Giáo dục

Hồi sinh một ngành học sau 10 năm "vắng bóng"

Huế Xuân

(NLĐO) - Ngành thiết kế cảnh quan, hoa viên là ngành học kết hợp giữa nghệ thuật, kỹ thuật và sinh học.

Chiều 12-5, Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TPHCM tổ chức lễ khai giảng ngành kế toán doanh nghiệp và ngành thiết kế cảnh quan, hoa viên.

ThS Lương Thế Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TPHCM, nhấn mạnh trong bối cảnh sáp nhập, công tác tuyển sinh hiện là bài toán khó. Tuy nhiên, nhờ sự đồng lòng của tập thể sư phạm và sự đồng hành của doanh nghiệp, nhà trường đã đạt được những kết quả khả quan. Tính đến thời điểm này, trường đã tuyển được 150/396 chỉ tiêu năm 2026.

"Chỉ trong 4 tháng đầu năm, nhà trường đã khai giảng thành công 5 lớp học. Trong đó, nổi bật nhất là sự "hồi sinh" của ngành thiết kế cảnh quan, hoa viên sau 10 năm nhà trường không thể mở lớp" – ThS Phúc cho biết.

Có mặt tại buổi lễ, em Trần Thái Tân, hiện là sinh viên ngành nông học-Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, gây bất ngờ khi quyết định học song song hệ trung cấp và ĐH. Chia sẻ về lý do lựa chọn, Tân cho biết bản thân muốn tìm kiếm những trải nghiệm thực tế để tự tin hơn sau khi tốt nghiệp.

"Với em, việc học thêm một ngành nghề không chỉ là để biết thêm mà còn là bước chuẩn bị chủ động nhằm đa dạng hóa kỹ năng. Doanh nghiệp hiện nay đòi hỏi khắt khe về tay nghề thực tế nhiều hơn một bảng điểm hoàn hảo" - Tân bộc bạch.

Tại buổi lễ, các doanh nghiệp tham gia không chỉ đồng hành cùng nhà trường mà còn là đối tác phối hợp trong quá trình đào tạo, thực tập và tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp. Một số doanh nghiệp tham gia góp ý chương trình đào tạo để kỹ năng sinh viên sát với nhu cầu thực tế của thị trường lao động hơn.

Theo ThS Phúc, trong bối cảnh "bê tông hóa" hiện nay, không gian xanh trở thành "lá phổi" không thể thiếu. Thị trường lao động đang rơi vào tình trạng "khát" nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là những người vừa vững lý thuyết vừa giỏi thực hành kỹ thuật hiện đại (như vận hành hệ thống tưới tự động, công nghệ nhà màng...).

"Mức lương khởi điểm ngành này hiện nay dao động từ 8 - 12 triệu đồng/tháng đối với sinh viên mới tốt nghiệp. Với những người có tay nghề cao hoặc khả năng thiết kế tốt, mức lương có thể tăng trưởng rất nhanh theo kinh nghiệm và quy mô dự án" - ThS Phúc cho biết thêm.

Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TP HCM tiền thân là trường Trung học Kỹ thuật Nông nghiệp trên cơ sở sáp nhập Trường Trung học Nông nghiệp và Trường Công nhân kỹ thuật Thủy sản. Tính đến nay, trường có gần 50 năm phát triển.

Tháng 6 -2025, trường chính thức trực thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM. Đây được xem là hướng đi chiến lược, giúp định hình lại vai trò của nhà trường trong chuỗi cung ứng nhân lực chất lượng cao cho ngành nông nghiệp thành phố và khu vực.



8 tiêu chí xác định ngành, nghề đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật, thể thao

(NLĐO) - Một số ngành, nghề có quy mô đào tạo nhỏ nhưng có ý nghĩa trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa - nghệ thuật cần phải được duy trì.

Siết chặt chất lượng giáo dục nghề nghiệp qua 10 chỉ số hoạt động

(NLĐO) - Việc ban hành bộ chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt trong công tác quản lý, nâng chất lượng các đơn vị đào tạo.

Bộ GD-ĐT ban hành chuẩn mới, siết chất lượng giáo dục nghề nghiệp

(NLĐO)- Thông tư mới quy định 6 điều kiện và 10 chỉ số đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tăng trách nhiệm giải trình và quản trị dữ liệu.

    Thông báo