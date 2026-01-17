Sáng 17-1, Trường ĐH Cửu Long tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) giai đoạn 2023 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 - 2027.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có ông Võ Văn Bé Hai, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long; ông Nguyễn Văn Bé Hai, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long; Thầy thuốc Nhân dân, TS.BS Ngô Văn Tán, Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long…

Về phía Trường ĐH Cửu Long, có Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long; TS Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng; các cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu; lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc trường.

Nhà giáo ưu tú, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS Lương Minh Cừ cho biết hoạt động khoa học của Trường ĐH Cửu Long trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Để đáp ứng chiến lược phát triển của trường từ nay đến năm 2030, đối với nhiệm vụ NCKH cần đột phá trong dự báo, chọn đề tài phù hợp với nhu cầu xã hội. Nhất là chuyển giao ứng dụng sản phẩm; về viết giáo trình phủ kín các môn, ngành học, đáp ứng yêu cầu cho giảng dạy và học tập của sinh viên. Đồng thời là giải pháp nâng cao đề tài NCKH, công trình khoa học, bài báo khoa học quốc tế thuộc danh mục Scopus/ISI…

Từ năm 2023, Trường ĐH Cửu Long bắt đầu triển khai xây dựng phần mềm tổ chức quản lý hoạt động khoa học công nghệ. Giai đoạn 2023 - 2025, Trường ĐH Cửu Long thực hiện gần 500 để tài NCKH của giảng viên và sinh viên, 323 giáo trình với tổng kinh phí gần 10 tỉ đồng.

Đặc biệt, trong năm 2025, trường đã đăng ký thực hiện đề tài NCKH cấp bộ (thuộc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia - Nafosted). Đề tài đã được phê duyệt thực hiện với tổng kinh phí 2 tỉ đồng.

Giai đoạn 2023 - 2025, trường có 52 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế có chỉ số trong danh mục Scopus, ISI; 135 bài báo trên tạp chí chuyên ngành được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước tính điểm; 45 bài đăng trong các kỷ yếu của hội nghị, hội thảo. Tổ chức thành công 23 hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế. Nhiều đề tài của cán bộ, giảng viên, sinh viên đạt giải thưởng khoa học, công nghệ, khởi nghiệp cấp tỉnh và Trung ương.

Tiến sĩ Trần Văn Thận, Trưởng Phòng Quản lý khoa học của Trường ĐH Cửu Long báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học giai đoạn 2023-2025

Năm 2026 - 2027, Trường ĐH Cửu Long đề ra 8 nhiệm vụ giải pháp, như: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đảm bảo tiến độ thực hiện các đề tài NCKH, biên soạn giáo trình cấp trường cũng như việc biên soạn tài liệu học tập và nghiên cứu khoa học cấp khoa. Hình thành nền nếp thực hiện kê khai, đăng ký các công trình nghiên cứu khoa học trên phần mềm PSC của trường.

Đại biểu trình bày tham luận

Dự kiến tổ chức 3 hội nghị, hội thảo quốc gia và cấp trường về lĩnh vực sức khỏe, lĩnh vực khác, đẩy mạnh hợp tác trong nước và hợp tác quốc tế trong KHCN, tăng cường hoạt động ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế về khoa học công nghệ…

Tại hội nghị, có 6 ý kiến trình bày tham luận của các nhà khoa học xoay quanh các nội dung: Thực trạng và những giải pháp nâng cao chất lượng NCKH tại Khoa Khoa học sức khỏe, Trường ĐH Cửu Long. Công tác NCKH của Khoa Kỹ thuật - Công nghệ giai đoạn 2023 - 2025 gắn kết với đào tạo đại học.

Vai trò của NCKH trong nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ phát triển nông nghiệp - thủy sản bền vững. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động NCKH tại Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Cửu Long. Xác định nhiệm vụ NCKH của cá nhân giảng viên trường đại học.

Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ trao giấy khen cho tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở giai đoạn 2023-2025

Dịp này, Trường ĐH Cửu Long khen thưởng cho 5 tập thể và 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở giai đoạn 2023 - 2025; khen thưởng cho 4 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở giai đoạn 2023 - 2025; khen thưởng cho 4 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, hỗ trợ hoạt động NCKH giai đoạn 2023 - 2025.

Khen thưởng cho 1 giảng viên hướng dẫn và 1 sinh viên đạt giải khuyến khích Giải thưởng Loa Thành năm 2025. Khen thưởng cho 1 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ X, năm 2024 - 2025.