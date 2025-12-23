HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Hôm nay, hệ thống "soi" hàng giả chính thức vận hành, nhiều hàng hóa bắt buộc truy xuất từ 1-1-2026

Lê Thúy

(NLĐO) - Bắt đầu từ hôm nay 23-12, Hệ thống truy xuất nguồn gốc tại địa chỉ www.verigoods.vn của Bộ Công Thương chính thức đi vào vận hành.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, việc triển khai Hệ thống truy xuất nguồn gốc tại địa chỉ www.verigoods.vn nhằm thực hiện một trong 6 tiên phong được Thủ tướng Phạm Minh Chính giao cho Bộ Công Thương tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Công Thương năm 2025, giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 diễn ra ngày 19-12 tại Trụ sở Bộ. Trong đó, có tiên phong trong tuyên chiến với lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, tuyên chiến với hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất xứ hàng hóa.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa: Ngăn chặn hàng giả từ 1 - 1 - 2026 - Ảnh 1.

Người tiêu dùng mong muốn có thể truy xuất được nguồn gốc sản phẩm

Theo đó, thông qua việc minh bạch hóa thông tin sản phẩm bằng các phương thức xác thực như mã QR, người tiêu dùng có thể dễ dàng nhận diện sản phẩm chính hãng, trong khi doanh nghiệp có thêm công cụ khẳng định uy tín thương hiệu, phòng ngừa và hạn chế tình trạng làm giả.

Truy xuất nguồn gốc để chống hàng giả là yêu cầu bắt buộc với một số nhóm hàng từ 1-1-2026

Hệ thống được vận hành chính thức từ ngày 23-12-2025 và bắt buộc áp dụng đối với một số nhóm hàng hóa từ 1-1-2026.

Theo quy định, việc truy xuất nguồn gốc là bắt buộc đối với các sản phẩm, hàng hóa do Bộ, cơ quan ngang Bộ xác định trên cơ sở đánh giá rủi ro, tác động đến sức khỏe con người, môi trường và trật tự, an toàn xã hội; việc áp dụng được triển khai theo lộ trình phù hợp, bảo đảm tính khả thi và hạn chế tối đa chi phí phát sinh cho doanh nghiệp.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa: Ngăn chặn hàng giả từ 1 - 1 - 2026 - Ảnh 3.

Mã và tem xác thực điện tử mà doanh nghiệp sẽ được cấp và gắn lên sản phẩm

"Chúng tôi khuyến khích doanh nghiệp chủ động đăng ký khai báo thông tin sản phẩm và cấp mã xác thực ngay từ thời điểm Hệ thống chính thức vận hành. Khi Thông tư của Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc hàng hóa có hiệu lực từ 1-1-2026, việc áp dụng sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp kinh doanh nhóm hàng hóa có mức độ rủi ro cao như hóa chất và sản phẩm có chứa hóa chất, tiền chất công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp, nguyên liệu và sản phẩm thuốc lá, đồng thời khuyến khích áp dụng đối với các nhóm hàng hóa khác"- ông Trần Hữu Linh Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - thông tin.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc cho phép doanh nghiệp khai báo, cập nhật thông tin về nguồn gốc nguyên liệu, quá trình sản xuất, lưu thông và phân phối sản phẩm theo chuẩn dữ liệu thống nhất, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước trong công tác giám sát, hậu kiểm, phân tích rủi ro và xử lý vi phạm.

Thủ tướng: Ngành Công Thương cần tuyên chiến với hàng giả

Thủ tướng: Ngành Công Thương cần tuyên chiến với hàng giả

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành Công Thương tiên phong tuyên chiến với hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất xứ hàng hóa.

