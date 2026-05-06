Thời sự

Hội Thủy sản Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương và phi lý của Trung Quốc

Thùy Linh

(NLĐO) - Hội Thủy sản Việt Nam vừa có văn bản phản đối phía Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá ở Biển Đông năm 2026.

Theo văn bản gửi tới Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Ngoại giao, ngày 24-4, thông tin của Cục Nông nghiệp Nông thôn thuộc thành phố Tam Á (Trung Quốc) có đăng "Thông báo của Cục Nông nghiệp Nông thôn thuộc thành phố Tam Á về chế độ mùa nghỉ đánh cá trên biển năm 2026," đơn phương áp đặt mùa nghỉ đánh bắt cá thường niên trên Biển Đông, thời gian kéo dài 3,5 tháng, bắt đầu từ 12 giờ ngày 1-5-2026 đến 12 giờ ngày 16-8-2026.

Hội thủy sản Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá Trung Quốc năm 2026 - Ảnh 1.

Lệnh cấm đánh bắt cá của phía Trung Quốc kéo dài trong một thời gian như vậy sẽ cản trở hoạt động bình thường của tàu cá và ngư dân Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ảnh minh họa

Khu vực áp dụng từ vĩ tuyến 12°00' độ Bắc đến vĩ tuyến 26°30' độ Bắc (bao gồm cả Vịnh Bắc Bộ), vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở giữa Biển Đông (nằm phía Bắc quần đảo Trường Sa), cấm tất cả các hình thức đánh bắt cá (trừ nghề câu).

Theo Hội Thủy sản Việt Nam, đây là lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương và phi lý của phía Trung Quốc, đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam; vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS); đi ngược lại Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Lệnh cấm đánh bắt cá của phía Trung Quốc kéo dài trong một thời gian như vậy sẽ cản trở hoạt động bình thường của tàu cá và ngư dân Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, làm ảnh hưởng đến sản xuất đánh bắt trên biển, gây khó khăn cho nghề cá và sinh kế của ngư dân, làm gia tăng nguy cơ đụng độ giữa tàu cá của ngư dân Việt Nam với lực lượng hải cảnh phía Trung Quốc.

Hội Thủy sản Việt Nam kịch liệt phản đối lệnh cấm đánh bắt cá sai trái nói trên của phía Trung Quốc; đồng thời yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay lệnh cấm đánh bắt cá phi lý này ở vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam và biển quốc tế.

Hội Thủy sản Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng phản đối mạnh mẽ và có những biện pháp quyết liệt, ngăn chặn lệnh cấm đánh bắt cá phi lý nói trên của Trung Quốc, nhằm bảo vệ tài nguyên biển, nguồn lợi thủy sản biển, bảo vệ an toàn cho ngư dân Việt Nam khi sản xuất trên vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia; giữ vững an ninh quốc phòng và chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Hội Thủy sản Việt Nam sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh Hội Thủy sản, Hội Nghề cá địa phương, doanh nghiệp hội viên, ngư dân ra khơi đánh cá theo tổ đội và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan chủ động, tích cực thông tin - tuyên truyền để ngư dân chấp hành đúng pháp luật khi đánh bắt trên biển; chủ động đấu tranh với hành động sai trái của phía Trung Quốc, hỗ trợ bảo vệ ngư dân, đồng thời vận động ngư dân yên tâm ra khơi bám biển sản xuất, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

