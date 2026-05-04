Cổng đăng ký tham dự vẫn còn mở đến sát ngày khai mạc, sẵn sàng chào đón đông đảo các gôn thủ phong trào trên cả nước góp mặt tại Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - 2026 do Báo Người Lao Động tổ chức.

Một sự kiện thể thao mang ý nghĩa nhân văn, phụng sự cộng đồng chỉ còn chờ các cuộc tranh tài chính thức



Sân chơi nhiều ý nghĩa

Hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Báo Người Lao Động sẽ tổ chức Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - 2026 tại sân golf Tân Sơn Nhất (TPHCM) vào ngày 16-5.

Ở lần tổ chức này, sự kiện thể thao hấp dẫn của Báo Người Lao Động tiếp tục hướng tới việc quan tâm, chăm lo và sẻ chia tình yêu thương với cộng đồng bên cạnh các chương trình xã hội khác.

Đông đảo golf thủ đồng hành cùng giải "Tôi yêu Việt Nam" kề từ năm 2023

Không chỉ tạo thêm sân chơi dành cho các golfer không chuyên tại TPHCM và các tỉnh, thành trên cả nước, Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" suốt những năm qua đã thu hút hàng trăm VĐV tham gia tranh tài, chung tay cùng đơn vị tổ chức thực hiện những hoạt động vì cộng đồng đầy ý nghĩa.

Từ thành công của Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" 3 mùa vừa qua, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ tạo được những dấu ấn mới đầy sức hút cho sự kiện lần 4 - 2026.

Giải tiếp tục được mở rộng về thành phần thi đấu, quy tụ lực lượng vận động viên là doanh nhân cùng cộng đồng đam mê golf, không phân biệt golfer trong nước hay quốc tịch nước ngoài, thuộc đẳng cấp vận động viên nghiệp dư.

Điều này hứa hẹn mang đến sự đa dạng về trình độ, phong cách thi đấu cũng như tăng thêm sức hấp dẫn cho các cuộc tranh tài.

"Tôi yêu Việt Nam" lần 4- 2026 có thêm hạng mục dành riêng cho nữ VĐV

Giải thưởng hấp dẫn

Phần thưởng của Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - 2026 khá hấp dẫn với các giải dành cho các golfer xuất sắc lẫn giải kỹ thuật, bao gồm Best Gross; nhất, nhì, ba mỗi bảng nam (A, B, C) và nhất, nhì bảng nữ.

Giải kỹ thuật Nearest to the Pin dành cho nam và nữ ở các hố 8C và 5 D; giải kỹ thuật Nearest to the Line dành cho nam và nữ ở hố 3C; giải kỹ thuật Longest Drive dành cho nam ở hố 7C, dành cho nữ ở hố 2D.

Giải thưởng phong phú, đa dạng và giá trị

Với sự đồng hành của hãng sản xuất Clara Vietnam, thương hiệu trang phục golf Satano sẽ hiện diện ở các phần quà doorgift (ống tay golf Satano), phần rút thăm may mắn tại gala trao thưởng (mũ cao cấp Satano, voucher nghỉ dưỡng tại Hotel Continental Saigon trị giá 10.000.000 đ/voucher) và các giải thưởng chuyên môn (ô cao cấp Satano, túi da cao cấp nữ Satano, túi da cao cấp nam Satano).

Satano cũng là thương hiệu cung cấp áo đấu và mũ thi đấu cho các golfer tại giải năm nay.

Ấn tượng Giải thưởng Hole-in-One

Đáng chờ đợi nhất chính là giải thưởng hole-in-one (H.I.O) dành cho các cú đánh bóng vào lỗ trên green chỉ bằng một gậy, đồng thời nhận về điểm số tuyệt đối.

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - 2026 sẽ trao 2 giải thưởng H.I.O chính thức tổng trị giá trên 5 tỉ đồng, gồm một giải với 2 xe hơi điện VinFast VF9 (1,49 tỉ đồng/chiếc) tại hố 4C và một giải với một xe hơi điện VinFast VF9 cộng thêm hiện vật giá trị cao tại hố 8C.

VF9 là mẫu xe SUV thuần điện 7 chỗ cỡ lớn, hướng đến khách hàng có yêu cầu cao về không gian và sự tiện nghi.

Giải thưởng H.I.O giá trị, xứng tầm nỗ lực của các golfer

Hố 4C có chiều dài 234 yards, là đường golf par 3 đẹp và đầy thách thức, thích hợp với cú đánh bóng bay từ trái sang phải đối với người thuận tay phải.

Lỗ golf được đặt tại vị trí cao hơn khu vực xung quanh, khiến các golfer gặp không ít khó khăn khi đặt mục tiêu chinh phục hole-in-one.

Hố 8C có chiều dài 212 yards, một đường golf par 3 rất "xương" khi phát bóng từ tee pro, và cần đánh bóng qua hồ nước và hố cát sâu trước green.

Điểm par ở đường golf này sẽ là điểm số tốt. Lỗ golf có thể được đặt tại vị trí sườn dốc, tạo thử thách cho golfer.

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - 2026 sẽ diễn ra ngày 16-5-2026 tại sân golf Tân Sơn Nhất (TPHCM). Các golfer có mặt tại khu vực Main Starter lúc 11 giờ 25 phút để làm lễ khai mạc và di chuyển ra khu vực phát bóng. 144 golfer sẽ tranh tài theo thể thức đấu gậy cá nhân ở 18 hố dựa trên handicap chính thức, công bố vào ngày 16-5-2026.



