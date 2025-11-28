HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Hội nghị khoa học phẫu thuật và can thiệp cấp cứu động mạch chủ tổ chức tại Cần Thơ

Hoàng Xuân - Tâm Quân

(NLĐO) – Ngày 28-11, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long tổ chức Hội nghị Khoa học phẫu thuật và Can thiệp cấp cứu động mạch chủ.

Hội nghị quy tụ hơn 150 bác sĩ, chuyên gia trong các lĩnh vực tim mạch, phẫu thuật tim - lồng ngực, gây mê hồi sức cùng nhiều chuyên ngành liên quan tại khu vực ĐBSCL và hệ thống Hoàn Mỹ.

Hội nghị khoa học phẫu thuật và can thiệp cấp cứu động mạch chủ tổ chức tại Cần Thơ - Ảnh 1.

Hội nghị khoa học phẫu thuật và can thiệp cấp cứu động mạch chủ tổ chức tại Cần Thơ - Ảnh 2.

Hội nghị khoa học phẫu thuật và can thiệp cấp cứu động mạch chủ tổ chức tại Cần Thơ - Ảnh 3.

Các diễn giả trình bày tại hội nghị

Hội nghị được tổ chức với mục tiêu cập nhật kiến thức chuyên sâu, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng và giới thiệu các tiến bộ trong phẫu thuật – can thiệp cấp cứu bệnh lý động mạch chủ, góp phần nâng cao năng lực điều trị và chăm sóc người bệnh tim mạch trong khu vực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận 5 chuyên đề trọng điểm, bao quát từ nhận diện bệnh lý động mạch chủ đến điều trị, hồi sức và xử trí biến chứng, như: Tổng quan bệnh lý động mạch chủ: phương pháp chẩn đoán và điều trị; bóc tách động mạch chủ: chỉ định phẫu thuật và can thiệp cấp cứu; các ca phẫu thuật và can thiệp thực tế tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long; vai trò của gây mê – hồi sức trong phẫu thuật động mạch chủ; ca lâm sàng sốc tủy sau can thiệp: bài học kinh nghiệm trong thực hành lâm sàng.

Phát biểu tại hội nghị, ThS.BS.CKII Trần Phước Hòa, Trưởng Khoa Ngoại Tim mạch – Lồng ngực – Hồi sức sau phẫu thuật tim của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, chia sẻ rằng theo thống kê từ Gánh nặng bệnh tật toàn cầu (GBD 2010), tỷ lệ tử vong do phình - bóc tách động mạch chủ tăng từ 2,49 lên 2,78 ca/100.000 dân chỉ trong 10 năm.

Tại Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, nằm trong nhóm có mức tăng cao nhất, với tỉ lệ tăng 1,17 - 2,33 lần trong vòng 20 năm. Các bệnh lý động mạch chủ là nhóm bệnh nguy hiểm, diễn tiến nhanh và đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa phẫu thuật, can thiệp và hồi sức.

Hội nghị lần này không chỉ là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm và cập nhật tiến bộ y học, mà còn khẳng định vai trò và năng lực của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long trong lĩnh vực tim mạch, nhằm mang đến giải pháp điều trị kịp thời, an toàn và hiệu quả hơn cho người bệnh khu vực ĐBSCL.

Trước bối cảnh đó, các hướng dẫn quốc tế mới nhất như ESC 2024, ACC/AHA 2022 và khuyến cáo SVS/STS đều cho thấy xu hướng điều trị hiện nay là ưu tiên các phương pháp ít xâm lấn nhưng vẫn mang lại hiệu quả cao, giúp người bệnh hồi phục tốt hơn và giảm biến chứng.

Hội nghị khoa học phẫu thuật và can thiệp cấp cứu động mạch chủ tổ chức tại Cần Thơ - Ảnh 4.

Hội nghị khoa học phẫu thuật và can thiệp cấp cứu động mạch chủ tổ chức tại Cần Thơ - Ảnh 5.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long can thiệp thành công nhiều ca bệnh về tim mạch

Trong can thiệp mạch máu, kỹ thuật TEVAR – đặt stent-graft qua đường nội mạch để che phủ vùng tổn thương – vẫn là lựa chọn quan trọng nhất trong điều trị bóc tách động mạch chủ type B biến chứng, và hiện cũng được áp dụng cho nhiều trường hợp có nguy cơ cao. Ngoài ra, các kỹ thuật can thiệp mới như hybrid repair hay stent-graft phân nhánh/đục lỗ đang mở ra thêm nhiều lựa chọn điều trị cho những tổn thương phức tạp.

Hội nghị khoa học phẫu thuật và can thiệp cấp cứu động mạch chủ tổ chức tại Cần Thơ - Ảnh 6.

Lãnh đạo Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long tặng hoa cho các diễn giả

Ở phẫu thuật, kỹ thuật Frozen Elephant Trunk (FET) – kết hợp mổ mở và đặt stent-graft trong cùng một lần – giúp thay quai động mạch chủ và bảo vệ não, tủy sống tốt hơn. Đây đang là phương pháp chuẩn tại nhiều trung tâm tim mạch lớn.

Tất cả các phương pháp này đều cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa bao gồm: chẩn đoán hình ảnh, tim mạch can thiệp, phẫu thuật tim - lồng ngực và gây mê - hồi sức.

TS.BS Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc Y khoa Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, cho biết Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long luôn chú trọng phát triển đồng thời đội ngũ bác sĩ và trang thiết bị hiện đại, vì đây là hai yếu tố rất quan trọng trong điều trị các bệnh lý tim mạch nặng.

Hai hệ thống MRI 3.0 Tesla và MSCT 256 lát cắt mới được đầu tư đã giúp bác sĩ đánh giá tổn thương động mạch chủ nhanh hơn, rõ hơn và chính xác hơn. Nhờ đó, bác sĩ có thể sớm phát hiện mức độ lan rộng của bóc tách và các biến chứng, từ đó đưa ra hướng điều trị kịp thời và an toàn cho người bệnh.

Ngoài công nghệ, chúng tôi còn tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia chuyên sâu và phối hợp liên chuyên khoa chặt chẽ. Với chuyên môn vững vàng, thiết bị hiện đại và tinh thần tận tâm chăm sóc, bệnh viện sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng điều trị, góp phần cải thiện sức khỏe người dân trong khu vực.


    Thông báo