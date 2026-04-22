Thể thao

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam": Nhiều giải thưởng hấp dẫn, giá trị cao

ĐÔNG LINH

Ở lần tổ chức thứ tư năm 2026, Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" dự kiến sẽ trao 2 giải thưởng H.I.O chính thức tổng trị giá trên 5 tỉ đồng

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 năm 2026 do Báo Người Lao Động tổ chức đã hoàn tất, chỉ còn chờ các cuộc tranh tài chính thức

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 năm 2026 là giải đấu dành cho các gôn thủ chuyên nghiệp và phong trào trên cả nước với số lượng đăng ký tham dự chính thức là 144 VĐV.

Giải dành cho các golfer xuất sắc

Phần thưởng của Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 năm 2026 khá hấp dẫn với các giải dành cho các golfer xuất sắc lẫn giải kỹ thuật, bao gồm Best Gross; nhất, nhì, ba mỗi bảng nam (A, B, C) và nhất, nhì bảng nữ. Giải kỹ thuật Nearest to the Pin dành cho nam và nữ ở các hố 8C và 5 D; giải kỹ thuật Nearest to the Line dành cho nam và nữ ở hố 3C; giải kỹ thuật Longest Drive dành cho nam ở hố 7C, dành cho nữ ở hố 2D.

Nhiều giải thưởng hấp dẫn, giá trị cao - Ảnh 1.

Giải Golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 4 năm 2026 đã sẵn sàng (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nhiều giải thưởng hấp dẫn, giá trị cao - Ảnh 2.

Các giải thưởng hấp dẫn cho 2 hố Hole-in-One

Với sự đồng hành của hãng sản xuất Clara Vietnam, thương hiệu trang phục golf Satano sẽ hiện diện ở các phần quà doorgift (ống tay golf Satano), phần rút thăm may mắn tại Gala trao thưởng (mũ cao cấp Satano) và các giải thưởng chuyên môn (ô cao cấp Satano, túi da cao cấp nữ Satano, túi da cao cấp nam Satano). Satano cũng là thương hiệu cung cấp áo đấu và mũ thi đấu cho các golfer tại giải năm nay.

Giải thưởng Hole-in-One

Đáng chờ đợi nhất ở các giải golf, theo thông lệ, chính là giải thưởng Hole-in-One (H.I.O) dành cho các cú đánh bóng vào lỗ trên green chỉ bằng một gậy, đồng thời nhận về điểm số tuyệt đối. Ở lần tổ chức thứ tư năm 2026, Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" dự kiến sẽ trao 2 giải thưởng H.I.O chính thức tổng trị giá trên 5 tỉ đồng, gồm một giải với 2 xe hơi điện VinFast VF9 (1,49 tỉ đồng/chiếc) tại hố 4C và một giải với một xe hơi điện VinFast VF9 cộng thêm hiện vật giá trị cao tại hố 8C. VF9 là mẫu xe SUV thuần điện 7 chỗ cỡ lớn, hướng đến khách hàng có yêu cầu cao về không gian và sự tiện nghi.

Hố 4C có chiều dài 234 yards, là đường golf par 3 đẹp và đầy thách thức, thích hợp với cú đánh bóng bay từ trái sang phải đối với người thuận tay phải. Lỗ golf được đặt tại vị trí cao hơn khu vực xung quanh, khiến các golfer gặp không ít khó khăn khi đặt mục tiêu chinh phục hole-in-one.

Hố 8C có chiều dài 212 yards, một đường golf par 3 rất "xương" khi phát bóng từ tee pro, và cần đánh bóng qua hồ nước và hố cát sâu trước green. Điểm par ở đường golf này sẽ là điểm số tốt. Lỗ golf có thể được đặt tại vị trí sườn dốc, tạo thử thách cho golfer. 

Nhiều giải thưởng hấp dẫn, giá trị cao - Ảnh 3.

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 năm 2026 sẽ diễn ra ngày 16-5-2026 tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP HCM). Các golfer có mặt tại khu vực Main Starter lúc 11 giờ 25 phút để làm lễ khai mạc và di chuyển ra khu vực phát bóng. 144 golfer sẽ tranh tài theo thể thức đấu gậy cá nhân ở 18 hố dựa trên handicap chính thức, công bố vào ngày 16-5-2026.

Nhiều giải thưởng hấp dẫn, giá trị cao - Ảnh 4.


