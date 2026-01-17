Trường ĐH Cửu Long tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Trường ĐH Cửu Long tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học

Công Tuấn - Văn Dô

(NLĐO) - Trường ĐH Cửu Long khen thưởng cho 5 tập thể và 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở giai đoạn 2023 - 2025

Sáng 17-1, Trường ĐH Cửu Long tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) giai đoạn 2023 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 - 2027.

Trường ĐH Cửu Long tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có ông Võ Văn Bé Hai, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long; ông Nguyễn Văn Bé Hai, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long; Thầy thuốc Nhân dân, TS.BS Ngô Văn Tán, Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long…

Về phía Trường ĐH Cửu Long, có Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long; TS Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng; các cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu; lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc trường.

Trường ĐH Cửu Long tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học - Ảnh 2.

Nhà giáo ưu tú, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS Lương Minh Cừ cho biết hoạt động khoa học của Trường ĐH Cửu Long trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Để đáp ứng chiến lược phát triển của trường từ nay đến năm 2030, đối với nhiệm vụ NCKH cần đột phá trong dự báo, chọn đề tài phù hợp với nhu cầu xã hội. Nhất là chuyển giao ứng dụng sản phẩm; về viết giáo trình phủ kín các môn, ngành học, đáp ứng yêu cầu cho giảng dạy và học tập của sinh viên. Đồng thời là giải pháp nâng cao đề tài NCKH, công trình khoa học, bài báo khoa học quốc tế thuộc danh mục Scopus/ISI…

Từ năm 2023, Trường ĐH Cửu Long bắt đầu triển khai xây dựng phần mềm tổ chức quản lý hoạt động khoa học công nghệ. Giai đoạn 2023 - 2025, Trường ĐH Cửu Long thực hiện gần 500 để tài NCKH của giảng viên và sinh viên, 323 giáo trình với tổng kinh phí gần 10 tỉ đồng.

Đặc biệt, trong năm 2025, trường đã đăng ký thực hiện đề tài NCKH cấp bộ (thuộc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia - Nafosted). Đề tài đã được phê duyệt thực hiện với tổng kinh phí 2 tỉ đồng.

Giai đoạn 2023 - 2025, trường có 52 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế có chỉ số trong danh mục Scopus, ISI; 135 bài báo trên tạp chí chuyên ngành được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước tính điểm; 45 bài đăng trong các kỷ yếu của hội nghị, hội thảo. Tổ chức thành công 23 hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế. Nhiều đề tài của cán bộ, giảng viên, sinh viên đạt giải thưởng khoa học, công nghệ, khởi nghiệp cấp tỉnh và Trung ương.

Trường ĐH Cửu Long tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học - Ảnh 3.

Tiến sĩ Trần Văn Thận, Trưởng Phòng Quản lý khoa học của Trường ĐH Cửu Long báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học giai đoạn 2023-2025

Năm 2026 - 2027, Trường ĐH Cửu Long đề ra 8 nhiệm vụ giải pháp, như: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đảm bảo tiến độ thực hiện các đề tài NCKH, biên soạn giáo trình cấp trường cũng như việc biên soạn tài liệu học tập và nghiên cứu khoa học cấp khoa. Hình thành nền nếp thực hiện kê khai, đăng ký các công trình nghiên cứu khoa học trên phần mềm PSC của trường.

Trường ĐH Cửu Long tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học - Ảnh 4.

Đại biểu trình bày tham luận

Dự kiến tổ chức 3 hội nghị, hội thảo quốc gia và cấp trường về lĩnh vực sức khỏe, lĩnh vực khác, đẩy mạnh hợp tác trong nước và hợp tác quốc tế trong KHCN, tăng cường hoạt động ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế về khoa học công nghệ…

Tại hội nghị, có 6 ý kiến trình bày tham luận của các nhà khoa học xoay quanh các nội dung: Thực trạng và những giải pháp nâng cao chất lượng NCKH tại Khoa Khoa học sức khỏe, Trường ĐH Cửu Long. Công tác NCKH của Khoa Kỹ thuật - Công nghệ giai đoạn 2023 - 2025 gắn kết với đào tạo đại học.

Vai trò của NCKH trong nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ phát triển nông nghiệp - thủy sản bền vững. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động NCKH tại Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Cửu Long. Xác định nhiệm vụ NCKH của cá nhân giảng viên trường đại học.

Trường ĐH Cửu Long tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học - Ảnh 5.

Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ trao giấy khen cho tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở giai đoạn 2023-2025

Dịp này, Trường ĐH Cửu Long khen thưởng cho 5 tập thể và 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở giai đoạn 2023 - 2025; khen thưởng cho 4 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở giai đoạn 2023 - 2025; khen thưởng cho 4 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, hỗ trợ hoạt động NCKH giai đoạn 2023 - 2025.

Khen thưởng cho 1 giảng viên hướng dẫn và 1 sinh viên đạt giải khuyến khích Giải thưởng Loa Thành năm 2025. Khen thưởng cho 1 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ X, năm 2024 - 2025.

Tin liên quan

Một trường đại học ở Sri Lanka muốn hợp tác với Trường ĐH Cửu Long

Một trường đại học ở Sri Lanka muốn hợp tác với Trường ĐH Cửu Long

(NLĐO) - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kiu bày tỏ sự mong muốn hợp tác với Trường ĐH Cửu Long trên nhiều lĩnh vực

Trường ĐH Cửu Long trao bằng tốt nghiệp cho 224 tân thạc sĩ

(NLĐO) - Trường ĐH Cửu Long khen thưởng 5 học viên tốt nghiệp thủ khoa và có thành tích cao trong học tập, rèn luyện

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khảo sát mô hình đổi mới sáng tạo tại Trường ĐH Cửu Long

(NLĐO) - Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe báo cáo thực tế mô hình đổi mới sáng tạo và các giải pháp công nghệ có giá trị ứng dụng tại Trường ĐH Cửu Long

nghiên cứu khoa học Bộ Chính trị ĐH Cửu Long sở y tế ban giám hiệu trường đại học cửu long Ngày Nhà giáo Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo