng tác viên Tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long giai đoạn 2022-2025 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025 – 2026 và tầm nhìn đến năm 2030.

Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long - Ảnh 2.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ phát biểu khai mạc hội nghị

Tham dự hội nghị có Nhà giáo ưu tú, Phó giáo sư, tiến sĩ Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long; Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng; Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long…

Phát biểu tại hội nghị, Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ nhận định trong hơn 10 năm qua, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cửu Long đã từng bước được củng cố về tổ chức, quy trình biên tập và phản biện, từng bước nâng cao chất lượng học thuật. Những kết quả đạt được không chỉ phản ánh nỗ lực của Ban Biên tập, mà còn là sự kết tinh từ tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ của đội ngũ cộng tác viên, các nhà khoa học trong và ngoài trường.

Bước sang giai đoạn mới, trong bối cảnh giáo dục đại học tiếp tục đổi mới và yêu cầu chất lượng khoa học ngày càng cao, nhà trường xác định hoạt động tạp chí khoa học là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển học thuật.

Việc nâng cao chất lượng bài viết, tăng cường tính chuẩn mực của công tác phản biện, mở rộng mạng lưới cộng tác viên và liên kết khoa học là những định hướng trọng tâm trong thời gian tới.

"Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm khoa học, sự đồng lòng và hợp tác chặt chẽ, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cửu Long sẽ tiếp tục phát triển ổn định, đóng góp ngày càng hiệu quả cho công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo của nhà trường" - Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ nhấn mạnh.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe báo cáo tổng kết hoạt động của Tạp chí trong giai đoạn 2022-2025. Hội đồng Biên tập Tạp chí khoa học Đại học Cửu Long gồm 36 thành viên, trong đó có 26 chuyên gia trong nước và 10 chuyên gia quốc tế đến từ các quốc gia như Đức, Ấn Độ, Úc, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore. Tỷ lệ thành viên có trình độ tiến sĩ trở lên đạt khoảng 94%, bảo đảm năng lực thẩm định học thuật ở mức cao và đa ngành.

Trong giai đoạn 2022–2025, tổng số bài báo khoa học đạt 228 bài, với sự biến động rõ rệt qua các năm. Năm 2023 có số lượng bài thấp nhất (31 bài), trong khi năm 2025 đạt mức cao nhất (82 bài), phản ánh sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của hoạt động nghiên cứu khoa học sau giai đoạn sụt giảm.

Xét theo lĩnh vực, Khoa học Kỹ thuật – Công nghệ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 69 bài, tiếp đến là Khoa học Giáo dục và Khoa học Xã hội – Nhân văn với 63 bài, Khoa học Kinh tế – Luật với 58 bài. Đáng chú ý, lĩnh vực Khoa học Kinh tế – Luật và Khoa học Giáo dục – Xã hội – Nhân văn có sự gia tăng mạnh vào các năm 2024 và 2025, cho thấy sự chuyển dịch và mở rộng định hướng nghiên cứu theo nhu cầu thực tiễn.

Tạp chí đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận 0,25 điểm khoa học cho 4 ngành: Kinh tế; Cơ học; Văn học Việt Nam và Khoa học giáo dục. Đây là sự ghi nhận có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao uy tín học thuật của Tạp chí và thu hút sự quan tâm của cộng đồng nghiên cứu.

Trong giai đoạn 2025-2026, Tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long đề ra các nhiệm vụ giải pháp, cụ thể: Tập trung kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng rõ chức năng, rõ trách nhiệm và từng bước chuyên nghiệp hóa. Rà soát, điều chỉnh quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí cho phù hợp với mô hình tạp chí in – điện tử song song.

Tăng cường vai trò của Hội đồng Biên tập trong định hướng học thuật, lựa chọn chủ đề ưu tiên và thẩm định chất lượng. Hiện đại hóa hạ tầng xuất bản, vận hành ổn định và khai thác hiệu quả hệ thống xuất bản điện tử OJS, đồng thời tiến tới cấp mã định danh số (DOI) cho 100% bài viết được xuất bản….

Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long - Ảnh 3.

GS.TS. Đào Văn Dũng, Trường Đại học Cửu Long, đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng Tạp chí khoa học Đại học Cửu Long

Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long - Ảnh 4.

GS.TS. Bùi Thế Cường, Trường Đại học Cửu Long, đưa ra kiến nghị đối với Tạp chí khoa học Đại học Cửu Long

Tại hội nghị, có 5 ý kiến trình bày tham luận trực tiếp và nhiều ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học xoay quanh các nội dung: Nghiên cứu Mekong, nghiên cứu ĐBSCL và vai trò của Tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long; Thực trạng tạp chí khoa học ở nước ta và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng Tạp chí khoa học Đại học Cửu Long; Thuận lợi và khó khăn trong công bố bài báo khoa học ngành Cơ học - thực trạng và giải pháp; Một số giải pháp nâng cao chất lượng bài báo về kinh tế của Tạp chí khoa học Đại học Cửu Long…

Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long - Ảnh 5.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ và TS. Đặng Thị Ngọc Lan trao giấy khen cho các cá nhân là cộng tác viên đã có nhiều đóng góp trong việc cộng tác viết bài báo cho Tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long giai đoạn 2022 – 2025

Dịp này, Trường Đại học Cửu Long khen thưởng cho 16 cá nhân là cộng tác viên đã có nhiều đóng góp trong việc cộng tác viết bài báo cho Tạp chí Khoa học Đại học Cửu Long giai đoạn 2022 - 2025.

Ngày 12 tháng 9 năm 2025, Cục Thông tin, Thống kê Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số Công văn số: 33/TTKH - ISSN cấp 4 mã số ISSN cho Tạp chí khoa học Đại học Cửu Long gồm: Tạp chí khoa học Đại học Cửu Long Tiếng Việt bản giấy; Tạp chí khoa học Đại học Cửu Long Tiếng Anh bản giấy; Tạp chí khoa học Đại học Cửu Long Tiếng Việt online; Tạp chí khoa học Đại học Cửu Long tiếng Anh online. Đây là bước tiến lớn trong chuẩn hóa, quốc tế hóa hoạt động xuất bản của Trường.


Trường đại học ĐH Cửu Long trường đại học cửu long Hội đồng Giáo sư nhà nước tạp chí khoa học
